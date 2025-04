Tras sumar apoyo del PL: Tohá refuerza llamado a “conformar mayorías” en las primarias y desdramatiza candidatura de Vodanovic

La candidata presidencial del PPD y el PL, Carolina Tohá, hizo un llamado a conformar unidad en el sector tras recibir el apoyo del ahora exabanderado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, y de su colectividad para la carrera Presidencial.

En la ceremonia, la exministra del Interior abordó la carrera a La Moneda de la abanderada del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, candidatura que ha sido cuestionada considerando que el PPD y el PS han sido aliados históricos en la carrera presidencial.

En ese sentido, Tohá valoró la candidatura de la senadora y enfatizó en que en las primarias se buscará “sumar mayorías” en el sector.

“¿Qué pasa con el Partido Socialista? Bueno, tenemos una primaria. Nosotros esperamos que después de esa primaria estemos todos los actores de este sector detrás de una única candidatura elegida democráticamente por las chilenas y los chilenos”, señaló la candidata en su discurso.

Más tarde, atendiendo a preguntas de la prensa, Tohá enfatizó en que “ cada partido toma sus decisiones, yo no voy a decirle a los otros partidos lo que deberían hacer. Lo que puedo decir es que desde esta campaña vamos a ir avanzando en construir encuentro y unidad en cada etapa”.

“Esta es una parte importante, la primaria tiene ese mismo propósito, por eso la hemos defendido tanto, porque esa es una modalidad por la cual a partir de distintas candidaturas se convergen una sola”, sostuvo.

En esa línea, recalcó que no se cansarán de defender las primarias. “Después de la primaria vamos a seguir buscando acuerdos con otros sectores que no participen en la primaria. Porque la idea aquí es conformar una mayoría, y eso significa hablarle a sectores que no son los mismos con los que habitualmente trabajamos, sino algunos con los que en los últimos años hubo un distanciamiento”.