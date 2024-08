Boric endurece el tono con el PC y fija criterios sobre Venezuela sin reconocer triunfo de Edmundo González

“Lo que digan presidentes de partidos, desde mi punto de vista, respecto a este tema, no es relevante”. Así respondió el Presidente Gabriel Boric a la pregunta sobre el “cierto activismo” con el que para el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, han tenido ministros en relación a la situación de Venezuela tras las elecciones en que Nicolás Maduro se autoproclamó como triunfador.

Así, el Mandatario subió el tono en medio de las tensiones que han existido entre esa colectividad y secretarios de Estado, debido a que la tienda reconoció a Maduro como ganador, mientras que La Moneda tomó distancia y pidió transparentar las actas de los resultados.

En este contexto, Boric dijo que “lo que han hecho los ministros, todos los ministros, sin excepción, es apoyar de manera irrestricta la postura que como Presidente de la República y conductor de las relaciones internacionales de Chile he tenido”.

08/07/2024 LAUTARO CARMONA, PRESIDENTE DEL PC MARIO TELLEZ / LA TERCERA

En Palacio no precisan si las palabras del Mandatario fueron preparadas con antelación, sin embargo, transmiten que quiso dar un golpe de timón con el objetivo de que se terminen las declaraciones cruzadas entre el PC y autoridades del Ejecutivo.

De todas formas, en el gobierno hay quienes agregan que si bien comparten el fondo de su intervención, reconocen que Boric fue muy severo en las formas.

Consultada sobre qué interpretación da al endurecimiento del tono de parte del Mandatario, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, explicó que “el Presidente ha sido muy claro en que si bien las opiniones son legítimas de distintos parlamentarios o partidos, la política internacional la define él y, por lo tanto, frente a polémicas o diferencias o declaraciones por la prensa, lo fundamental es eso. (...) No hay duda alguna de que todos los partidos, tanto oficialistas como de oposición, matices más o matices menos, respaldan una política que ha sido correcta para Chile”.

15/07/2024 VOCERIA CAMILA VALLEJO MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Mientras que la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, indicó que “respaldamos plenamente lo que ha dicho el Presidente desde el principio, no sólo hoy: quien fija la postura de Chile en materia internacional es el propio Presidente”.

29/07/2024 INSCRIPCION CANDIDATOS, PACTO CONTIGO CHILE MEJOR EN LA FOTO, CONSTANZA MARTINEZ MARIO TELLEZ / LA TERCERA

En el comité político el tema Venezuela ha sido recurrente y hay inquietud en cómo ha ido escalando el asunto. Esto, porque además los ministros que son militantes comunistas han quedado en una situación incómoda, profundizando la distancia con la directiva de su partido.

Pese al tono duro del Mandatario, en el PC desdramatizaron sus declaraciones. “Las escuché, las integro, las asumo”, dijo Lautaro Carmona, a la salida de la sede de su partido, en relación a la intervención de Boric.

Además, agregó que siguen con “la expectativa de que se transparenten todos los documentos que permitan despejar el resultado de la elección”.

Respecto a la afirmación sobre la no relevancia de lo que digan los presidentes de partido, el líder del PC reiteró: “Lo escuché y ya digo, sobre eso no voy a polemizar. (...) Si tuviera que haber una polémica, no va a ser en términos personales que voy a hacer ese debate. La registré, la registré en la formulación”.

Las controvertidas declaraciones en el gabinete

El debate oficialista se reabrió el domingo, cuando la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, afirmó en Tolerancia Cero que “todas las personas que han defendido a este régimen en esta situación, se van a poner muy rojas cuando se abra la cárcel del Helicoide”.

Santiago 7 de junio 2024. La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, durante una nueva edición de Gobierno Informa para abordar el nuevo Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, Chile Cuida. Dragomir Yankovic/Aton Chile

A raíz de esos dichos, Carmona fue consultado -en Tele 13 Radio- cuando utilizó el concepto de “activismo”, lo que provocó la reacción de otros secretarios de Estado. El ministro de Vivienda, Carlos Montes, en entrevista con Radio Infinita, dijo que le “cuesta entender la posición del PC”, y agregó que “no interpretó sus palabras como un llamado a su persona la verdad”.

