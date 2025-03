La investigación por presunto tráfico de influencias que enfrenta la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC) continúa su curso y en las últimas horas nuevos antecedentes del caso fueron revelados por La Tercera.

Una serie de chats entre la parlamentaria y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), darían cuenta de gestiones entre ambas para el traspaso de asesores desde el equipo de la Cariola hacia el municipio, además de fuertes críticas al gobierno y a la gestión del Presidente Gabriel Boric.

La investigación iniciada hace algunas semanas por la Fiscalía de Coquimbo tuvo su origen en el caso de la fallida compra de la Clínica Sierra Bella por parte del municipio de Santiago bajo la gestión de Hassler.

En ese contexto, conversaciones rescatadas del teléfono de la exalcaldesa habrían dado cuenta de gestiones que tuvo con Cariola con intención de ayudar a un empresario chino cercano a la diputada.

Desde ahí, la parlamentaria ha debido enfrentar los ribetes judiciales y políticos de la investigación: una polémica diligencia realizada por PDI el mismo día que dio a luz a su hijo para incautar sus artículos electrónicos y una fallida moción de censura en la Cámara Baja fueron algunas de las consecuencias tras la filtración de los chats.

“P”, Camila, Matías y otros: quién es quién en los chats entre Cariola y Hassler (y cuáles han sido las reacciones). En la imagen, la diputada Karol Cariola. Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile

Qué dicen los chats

En el contexto de aquellas diligencias, la PDI recuperó una serie de conversaciones que habían sido borradas del teléfono de Hassler, en los que se daría cuenta de varias gestiones entre ambas para incorporar en el municipio a miembros del equipo de asesores de la diputada.

Una de los chats a los que tuvo acceso La Tercera es la sobre el asesor Jaime Torres, que se desempeñaba como asesor de Cariola y a quien la parlamentaria le recomendó a Hassler contratar en el municipio. Hecho que se concretó un par de meses después del intercambio.

Los detalles de la propuesta de la diputada Cariola (KC) se gestionaron en una conversación con la entonces alcaldesa Hassler (IH), el día 7 de enero de 2022:

KC: Oye, además te quiero proponer a Jaime... Jaime es un soldado, una persona muy, pero muy comprometida. Ha aprendido mucho en mi equipo. Tiene un problema, y es que tiene poca iniciativa propia. Eso le cuesta. Pero cuando lo mandan y le dicen qué hacer, es capaz de hacerlo todo por eso. Es leal y muy preparado en los temas de vivienda.

KC: X si te interesa. En mi equipo ya cumplió un ciclo y creo que dio todo lo que podía, me gustaría que pudiera crecer.

IH: Perfecto, ¿crees que podría ser territorial de la Dideco?

KC: Yo creo que sería un buen territorial.

KC: ¿Cuánto les pagan a los territoriales?

IH: 1,5 bruto, me parece

KC: Xq lo que no me gustaría es que le bajaran sus ingresos. De lo contrario sería un retroceso.

IH: Síi, claro.

KC: Aaah, buenísimo. Yo le pago como 800.000 líquido a Jaime, es mi territorial más antiguo.

IH: Ya, súper

KC: Voy a hablar con él.

IH: Bakán, yo feliz de traerlo.

“P”, Camila, Matías y otros: quién es quién en los chats entre Cariola y Hassler (y cuáles han sido las reacciones). En la imagen, la ex alcaldesa de Santiago, Irací Hassler.

Críticas al Ejecutivo

Otro hecho del que dieron cuenta las conversaciones fueron los fuertes cuestionamientos al gobierno realizadas por Cariola y Hassler. Intercambios que, según el análisis policial, darían cuenta del estrecho vínculo de confianza y amistad entre ambas.

Una conversación que da cuenta de lo mencionado tuvo lugar el 30 de diciembre de 2022, mismo día que el Presidente Boric (P) ordenó los indultos de 12 condenados en el marco del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna.

En el intercambio también se hace referencia a miembros del equipo cercano del mandatario: “Camila”, la vocera de gobierno y también militante del PC, Camila Vallejo y “Matías”, sería el entonces jefe de gabinete de Boric, el abogado Matías Meza-Lopehandía.

KC: Estoy muy decepcionada del proyecto político.

