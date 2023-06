Beatriz Hevia, presidenta del Consejo Constitucional: “Sería irresponsable entrar a temas que no generan encuentros (por figura de Pinochet)”

En su primera entrevista como presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia del Partido Republicano, dejó en claro sus definiciones en ciertas materias como paridad, educación, fuerzas armadas y pensiones para lo que sería el borrador del texto constitucional que se votará el 17 de diciembre.

En conversación con Estado Nacional, la presidenta del órgano ante las diversas críticas a su partido político por inicialmente no estar a favor de un cambio constitucional, afirmó que “los republicanos jamás se han cerrado a hacer modificaciones a la Constitución”.

Hevia explicó que “una vez que se definido democráticamente que haya un proceso constitucional y aun cuando no sea el mecanismo que considerábamos el correcto, se instala y establece, tenemos todo el derecho y el deber con la ciudadanía de participar”.

Con respecto a la aprobación en la Cámara de Diputados y Diputadas de un proyecto de resolución que condena los dichos de Luis Silva sobre Augusto Pinochet, a quien el consejero calificó como “un estadista”, la presidenta del Consejo Constitucional dijo que el Congreso “tiene todas las facultades de aprobar los proyectos de ley y resolución que estime conveniente”.

Además, agregó que “Luis Silva y todos, estamos aprendiendo en esta relación con los medios”.

En esa línea, ante la pregunta del periodista Matías del Río hacia Hevia sobre si cree ella o no que Pinochet fue “un estadista”, la presidenta del Consejo Constitucional afirmó que su rol “es mirar hacia el futuro”.

“Nací el año 92′ y referirme a hechos que no viví y no conozco en detalle más allá de lo que uno puede conocer y aprender, no tiene sentido”, agregó.

De esa misma manera, señaló que “sería irresponsable entrar a temas que no generan encuentros”.

Las definiciones de Hevia

Esta semana se vivió lo que fue la primera jornada de trabajo del Consejo Constitucional donde se conformaron las cuatro comisiones de trabajo: Sistema político, Función jurisdiccional, Principios y Derechos sociales. Estas serán presididas por consejeros de derecha, siguiendo el mismo orden: Edmundo Eluchans (UDI), Antonio Barchiesi (Republicano), María de los Ángeles López (Republicana) y Germán Becker (RN).

En este contexto, dio algunas definiciones de sus ideas para el borrador de una nueva Constitución. Respecto a las Fuerzas Armadas y de orden público, Hevia opina que deberían tener un “capítulo propio”.

En materia de salud, Hevia indicó que se debería consagrar el “derecho a elegir de las personas”. Explicó que “es un error mirar un sistema de salud por quién me provee el servicio, sino que lo que debemos dar es distintas alternativas para que las personas puedan acceder a una salud oportuna”.

De ese modo dijo que “personalmente preferiría que quedemos en provisión mixta de salud”.

Sobre los fondos previsionales, la titular del Consejo dijo estar porque “quede consagrada la propiedad sobre los fondos y la heredabilidad de los fondos. ¿Quién tiene que administrarlos? Personalmente prefiero que sea un ente privado, pero también es algo abierto a la discusión”.

Hevia se manifestó en contra de consagrar a nivel constitucional la gratuidad de la educación superior. sostuvo que “la prioridad nuestra en educación debería ser la primaria y preescolar. Hay que partir por ahí más que seguir insistiendo con una educación universitaria gratuita”.

En detalle, Beatriz Hevia planteó estar de acuerdo en que, “quienes no tienen posibilidad de pagarse su educación universitaria, efectivamente puedan acceder, por ejemplo, a una gratuidad en la medida que sea financieramente sostenible para el Estado. Me parece razonable”.

Respecto a la paridad, la presidenta del órgano constitucional reconoció “no soy partidaria de la paridad de salida (...) a priori prefiero igualdad en condiciones para entrar”.

“Cuando tenemos paridad de salida lo que estamos haciendo es decirle a un ciudadano que su voto no vale tanto y no voy a respetar su voluntad de quien más lo representa”, añadió.

De tal manera que manifestó preferir “un sistema de listas de cebra encabezadas por mujeres que hemos visto que tiene resultados, ya que el precio de la paridad de salida es muy alto. Es alterar la democracia. Entonces hay que ver cómo sopesamos las distintas variable”.