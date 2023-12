Bachelet graba video por el “En contra” y comando oficialista mantiene en suspenso su aparición en la franja

La semana pasada, la expresidenta Michelle Bachelet (Partido Socialista) hizo saber al comando oficialista por el “En contra” que estaba disponible para participar de la campaña que ellos desarrollan, de cara al plebiscito constitucional del 17 de diciembre. La mañana del martes, el ofrecimiento se materializó.

La exmandataria llegó hasta un estadio deportivo en la Región Metropolitana para grabar un video donde expuso sus argumentos para votar en contra de la propuesta de nueva Carta Magna que redactó el Consejo Constitucional. Dentro de su círculo, pretenden que la pieza sea puesta a disposición del comando para que sea incluida en la franja televisiva, que concluirá su período el 14 de diciembre.

De acuerdo a quienes conocieron de la grabación, también participaron de la puesta en escena varios militantes del Partido Socialista (PS) y otros tantos de Convergencia Social (CS), colectividad en la que milita el Presidente Gabriel Boric.

Las mismas fuentes comentaron que esta mañana la otrora Jefa de Estado revisó detalladamente lo que iba a decir para la grabación, y pidió algunas precisiones.

En el oficialismo -pero especialmente en el PS- aseguran que la participación de la exmandataria será fundamental para lograr cautivar a indecisos y, en particular, a mujeres.

Desde un comienzo, el comando oficialista del “En contra” tomó la decisión de dejar a los rostros políticos en segunda línea, para privilegiar apariciones de ciudadanos en la campaña. Hoy, en la recta final, la idea de jugar todas las cartas es más aceptada entre los dirigentes de la alianza de gobierno. Esto en consideración del estrechamiento de la brecha entre las opciones “En contra” y “A favor” según distintos sondeos de opinión publicados antes de la “veda de encuestas”, que comenzó a regir desde el pasado fin de semana.

Sin embargo, en el comando del “En contra” -encabezado por el exministro Ricardo Solari (PS) y la excandidata a consejera Camila Miranda (Comunes)- aún no hay una decisión tomada sobre si la pieza audiovisual será incluida dentro de la franja, que es un tema que está en discusión y que están viendo de qué manera se puede incorporar a la otrora Presidenta. Desde este petit comité justamente han defendido la idea de que este espacio televisivo solo incluya rostros ciudadanos. Solari fue consultado por este medio acerca de la participación de la exmandataria en la franja, pero prefirió no referirse al tema.

Esté o no en la franja, Bachelet ya había entrado de lleno en el modo constitucional. La mañana del martes, junto a otras 62 mujeres, emitió una carta para advertir que “nos dicen que la propuesta de nueva Constitución no pone en riesgo las tres causales, pero eso no es correcto”. Además de la exmandataria, el texto fue auspiciado por las exministras de Salud María Begoña Yarza y Helia Molina (PPD), y por la exministra del Trabajo y excomisionada Alejandra Krauss (DC).

La protección de los derechos de las mujeres ya había sido un argumento usado por ella para justificar su voto en contra de la propuesta del Consejo Constitucional. El pasado 28 de noviembre, en el lanzamiento del Cuarto monitoreo de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en tres causales, Bachelet señaló que “este derecho adquirido por las mujeres ahora corre riesgo con el nuevo texto constitucional (...). La despenalización del aborto en tres causales podría ser declarada inconstitucional y así lo hemos escuchado de parte de algunos personeros del Partido Republicano y Chile Vamos”.

28 de noviembre 2023 / SANTIAGO Lanzamiento del 4° monitoreo de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), realizado en la Casa Central de la Universidad de Chile. VICTOR HUENANTE / AGENCIA UNO

Antes de eso, manifestó su apoyo al “En contra” por medio de un video publicado el 16 de noviembre. En esa ocasión, dijo que Chile “no se merece una Constitución que nos divida”.

De incluirse en la franja, sería la segunda oportunidad en que Michelle Bachelet aparezca en este espacio en el marco de un plebiscito constitucional. Lo hizo el año pasado, también en la recta final de la campaña, para promover la opción Apruebo.

Ese spot se grabó en Quinta Normal, en el hogar de una vecina de la comuna. “¿Ustedes saben que en la Constitución actual no sale nada, en ninguna parte, nada sobre mujeres? Nada. Pero ahora hay como 35 artículos que hablan de la igualdad de las mujeres, de igual salario, porque eso todavía no existe (...). La Constitución no va a resolver todo sola, pero da como un marco”, fue parte de su libreto en esa oportunidad.