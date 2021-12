Boric y Kast ad portas del inicio oficial de campaña: los plazos para los “ajustes” de programas y los debates en que se enfrentarán

Poco menos de dos semanas restan para la segunda vuelta presidencial, programada para el 19 de diciembre. El balotaje, que enfrentará a Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) con José Antonio Kast (Frente Social Cristiano), tiene como plazo oficial de inicio de campaña el 5 de diciembre, es decir, este domingo.

Con ello, no solo se da inicio a la franja presidencial -con 5 minutos para cada candidato- y la instalación de palomas y carteles en plazas y lugares habilitados; también se da arranque a los ciclos de debates entre los aspirantes a La Moneda y se espera la materialización de los programas de gobierno definitivos de cada uno.

¿Dónde están los ‘nuevos’ programas?

Ni Boric ni Kast han dado una fecha exacta de publicación de sus programas de gobierno. En el caso del diputado por Magallanes, en el marco del III Encuentro de Gobernadores Regionales el pasado miércoles 1 de diciembre, expresó que ese día “se presentó un equipo de trabajo al que le dimos un plazo de siete días para ajustar el programa (de gobierno) en materia de pensiones, salud, reforma tributaria y reactivación económica”, enfatizando que contemplan entre las preocupaciones de la ciudadanía temas como seguridad, migración y crecimiento.

Posteriormente, este viernes durante su visita al Cosam de Quinta Normal a propósito del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, dijo que “al principio de la próxima semana debería estar ese documento”.

Por otro lado, desde el comando de Kast, señalaron que “el sábado es el plazo legal, pero créanme que José Antonio Kast y su equipo económico lo harán antes, porque Chile necesita certezas. (...) Vamos a mantener la orientación de bajar impuestos pero siempre de manera muy responsable”, dijo Macarena Santelices el pasado jueves en entrevista con Radio Concierto.

Dos debates entre acusaciones cruzadas

El pasado lunes 29 de noviembre, La Tercera PM adelantó que los comandos de Boric y Kast llegaron a un consenso de participar de dos debates: Archi el 10 de diciembre y Anatel el 13 de diciembre. A estos se suman la participación por separado en los programas Las dos caras de La Moneda en Canal 13 (6 y 7 de diciembre) y Llegó tu hora en TVN y 24H (8 y 9 de diciembre).

Un acuerdo que marcó un giro en la campaña de Boric luego que el domingo 21 de noviembre emplazara a Kast a debatir sobre “todos” los temas, pero que finalmente optaran por privilegiar el despliegue territorial. Decisión que no dejó conforme al equipo de Kast. Sentir que el mismo candidato de Frente Social Cristiano a transmitido con insistencia por medio de sus redes sociales y en los puntos de prensa de los últimos días.

“CNN, Mega y Canal 13 nos habían invitado a debatir. Gabriel Boric se bajó de todos. Ahora quiere bajarse del debate radial. Un candidato protegido y controlado por el Partido Comunista”, escribió Kast la tarde de ayer jueves tras su viaje exprés a EE.UU. que lo llevó a participar telemáticamente del III Encuentro de Gobernadores Regionales.

Esta mañana, consultado por la ausencia de Boric en el debate organizado por la Asociación de Emprendedores de Chile debido a la votación del cuarto retiro de fondos de pensiones en el Congreso, Kast dijo: “Se lo hemos planteado desde que partió la campaña. En 2017 renuncié a mi dieta, hicieron mucha burla a mi asistencia, pero al menos no cobré dieta, y la entregue y doné a distintas organizaciones de la sociedad civil”, arremetió el exdiputado.

“Cada vez que (Boric) dice algo se desdice, hizo un a nuncio el lunes de que iba a entregar la dieta por 2 semanas y lleva 3 meses haciendo campaña. Tiene que ser responsable, y no solo es este debate, pregunten por lo que del dijo al cierre de su campaña, no he logrado que tenga un solo debate conmigo”, dijo Kast, reiterando su acusación.

Por su parte, Boric respondió -en varias oportunidades durante el día- que “no tiene la capacidad de estar en dos lugares a la vez”, explicando que, por el quórum requerido para el proyecto de cuarto retiro, no podía ausentarse del Congreso.

Además, apuntó al mismo comando de Kast respecto a la decisión de participar solo de dos instancias en conjunto. “Le propusimos a José Antonio Kast debatir desde el comienzo de la campaña. Nos dijeron que ‘No’ porque estaban haciendo ajustes a su programa. Tenemos debate en Anatel y Archi, por lo que decir que no queremos debatir es falso y no lo dejaremos pasar”, cerró al respecto.