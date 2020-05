Blumel sostiene primer encuentro con dirigentes de la oposición y Chile Vamos tras llamado a “acuerdo nacional”: se fijó en 15 días tiempo para enviar propuestas

Este viernes, en el marco del acuerdo nacional convocado por el Presidente Sebastián Piñera para enfrentar la pandemia, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, se encuentra reunido virtualmente con los presidentes de partidos de la oposición.

Se trata de la primera cita que el Ejecutivo sostiene con representantes de la centro izquierda, en la que participan los timoneles de la DC, Fuad Chahin, del PS, Álvaro Elizalde; del PR, Carlos Maldonado; del PPD, Heraldo Muñoz, y de RD, Catalina Pérez junto a los ministros Blumel, Sebastián Sichel (Desarrollo Social) e Ignacio Briones (Hacienda).

Además participan los timoneles de Chile Vamos, Mario Desbordes (RN), Jacqueline Van Rysselberghe (UDI) y Hernán Larraín Matte (Evópoli)

Según expresaron los dirigentes de la oposición esperan que se trate de un diálogo urgente, acotado y que se limite a enfrentar la emergencia sanitaria. El proceso constituyente, y el Plebiscito del 25 de octubre, no serán abordados en este contexto, sostuvieron. Una posición que hoy fue ratificada por Chain en conversación con Radio Duna.

Cabe destacar que la presidenta de RD es la única timonel del Frente Amplio que fue convocada a este diálogo por el gobierno, lo que provocó críticas en el sector.

A la salida del encuentro, Blumel sostuvo que todos los partidos de oposición y de Chile Vamos manifestaron en el encuentro su disposición a avanzar en diálogo.

Además se acordó mandatar a los representantes de comisión de Hacienda para hacer el trabajo técnico económico y para avanzar en acuerdos.

Concluida la cita y en el marco del lanzamiento del subsidio al Ingreso Mínimo Garantizado, el Presidente Sebastián Piñera indicó que “en tiempos difíciles como los que estamos viviendo la unidad, la colaboración, la buena voluntad y los acuerdos son, sin duda, los mejores caminos para superar estas pandemias”.

Para agregar que “quiero pedir a todas las fuerzas políticas que a través del diálogo, la buena voluntad, logremos un acuerdo por la protección y la reactivación para fortalecer la red de protección social y potenciar la reactivación de la economía, los empleos, los salarios las oportunidades y la inversión en nuestro país”.

Reacciones

Los timoneles de los distintos partidos participantes de la reunión también tuvieron palabras para lo que fue el encuentro.

La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, aseguró que “fue una buena reunión. Se avanzó, se llegó a un acuerdo en que esto tiene que ser un tema acotado a lo urgente, en cómo ayudamos a las familias. Incluso se acordó el plazo de dos semanas que es menor al que propuso inicialmente el Presidente. Demuestra que en todos los sectores hay sentido de urgencia para sacar esto adelante”.

El líder de la DC, Fuad Chahin, en tanto, explicó que "nos dimos plazo de dos semanas para llegar a un acuerdo acotado en materia de apoyo social a las familias, reactivación económica y empleo y un marco fiscal definido para eso”.

El presidente del PRI, Rodrigo Caramori, también destacó el “buen ambiente” en que se desarrolló la cita. “Este es un diálogo urgente, pero debe ser un diálogo pragmático y no dogmático, acotado y preciso. Y tiene 3 ejes como lo ha dicho Ignacio Briones: protección de los ingresos, reactivación económica y empleo, después de las cifras mostradas el martes y sustentabilidad fiscal”, indicó.

En tanto, desde el PR, su timonel Carlos Maldonado, indicó que las “Comisiones de Hacienda verán, con ministro de Hacienda, posibles acuerdos en medidas de protección social, reactivación de empleo y economía, y marco fiscal. Seguimos buscando Renta Básica de Emergencia por sobre línea de pobreza y cambio profundo de fracasada estrategia sanitaria”.

Hernán Larraín Matte, de Evópoli también valoró el encuentro: “Tuvimos un diálogo positivo con el gobierno y diversos partidos sobre la necesidad de un acuerdo que incorpore la protección social y también la reactivación económica. Consensuamos que esto es urgente y que todos tenemos una responsabilidad".

Para Catalina Pérez, presidenta de RD, “lo que Chile necesita es que el Gobierno y el Congreso hagan su trabajo. Le hemos dicho a los ministros que es urgente trabajar en una Renta Básica de Emergencia considerando la opinión de las organizaciones y sobre todo a las personas que hoy están pasando hambre”.

Petición de salida de Mañalich

En la reunión, también, algunos dirigentes como Catalina Pérez y Carlos Maldonado (PR), solicitaron la salida del ministro de Salud, Jaime Mañalich.

"Le hemos dicho que no podemos desvincular lo económico de lo sanitario y que es inaceptable que la autoridad sanitaria no conozca el país donde se implementa su política. Cada vez se ve más difícil mantener al ministro Mañalich en el cargo”, sostuvo Catalina Pérez.

Mientras que Maldonado, en la misma línea, indicó que “la situación sanitaria es un desastre y la gente no confía en lo que dice ni decide el ministro de Salud. No es condición para buscar acuerdos económico sociales, pero permanencia de Mañalich obstaculiza un mejor desempeño del país frente a pandemia. Debiera dar un paso al costado”.

Sobre este último punto el líder de RN, Mario Desbordes, acotó que las "críticas a la conducción sanitaria son legítimas pero se deben hacer en la mesa social covid o en las Comisiones de Salud en el Congreso. Yo creo que no hay que agregar temas, es condenar el trabajo al fracaso. Hay que concentrarse exclusivamente en medidas sociales y económicas”.

Criticas del PC

Al mismo tiempo que los timoneles de los distintos partidos de oposición estaban reunidos con el Gobierno en La Moneda, desde el PC hicieron pública una carta abierta en la que dieron cuenta de una serie de propuestas en las que creen importante avanzar.

“No vamos a ahondar en las críticas a la forma como el gobierno ha enfrentado la pandemia y a las medidas insuficientes frente a la grave situación económica y crisis social. Los resultados y la tragedia de muchos hablan por sí solos. Lo que cabría determinar es si las insuficiencias frente al contagio del Covid-19 se debe a errores de administración y prevención, lo cual requiere de una fiscalización más profunda, y si la insuficiencia en las medidas económicas se debe a que no hay más recursos, o se debe a una política de Estado, que pone un límite excesivamente rígido al gasto de interés social”, comienza diciendo la misiva de cinco páginas.

Desde el PC hicieron un análisis de la situación económica del país, asegurando que “existen recursos abundantes para enfrentar la crisis”.

En ese sentido, las propuestas de los comunistas apuntan a una Renta Básica de Emergencia, con montos equivalentes a la línea de la pobreza y que llegue al 80% de la población.

También solicitaron el fortalecimiento del seguro de cesantía, pidiendo que se establezca un fondo de US$ 4.000 millones, con carácter de no reembolsable, estable por seis meses y no de cargo del trabajador.

En ese sentido también realizaron propuestas respecto a la protección a las pymes y el rescate de empresas mediante su adquisición parcial o total.

En tanto, también realizan diversas propuestas para “reducir la brecha de desigualdad”.

En ese sentido proponen un impuesto a los Súper Ricos de 2,5% sobre los patrimonios que superen los 22,5 millones de dólares. Además, que se derogue el actual sistema de pensiones y “reemplazarlo por un sistema de reparto, estatal, tripartito y solidario”.

Y que también se estudie como medida el retiro de fondos de las AFP con cargo a las utilidades de estas.