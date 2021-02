Beatriz Sánchez valora proceso de vacunación masiva en Chile: “Esa es una política de salud pública universal y es lo que queremos para todo el territorio”

hace 30 minutos

La excandidata presidencial del FA Beatriz Sánchez. Foto: Agenciauno

Según la candidata a la convención constituyente por el distrito 12 "eso es lo que vamos a ir a pelear (a la convención) para la salud, la educación, la vivienda, para el agua. Qué mejor ejemplo de lo que significa que las lucas no importen, que la edad no importen, que si eres hombre o mujer no importe".