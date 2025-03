Boric descarta quiebre con Cariola tras filtración de chats, aunque señala que él “no trataría así a sus aliados políticos”.

Tras la polémica generada por la filtración de los chats entre la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, con la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, donde la parlamentaria lanzaba duras críticas al gobierno y al Presidente Gabriel Boric, este domingo el mandatario abordó nuevamente la situación y descartó un quiebre con Cariola.

Esta posición se complementa a la ya exhibida durante la misma jornada del viernes, cuando Boric enfatizó a través de X que le parecía “de lo más natural” que se critique a un tercero en una circunstancia privada y concreta.

En ese contexto, y consultado en una entrevista con Chilevisión, Boric enfatizó que la situación "no revela una suerte de fragmentación dentro de la coalición de gobierno, en la que una parte siente que se ha renunciado a alguno de los proyectos iniciales de los objetivos del gobierno".

“Yo la verdad no siento ningún tipo de afectación personal a partir de esto porque entiendo perfectamente, tal como lo dije públicamente, que entre dos personas de confianza que no creen que una conversación privada se va a filtrar a todo Chile, puedan tener opiniones duras en un momento determinado”, detalló sobre la situación.

Explicando que si uno juzgara todas las conversaciones privadas llegaría “el fin de la política, el fin de la amistad, el fin de las relaciones sociales”, enfatizó: “yo no veo ningún quiebre, por eso lo señalé y lo digo honestamente, esto no es una puesta en escena, sino que de verdad lo siento así, no tengo ningún tipo de molestia con Karol, con Irací, a propósito de eso”.

Consultado por la idea de considerar “de lo más natural” la forma en que Cariola se refirió a él en sus conversaciones con Hassler, el presidente explicó que considera natural “que en un momento difícil, que fue el momento de los indultos, haya habido una crítica incluso destemplada en un espacio privado”.

“Yo no me refiero así a mis aliados políticos, pero me parece totalmente improcedente el juzgar a alguien por la conversación privada que pueda tener en un momento muy circunstancial, además en un tema que no tiene absolutamente nada que ver con lo que supuestamente se está investigando”, agregó sobre la situación.

El mandatario también durante la entrevista criticó la existencia de filtración de conversaciones privadas en las investigaciones.

“Yo no me voy a meter en acusaciones de persecución específica o cuestiones de esas características, creo que esto le hace mucho daño a la sociedad en general. Creo que quienes filtraron esto han sido tremendamente irresponsables, pero tal como lo fueron también con el caso de Hermosilla, en las situaciones que no correspondían, que no tenían nada que ver con lo que se estaba investigando”, dijo.

Por otro lado, en el contexto de que la Fiscalía de Coquimbo ordenó una investigación de oficio por la filtración, Boric detalló: “Yo no voy a entrar en una disputa como Presidente de la República con otro poder del estado de estas características, ni acusar persecución. Creo que haría más daño. Personalmente no lo voy a hacer”.

“Creo que se tienen que tomar todas las medidas que sean necesarias. Creo que la fiscalía en esto tiene que ser mucho más responsable. Pero hacer de esto un conflicto, o alegar de mi parte como una suerte de persecución, creo que no contribuye en nada”, enfatizó.