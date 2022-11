El análisis de Lagos a la gestión económica de Piñera en conversatorio UC: “Son dos gobiernos en que se dedicó a endeudar al país”

“Tenemos que hacer una revisión impositiva en serio, no podemos seguir manteniendo un 20% de recaudación fiscal. Ese es el tema de fondo”.

Esta fue parte de la reflexión que el expresidente Ricardo Lagos efectuó en relación a la desigualdad en Chile en el marco del ciclo de “Conversaciones de futuro a la luz de la experiencia”, organizado por el Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica -en alianza con La Tercera- a raíz de su 20° aniversario, que incluirá una serie de coloquios con los exmandatarios del país.

La conversación, cuyo primer invitado fue el militante socialista, estuvo dirigida por Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC, y Paula Escobar, periodista y columnista de La Tercera. Dentro de los temas abordados estuvieron diversas políticas públicas que fueron impulsadas durante el gobierno de Lagos Escobar, entre ellas el Auge, el Transantiago y la Ley de Concesiones.

Sobre la desigualdad en el país, el expresidente aseguró que dicho tema debiese ser prioridad y realizó un análisis a la gestión de Sebastián Piñera en materia económica.

“Lo de la desigualdad me parece central en el debate futuro. Y la desigualdad debe estar en la primera prioridad, pero se requieren políticas concretas”, comenzó diciendo en el conversatorio.

En ese sentido planteó: “Qué le va a decir usted, la frase que uso (Carlos) Peña ayer, a los parias que están viviendo en esas callampas en las avenidas de Santiago. ¿Habían visto eso ustedes alguna vez? Hubo en un momento ese tipo de campamentos en Washington y en Nueva York para la crisis en el momento del 2008, pero no fue permanente. Esto ya parece permanente. Esto es inaceptable. No podemos seguir transitando por un Santiago con las calles viendo aquello, por tanto, eso es prioridad número uno. No está a la altura de un país eso”.

Frente a lo cual Lagos afirmó que “tenemos que hacer una revisión impositiva en serio, no podemos seguir manteniendo un 20% de recaudación fiscal. Ese es el tema de fondo”.

“¿Qué es lo que hizo el aumento de la presión tributaria en Chile? ¿En cuánto se empezó a endeudar? ¿(Michelle) Bachelet 1 lo dejó en cuánto? Paso el aviso, yo lo dejé en 5, ella en 8 porque le tocó la crisis asiáticas. Y con (Sebastián) Piñera empezó a subir y con Bachelet siguió subiendo y con Piñera terminó de subir. Antes del Covid”, aseguró.

Lagos planteó que en ese periodo la deuda pública estaba en “más de 32%. O sea, en el término de esos periodos de 10 años, se endeudó Chile el equivalente de por lo menos 3 o 4 puntos del PIB, porque no alcanzaban los ingresos fiscales, pues, entonces se endeudaba. ¿Cuál fue la solución? Endeudemos a Chile. Y está bien. Endeudar a Chile y estar endeudado un 30%-35% es nada al lado del resto del mundo. Somos un país serio todavía. Ahora ya vamos en el 50% por todo lo que hemos tenido que hacer después del Covid, bueno y ya nos van a empezar a mirar un poquito ‘y bueno qué le pasó a Chile, si era tan serio este país antes, ah, y ahora miren cómo están’”.

“Bueno, ¿eso está bien? Está mal. Entonces, abordemos en serio el tema fiscal. Y la derecha entonces que se ponga, porque hasta ahora ellos vetan todo, salvo que suba el IVA”, complementó.

Fue posterior a eso que el exmandatario realizó un breve análisis a la gestión económica de los dos gobierno de Sebastián Piñera. “Entonces, esa es la forma en que uno ha tenido que enfrentar estas situaciones. Pero también cuando hay que enfrentarlas, las he enfrentado. Y creo que ahora entonces no me cabe duda que va a haber que enfrentar el tema y decir ‘ya, ahora es el momento de la verdad’, porque no podemos seguir endeudando a Chile. Entonces me hablan a mí de Piñera 1 y Piñera 2. Bueno, son dos gobiernos en que se dedicó a endeudar al país. Y no le pregunto na’, cuánto sacaron de Codelco”, cerró Lagos.

