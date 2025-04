Las gestos de Ossandón para recomponer relaciones con Chile Vamos y su apuesta por modernizar el Congreso

Una tensa discusión, en medio de la tramitación de la ley de simplificación de regulaciones económicas, se dio este martes en la sala entre los senadores Felipe Kast (Evópoli) y Alfonso de Urresti (PS).

Mientras el legislador de Chile Vamos lamentó la resistencia oficialista a la iniciativa gubernamental que reduce la permisología, el socialista le respondió con dureza: “Usted es de derecha. Yo soy socialista. Si me permite. Está bien que defienda esos derechos, esos principios, y no crea en el principio de no regresión del medioambiente”.

En esos momentos, conducía el debate el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), quien salió en defensa de Kast y le pidió a De Urresti no caer en descalificaciones.

“Perdón, perdón. Si lo he descalificado, lo retiro, pero que es de derecha es de derecha”, insistió De Urresti.

“Bueno, ese pecado no es tan grave”, bromeó Ossandón -quien también se definió como un hombre de “derecha” al asumir en la testera-, tratando de interceder por el senador de Evópoli.

Sin embargo, el ambiente no estaba para bromas, menos para Kast, quien según militantes de su partido, sigue molesto con Ossandón por haberle arrebatado su posibilidad de llegar a presidir el Senado.

El legislador de RN -con un puñado de votos de derecha y todo el oficialismo y la DC detrás- se había impuesto por 28 votos contra 21 apoyos alcanzados por el parlamentario de Evópoli, en una tensa elección realizada el 26 de marzo.

Si bien el episodio provocó un quiebre en Chile Vamos, las bancadas de RN y la UDI acordaron cerrar el capítulo. Incluso, lo ocurrido ya no es tema para los senadores gremialistas Javier Macaya y Juan Antonio Coloma, quienes eran los más molestos por la derrota dentro de su bancada.

De hecho, Ossandón viajó días después, a un encuentro del Parlamento Andino en Marruecos, con el jefe de bancada de la UDI, Sergio Gahona, con quien hizo las paces y acordó retomar la relación política.

Lo mismo sostienen otros senadores del gremialismo. “Ya dimos vuelta la página”, comentó José Durana (UDI), quien reconoce tener una amistad con Ossandón, pero que por compromiso político votó por Kast.

“Hay que echarle para adelante por el bien del país y la gobernabilidad del Senado”, añadió Luz Ebensperger (UDI).

En el caso de RN, el senador y presidente de la colectividad, Rodrigo Galilea, fue el primero en romper el hielo. Y, en la misma sala, inmediatamente después de la votación en la que se impuso Ossandón, se acercó a felicitarlo y darle un abrazo. Lo mismo hizo el saliente presidente del Senado, José García (RN).

En Renovación Nacional, incluso, comentaron que nunca llegó a generarse un quiebre con Ossandón, quien desde entonces ha seguido participando de los almuerzos de bancada en el piso 14.

“Nosotros ya dimos por superado el tema. Estamos trabajando con él. Me toca harto estar viendo la tabla de proyectos los días lunes. Y las cosas tienen un tiempo, el tiempo ya pasó, la elección se hizo, él ganó. Eso no lo voy a poder revertir. Por lo tanto, para nosotros, como bancada, dimos la vuelta a la página”, expresó el jefe de bancada de RN, Rafael Prohens.

Gesto a Evópoli

El problema, sin embargo, sigue siendo Evópoli, en especial el senador Kast, quien aún está dolido.

Ossandón ha conversado un par de veces con el jefe de bancada de esa colectividad, Luciano Cruz-Coke, tratando de cerrar el capítulo, sin embargo, este le ha pedido hacer un gesto, luego de que el presidente del Senado, en sus primeras declaraciones tras imponerse a Kast, dijo que Evópoli tenía menos votos que un “bingo de Puente Alto”.

Si bien el senador de RN y exalcalde puentealtino se arrepintió y pidió disculpas por esas declaraciones en algunas entrevistas, Evópoli quiere un gesto más formal, por ejemplo, una carta pública.

No obstante, cercanos al presidente de la Cámara Alta creen difícil que dé un paso más allá. Tal vez, a lo más, estaría dispuesto a recibir al presidente de Evópoli como acto de desagravio.

Desde sueldos a la BCN

Los rencores políticos, en todo caso, no son el único frente del senador RN, quien llegó a la testera con una ambiciosa oferta de modernización del Congreso, en general, no solo del Senado.

De hecho, ya ha sostenido dos reuniones de trabajo con su par de la Cámara, José Miguel Castro (RN), a quien también apodan “el cote”, y con los secretarios de ambas corporaciones, Raúl Guzmán y Miguel Landeros, para abordar la posibilidad de algunas innovaciones.

Ossandón, por el momento, solo ha revelado sus planes de reducir y regularizar los altos sueldos de algunos funcionarios del Senado, que superan los ingresos mensuales del Presidente de la República y los mismos parlamentarios.

Sobre el punto, ha dicho que quiere respetar las normas laborales que impiden bajar de sopetón en esas remuneraciones reguladas por ley y protegidas por principios internacionales en materia de trabajo. Por lo tanto, su propuesta que ha sido socializada informalmente con dirigentes de los funcionarios, es conformar una planta de personal de extinción, es decir, incluir a esos empleados con rentas altas para ofrecerles un plan de retiro voluntario.

Las vacantes que dejen esos funcionarios jubilados serían llenadas por nuevos contratados, cuyos sueldos no pueden superar la dieta de un senador.

La idea ya comenzó a ser trabajada por un grupo asesor de abogados.

Las asignaciones parlamentarias -dinero fiscal que se le otorga a senadores y diputados para mantener oficinas, personal de apoyo o financiar gastos en bencina y viajes- es otra de las áreas que pretende reformar. Hoy el sistema es considerado engorroso. Y si bien ha mantenido a raya irregularidades graves por mal uso de estos dineros, cada cierto tiempo los legisladores se ven envueltos en polémicas por errores en la rendición o acreditación de estos gastos.

La Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) es otro de los focos de la gestión de Ossandón. Esta institución que resguarda históricamente el trabajo parlamentario y brinda asesoría legislativa, muchas veces es subutilizada por los propios senadores y diputados.

El problema de Ossandón es que tiene menos de un año para empujar un plan tan amplio de modernización del Congreso, aunque a su favor juega el hecho de que diagnóstico ya está avanzado por las anteriores presidencias del Senado.