Aquello le valió una sorpresiva respuesta de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC): “Cuando uno es ministro de Estado muchas veces es mejor guardar silencio”. Al respecto, Montes respondió, “no voy a alimentar una discusión entre ministros porque no es mi afán”.

En el entorno de Jara, en todo caso, aseguran que el impasse con su par de Vivienda se dio por terminado hace días.

En esa línea, en las últimas horas, en el gabinete han querido ir bajando las tensiones. Este martes, en Temuco, a la ministra Orellana le consultaron tres veces sobre sus dichos y la reacción del timonel comunista. “Usted me puede reiterar la pregunta en distintas formulaciones muchas veces y la respuesta va a ser invariable. No voy a entrar en esa polémica”, aseguró, evitando entrar nuevamente en una controversia.

Otro ministro que también ha tenido declaraciones en torno a lo ocurrido en Venezuela es el titular de Educación, Nicolás Cataldo (PC), quien este martes tomó una línea similar a la de Jara.

“A los demás ministros de Estado no nos corresponde referirnos a la materia más allá de nuestras militancias. Yo tengo una responsabilidad, que es ser ministro de Educación. (...) A los ministros de Estado, sobre todo a los ministros sectoriales, nos corresponde referirnos a las materias que son propias de nuestras carteras y no de otros temas”, recalcó Cataldo.

“Yo he tratado de ser prudente, no referirme específicamente a la materia”, añadió el titular de Educación.

10 JUNIO 2024 EL MINISTRO DE EDUCACION, NICOLAS CATALDO, DURANTE COMISION EN LA CAMARA DE DIPUTADOS. FOTO: DEDVI MISSENE

El tema, en todo caso, sigue tensionando al oficialismo. La diputada Alejandra Placencia (PC) indicó que “los ministros de nuestro partido han sido claros en su postura en este tema: respaldar la forma en la que el presidente Boric lleva la política internacional de nuestro país”.

Respecto a las diferencias que han existido en el sector sobre lo que ocurre en Caracas, la parlamentaria comunista agregó que “los matices que podamos tener como fuerzas de izquierda y progresistas respecto a ciertos temas no son un problema, al contrario, nos permiten debatir desde diferentes miradas y llegar a acuerdos amplios. Somos una coalición diversa y eso es un valor fundamental en una democracia”.

“Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro”

Aunque el motivo central de la declaración del Presidente era el extendido corte de suministro eléctrico que afecta a 169.162 usuarios del país, también recibió preguntas de la prensa relacionadas con la crisis que enfrenta Venezuela luego de las elecciones presidenciales.

En sus respuestas actualizó la postura de Chile ante el supuesto triunfo de Nicolás Maduro. “Personalmente, y esta es la postura del gobierno de Chile, no tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude, si no hubiesen mostrado las famosas actas. ¿Por qué no lo han hecho? Si hubiesen ganado, claramente, hubiesen mostrado las actas”, comenzó diciendo el Mandatario.

07/08/2024 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA GABRIEL BORIC, JUNTO AL MINISTRO DE ENERGÍA Y EL SUBSECRETARIO DEL INTERIOR, REALIZA PUNTO DE PRENSA EN EL PALACIO DE LA MONEDA MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Junto con ello, Boric acusó que en ese país, “están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, reprimiendo a la gente que se está manifestando e iniciando persecuciones penales que son irrisorias, que no serían aceptables en nuestro país ni en ningún otro país democrático, contra liderazgos de la oposición”.

Respecto al reconocimiento de Edmundo González, recordó lo que en su momento pasó con Juan Guaidó: “Tenemos que aprender de las experiencias pasadas. No podemos, como comunidad internacional, cometer el mismo error que se cometió, en su momento, con Guaidó”.

Sin embargo, reiteró que “Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro, no confiamos, además, en la independencia ni en la imparcialidad de las actuales instituciones en Venezuela. Por lo que hemos planteado, como país, que no validaremos resultados que no hayan sido verificados por organismos internacionales independientes del régimen”.

Una de las personeras comunistas que respaldó los dichos del Mandatario fue la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), quien además destacó el liderazgo de Boric en esta materia.

“Comparto la visión del Presidente y además he señalado nuestro apoyo a la política que lleva adelante el Presidente. (...) hemos señalado claramente que debe ser un proceso transparente”.