IH: A mí me da fuerza saber que siempre estás conmigo, pq eso cuesta mucho empujarlo.

IH: Y lamento mucho no poder quizá transmitirte esa misma fuerza y apoyo, creo q por lo difícil q me es sobrevivir en este espacio.

IH: Pero quiero que sepas que cuentas conmigo.

IH: Pucha, sí... está todo tan difícil y desdibujado.

IH: Creo q todos tratando de responder en la coyuntura sin un camino claro, sobre todo desde el gobierno.

KC: Lo sé y lo valoro mucho.

KC: Este gobierno es lo peor que nos ha pasado.

IH: Me da tanta lata q se haya perdido la opción al principio de empujar cambios. En Colombia, Petro q salió mucho después ya tiene su reforma tributaria lista, acá no se ha logrado prácticamente nada.

KC: Puros costos. Para que otros se den gustitos.

IH: Lo del indulto puede estar bien, pero debió ser el primer mes de gobierno.

KC: El P es una mierda de ser humano.

IH: Ahora todo es desangrandl (sic).

KC: Obvio.

KC: Ahora será puro costo.

KC: Algo que es tan justo.

IH: Ohhh, ¿tanto así piensas?

KC: Síi.

KC: Quiero estar lo más lejos posible de toda esa gente.

IH: Yo trato de tenerle algo de fe, pero cuesta.

KC: Los encuentro asquerosos.

IH: Te tengo q contar mi conversa del otro día, me reuní con Camila y Matías.

KC: Despiadados, soberbios, calculadores y deshonestos.

IH: Sí, hay harto de eso, es verdad.

IH: Saben cómo hacerla pa salvarse solos.

KC: Uffff.

KC: Me la imagino.

KC: Un par de entreguistas.

KC: Sin principios.

“P”, Camila, Matías y otros: quién es quién en los chats entre Cariola y Hassler (y cuáles han sido las reacciones). En la imagen, la vocera de gobierno, Camila Vallejo. Foto: Mario Tellez / La Tercera

IH: Sí, me llamó la atención como la preocupación por el show, abiertamente diciendo q en gestión no siempre puedes hacer tantas cosas así q hay q hacer espectáculo. Q no digo q no se haga, pero era algo muy prioritario para Matías. Y me calza con donde llevan al Presidente, a ene cosas light de imágenes q no te justifican el estar aquí.

KC: 😓

KC: Asqueroso.

KC: Matías es un cuico culiao.

KC: Sin experiencia política.

KC: Dirigiendo un país.

“P”, Camila, Matías y otros: quién es quién en los chats entre Cariola y Hassler (y cuáles han sido las reacciones). En la imagen, el Presidente Gabriel Boric y su ex asesor, Matías Meza-Lopehandía. Foto: Javier Salvo/Aton Chile.

Reacciones a la filtración

Tras revelarse las conversaciones, tanto Cariola como Hassler se refirieron al tema en sus cuentas de X. Asimismo, el mismo Presidente Gabriel Boric compartió un mensaje en el que reafirmó su apoyo hacia ambas.

En cuanto a la declaración de Cariola, esta aseguró que ya “les he hecho llegar mis disculpas” a las personas aludidas en las conversaciones y lamentó la filtración de los mensajes, asegurando que “no tienen nada que ver con la investigación”.

“Lamento además que se ponga el foco en una conversación antigua de la que me arrepiento y que ocurre en un momento de ofuscación y molestia, pero que no representa lo que pienso del Presidente ni las personas ahí mencionadas”, señaló.

Por su parte, Hassler también criticó la filtración de los mensajes y agregó que “veo con sorpresa que se filtran conversaciones privadas que nada tienen que ver con alguna investigación. Esto representa una grave vulneración a la intimidad sin ningún fundamento”.

Por último, la exalcaldesa aclaró que “el Gobierno y el Presidente cuentan como siempre con todo mi apoyo y respeto”.

Por último, el Presidente Boric defendió que “en un momento determinado, entre dos personas de confianza, se critique muy duramente a un tercero, me parece de los más natural”.

“Si hubiese delitos, que se investigue con la imparcialidad que corresponde a la justicia, sin sesgos. Pero a mí no me van a poner en contra de compañeras de ruta porque un día en confianza hayan hablado mal de mí o de mi gente de confianza”, sentenció.