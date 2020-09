Alcalde Delpin anuncia acciones legales contra presidenta de Revolución Democrática en medio de negociaciones de la oposición por primarias municipales

En medio de las negociaciones de la oposición para llegar a un acuerdo de cara a las elecciones municipales y de gobernadores, el alcalde de La Granja, Felipe Delipin, anunció acciones legales en contra de la presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, quien en una entrevista a un medio escrito manifestó que estarían dispuestos a ir a primarias “sin candidatos vinculados a casos de corrupción” y siempre que existan “mínimos programáticos”.

Lo que molestó a Delpin es que en la misma publicación del Diario La Segunda, en el que participó Pérez, su nombre aparece mencionado como uno de las figuras que provocarían “incertidumbre” en la coalición de izquierda porque “podrían generar conflicto a causa de cuestionamientos a sus administraciones”.

Esto provocó la rápida reacción del alcalde quien advirtió que si Pérez no se retracta ni le dá explicaciones sobre sus dichos, recurrirá a tribunales.

"Nunca he estado cuestionado, ni tampoco he estado bajo investigación de ningún tipo que cuestione mi actuar probo en la gestión alcaldicia, muy por el contrario la Municipalidad de La Granja, bajo mi conducción, ha sido reconocida permanentemente dentro de las comunas con mayores niveles de transparencia y por segundo año consecutivo hemos sido acreedores del FIGEM que premia -en uno de sus puntos esenciales- el buen uso de los recursos municipales”, expresó en un comunicado.

En este sentido, insistió en que “jamás durante mi carrera política, ni en mi vida personal he sido sujeto de alguna investigación o denuncia relacionada con faltas de ética, maltrato, violencia, etc., porque desde el humilde hogar familiar siempre me inculcaron altos estándares de formación humana”.

“Encuentro lamentable que una organización política como el Frente Amplio, que representa a una parte de la ciudadanía, actúe tan livianamente en asuntos que más allá de lo político, solo buscan denostar la honra de las personas y de las instituciones que éstas representan”, agregó la autoridad.

“Tal es mi convicción respecto de la evaluación que la comunidad de La Granja tiene sobre mi gestión, que he sido siempre impulsor de primarias, y encuentro penoso que por el miedo de enfrentarse de manera democrática a la decisión del pueblo, se utilicen elementos mezquinos para justificar alguna definición política equivocada y querer evitar la competencia leal”, concluyó el alcalde.

En tanto, Pérez utilizó su cuenta de Twitter para responder. “No me he referido jamás al señor Delpin. Que presente una declaración donde lo haya mencionado ¡Que estas cosas no nos distraigan! Hoy a las 11:00 nos volvemos a juntar con la oposición donde esperamos lograr unidad con mínimos éticos y programáticos que Chile exige”.