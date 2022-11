“Acá no hay que buscar sacar ventajas”: Briones responde a críticas de expresidente Lagos por nivel de endeudamiento en gobierno de Piñera

Hace 2 horas Tiempo de lectura: 2 minutos

Foto: Andrés Pérez

Luego de que el exmandatario afirmara que el endeudamiento subió durante la administración de Sebastián Piñera, el exministro de Hacienda calificó como injusto los cuestionamientos. “Es cierto que el endeudamiento bruto de Chile viene creciendo de manera sistemática desde 2008. Pero no me parece justo, ecuánime achacar un aumento de endeudamiento a un gobierno en particular", dijo.