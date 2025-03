Desbordes emplaza a Hassler a querellarse en su contra: “No sabíamos de esa información y, por lo tanto, mal podríamos haberla filtrado”

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), emplazó la noche de este sábado a su antecesora, Irací Hassler (PC), a que interponga las acciones legales que estime pertinentes, luego de una filtración de una serie de chats de Whatsapp entre la exjefa comunal y la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, Karol Cariola.

Previamente, durante la tarde la exjefa comunal, por medio de su defensa, había anunciado que ejercerá acciones penales y reclamos ante las autoridades correspondientes a raíz de la divulgación de sus conversaciones, que darían cuenta de gestiones entre ambas militantes del PC para el traspaso de asesores desde el equipo de la parlamentaria hacia el municipio, además de fuertes críticas al gobierno y a la gestión del Presidente Gabriel Boric.

Al respecto, el jefe de la comuna capital manifestó estar tranquilo y acusó a Hassler de “intentar desviar la atención respecto de los hechos que se están investigando. Son varias querellas que hemos presentado por actos de corrupción donde ella va a tener que responder”.

En torno a la información utilizada en la acción penal que presentó Desbordes el pasado 13 de marzo, este dijo que “se ha obtenido de manera absolutamente regular, transparente, lícita”.

“Queréllese alcaldesa”

“No sabíamos de esa información y por lo tanto mal podríamos haberla filtrado y eso va a quedar demostrado rápidamente si es que ella se querella, como yo le estoy emplazando en este minuto. Queréllese (ex) alcaldesa”, desafió.

De igual modo, la autoridad comunal garantizó que demostrará que “esto es un show comunicacional y luego de eso usted (Hassler) va a tener que responder por este show”.

“Usted tiene que responder por lo ocurrido en el municipio y no vamos a dejar de realizar todas las acciones legales que correspondan para defender los intereses de los vecinos, de las vecinas y como me corresponde, en mi calidad de alcalde, también para velar porque todo lo ocurrido en la Municipalidad de Santiago se haya ajustado a derecho y lo que no, sea sancionado”, sentenció.

La filtración

Desde el equipo de Hassler se indicó que las comunicaciones privadas se encontraban en el celular que voluntariamente entregó la exalcaldesa a la PDI el 2 de mayo de 2023, indicando que esta había autorizado la revisión “solamente de lo referente a la compra de la clínica Sierra Bella, no para que hurgaran en su vida ni comunicaciones privadas sin interés para el Ministerio Público”.

Cabe señalar que el 18 de diciembre del año pasado, la PDI emitió el informe 487, en el que se exhibía una serie de comunicaciones privadas de la exalcaldesa que no tendrían “ningún tipo de interés investigativo”.

A raíz de aquello, el fiscal Patricio Cooper, a cargo de la causa, instruyó la reserva de gran parte de esta, argumentando que “no guardan relevancia alguna con los hechos investigados en esta causa”.

No obstante, Desbordes interpuso el 13 de marzo una querella en contra de su antecesora, acción penal que incluiría conversaciones entre ella y la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, las cuales se encontraban en el referido informe que había sido entregado a los intervinientes del caso Sierra Bella. Ante ello, Hassler lo acusó de poseer información reservada de la investigación.