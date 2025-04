Alcalde Iglesias califica de “represalia” destitución de administrador municipal en Independencia y apunta contra administración anterior

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias (ind.-UDI), reaccionó a la destitución del administrador municipal y mano derecha de su gestión, Sebastián Sotelo, tras ser acusado de eventuales escuchas, ya que al interior del municipio estaban instaladas cámaras con audio no autorizado.

Durante esta jornada, en un concejo municipal extraordinario, se votó la salida de Sotelo con respaldos transversales desde el Partido Comunista al Partido Republicano. El resultado fue de seis contra tres, sellando la salida del funcionario.

Ante esto, el jefe comunal reaccionó mediante una declaración pública, en la que tachó la acción como una “represalia” y apuntó directamente contra la administración de la exalcaldesa Carola Rivero (PS) , dado que durante su período se hizo gestión de compra e instalación de las cámaras.

Iglesias aseguró que “la decisión del concejo de remover al administrador municipal es producto de la lucha contra la corrupción que hemos emprendido desde el primer día desde la alcaldía de Independencia, pero si esos son los costos de enfrentar a una administración llena de irregularidades, estoy dispuesto a enfrentarlos“.

De acuerdo a la autoridad, “los concejales que votaron a favor de la remoción argumentan inacción frente a la existencia de cámaras de video que grabarían audio".

Ante esto, explicó en su escrito que los dispositivos de seguridad no graban audio y que “sólo transmiten el sonido ambiente en caso de que se suba el volumen desde el sistema”.

Además, desestimó que esa posibilidad se haya constituido como una práctica y añadió que se trata de 32 cámaras que se ubican en estacionamientos, escaleras y accesos “como es habitual en edificios públicos, cuya función única es ser una herramienta de seguridad para el recinto municipal”.

En la misma línea, se precisó que la única cámara al interior de una oficina, se encuentra en Tesorería.

En su escrito, indicó que “dichas cámaras fueron adquiridas por la administración de la alcaldesa Carola Rivero (PS), en 2024, para reemplazar las que en ese momento había en el edificio consistorial”.

Agregó: “La compra, por la suma de 47 millones 600 mil pesos, fue aprobada en una sesión del Concejo Municipal con el voto en contra del entonces concejal y hoy alcalde”.

Asimismo, detalló que durante la discusión de su compra, se dispuso al entonces concejo municipal información técnica, donde se especificaba que los aparatos contaban con “audio de alta calidad, con micrófono incorporado”.

¿Y cómo se encendieron las alarmas por las supuestas escuchas? El alcalde Iglesias sostiene que el pasado 10 de abril, la concejala Sandra Álvarez (RN) dio cuenta de un rumor, de que las cámaras estarían “con audio” o “tienen micrófono”, ante lo cual Iglesias asegura que ordenó a Sotelo que desactivara la cuestionada función al día siguiente.

“Lamentamos que el concejo municipal haya tomado una represalia que no corresponde. Me duele especialmente el voto del concejal Rodrigo Barco, pues aprobó con sus votos la compra de las cámaras con micrófono en la administración anterior. Solo puedo suponer que no ha logrado superar la dura campaña de primarias en que me impuse", aseguró Iglesias, por quien era la carta de Renovación Nacional (RN) en las primarias por la comuna en las pasadas elecciones municipales.