J.A. Kast presenta recurso de reclamación contra candidatura a constituyente de Fernando Atria y dice que “no cumple con los requisitos legales”

El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, interpuso un recurso de reclamación ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) en contra de la candidatura a la Convención Constitucional de Fernando Atria.

Según Kast, el abogado -quien se presentó por el distrito 10 como independiente, por la lista Apruebo Dignidad- no cumple con el requisito establecido en la normativa vigente de no haber estado afiliado a un partido político en los nueves meses anteriores a la fecha límite de inscripción, es decir, el 11 de enero.

El Servicio Electoral (Servel) sí aceptó la candidatura independiente de Atria, sin embargo, de acuerdo al calendario electoral, había un plazo establecido para reclamar las resoluciones del organismo. Éste se extendía hasta el 28 de enero, día en que Kast ingresó el recurso.

“El señor Atria ha presentado su candidatura como independiente dentro de un pacto, sin cumplir con el requisito de no haber estado afiliado a un partido político dentro de los nueve meses anteriores al vencimiento del plazo para presentar declaraciones a candidatura, por cuanto estuvo, dentro de dicho plazo, afiliado al partido político en formación denominado “Fuerza Común”, del que además era Presidente, hasta el mes de octubre de 2020″, se señala en el documento presentado por el timonel del Partido Republicano.

Reforzando lo anterior, Kast afirmó que el organismo “no debió haber aceptado la inscripción del señor Atria. Él fue fundador, organizador y Presidente de un partido político y aunque ese partido haya caducado su condición de militante, como organizador, no se borró. No cumple con los requisitos legales, por ende, no puede ser candidato independiente”.

El candidato a convencional constituyente por las comunas de La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín, Santiago respondió a esto y, a través de su cuenta de Twitter, indicó que el “Servel aceptó mi candidatura sin objeciones. Usted (Kast) está reclamando contra el Servel”.