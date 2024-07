Abstención oficialista trunca multa por voto obligatorio: se entrampa proyecto de elecciones en dos días

Luego de que la comisión mixta discutiera las modificaciones que no lograron acuerdo entre la Cámara Baja y el Senado, esta tarde la Sala de la Cámara Alta rechazó las indicaciones que establecen multas por no asistir a sufragar, el reajuste del monto por devolución de votos y la regulación de campañas electorales en internet, moción que fue evacuada por la comisión en un informe separado para incluir a los canales locales y regionales. Esto, para evitar que el proyecto fuera rechazado en su totalidad, debido a que un sector de legisladores se manifestó en contra de la medida.

Con 25 votos a favor, 7 votos en contra y 7 abstenciones, al no alcanzar el quorum, la propuesta fue rechazada.

Así, la multa que fue rebajada en la comisión de 0,5 a 2 UTM, a diferencia de la iniciativa del Ejecutivo que proponía hasta 3 UTM, dividió a la Sala. Mientras que algunos senadores de oposición manifestaron su voto a favor, algunos senadores del mismo sector indicaron estar en contra en la forma de cómo fue redactada la moción, aludiendo que la palabra “ciudadanos” no obligaba a los residentes extranjeros cumplir con la sanción, debate que también estuvo presente en la comisión mixta.

Al igual como lo planteó en la comisión, la senadora Luz Ebensperger (UDI), en el debate señaló que “lo único que se busca es un beneficio político. Se quiere distinguir, una vez más a los extranjeros. Ya nos ganaron los jardines infantiles, tienen prioridad por sobre los chilenos, nos ganaron los colegios. Ahora, ¿qué queremos? Entonces que hagan lo que quieran con los derechos políticos. Si quieren ir a votar, van a votar. Si no quieren, no van a votar, aunque el voto sea obligatorio. Y la multa y la consecuencia la pagan los chilenos”.

El legislador gremialista Juan Antonio Coloma, tomó distancia y señaló que “nunca se discutió el tema de si los migrantes estaban obligatorios, esa es otra ley. Aquí la única discusión es cuánto es el valor de la multa”.

En su mismo sector, el senador Javier Macaya (UDI), interpeló al gobierno para que transparentara su postura con respecto a la sanción a extranjeros, a lo que el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, respondió que “mientras el voto fue obligatorio en Chile, la multa solo se aplicaba a los ciudadanos, no a los electores. ¿Por qué razón? Básicamente se entiende que es el ciudadano el que tiene una obligación con el país, que no se aplica a la totalidad de los electores y por tanto esa multa no se aplica a los extranjeros con más de cinco años de residencia. Y esa es la normativa que ha estado vigente cuando el voto en Chile era obligatorio”.

El titular de la Segpres precisó que fue consciente que la palabra podría generar debate, por lo mismo pidió en la mixta revisar la redacción, pero el presidente de la instancia, Manuel José Ossandón (RN), no lo permitió porque Elizalde llegó tarde a la discusión.

Pese a los argumentos de la UDI, la mayoría de la oposición votó a favor de la indicación, sin embargo, la abstención del oficialismo no permitió que se alcanzara el quorum.

Otros de los artículos que generaron debate fueron las referidas a no contemplar como feriado el domingo y la mención que incluye la televisión local en la regulación electoral, algunos de los senadores que se manifestaron en contra, entre otros, fueron Francisco Chahuán (RN), Ximena Rincón (Demócrata) y Ricardo Lagos Weber (PPD).

Por su parte, la timonel Demócrata señaló que “si nosotros hablamos de descentralización, de que las regiones tengan espacio, no se entiende que aquí se haya instalado que solo los que tienen concesión o concesionables puedan entrar en la norma. Yo podría dar varios canales de mi región que con esta norma quedan fuera. No se logra entender que no haya habido voluntad de la comisión mixta de cambiar esa o de eliminar esa palabra”.

Tras el rechazo al informe, el Presidente Boric tiene la opción de pedir al Senado pronunciarse sobre insistir o no por la aprobación del proyecto aprobado en primer trámite.