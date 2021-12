Kast en encuentro de gobernadores regionales: se comprometió a que delegados presidenciales se acaben antes del fin de su mandato y avanzar hacia una migración “controlada”

Vía telemática, debido a la espera de su PCR tras llegar a Chile desde Estados Unidos, el candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, participó del III Encuentro de Gobernadores Regionales que se desarrolla desde la comuna de Pozo Almonte en la Región de Tarapacá.

Ayer en la cita expuso el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien puso énfasis en “fronteras ordenadas y migración regular” y fin a la figura del delegado presidencial. Y hoy fue el turno del fundador del Partido Republicano.

En su discurso, Kast abordó diversos temas sobre regionalización. Se comprometió a que antes de que termine su mandato no exista la figura del delegado presidencial, a evitar la “migración empresarial” desde las regiones, a eliminar un polémico punto de su programa que proponía revocar el mandato de los gobernadores y avanzar en una migración “controlada”.

“No estamos pensando en un gobierno de manera vertical, sino que un gobierno horizontal en donde los gobernadores cumplen un rol fundamental porque son la primera autoridad electa democráticamente a nivel regional, por lo que la relación tiene que ser mucho más fluida y directa con el Gobierno y en este caso, con el Presidente de la República”, comenzó diciendo el republicano a los gobernadores regionales.

Agregó que “tenemos que mejorar la conectividad, recién se hablaba de los puertos, tenemos que realizar una inversión mayor en esa área porque el mar es la ventana hacia el Asia-Pacífico, pero tenemos que mejorar también la seguridad en nuestros puertos y la conectividad con los países vecinos”.

Por otro lado, señaló también que “compartimos todas sus propuestas, autonomía financiera, y gestión paritaria, lo compartimos. Ustedes tienen todas las capacidades las condiciones y saben lo que se necesita para cada región mucho mejor que el Gobierno Central y nosotros tenemos que creer en que van a administrar bien los recursos, confiar en eso”.

Kast aseguró, además, que “nosotros tenemos que evitar y trabajar para que no se siga avanzando en esta migración empresarial, porque no hay buena conectividad, porque no hay buena prestación de servicios para sus funcionarios, para que las personas que vana residir o viven en las regiones no tengan las intenciones de venirse a un centro urbano”.

Asimismo, sostuvo que “nosotros contamos con un gran grupo de economistas y todos ellos tienen conciencia clara que hay externalidades, muchas veces negativas, que se viven en las regiones y que eso requiere una compensación por estar instalados ahí, en temas de extracción mineras, en temas de plantas desalinizadoras, en generación de energías. En todos esos temas debemos apuntar a una compensación”.

Y señaló que “yo soy partidario en el tema de seguridad de que debe ser centralizado. No creo que debamos descentralizar el tema de la seguridad. Si creo que los municipios deben tener más atribuciones en ciertas áreas que no son necesariamente competencia de las policías y que se puede aumentar las posibilidades de que en algunas materias se les deleguen atribuciones a los alcaldes”.

Delegado presidencial

Uno de los puntos que más debate generó en el encuentro fue qué pasará con los delegados presidenciales en las regiones. Al respecto Kast se comprometió a eliminarlos, pero no dio fecha concreta para que ello ocurra.

“También creo que debe haber un representante del gobierno, porque los recursos también llegan del gobierno central. Entonces, en el planteamiento que ustedes hacen les diría que en lo único que podríamos tener una diferencia, pero por el plazo de ejecución, es en el tema del delegado presidencial. Mi contendor Gabriel Boric señala que él lo eliminaría desde el principio, nosotros creemos que debe ser paulatino”, indicó.

Y complementó: “No me atrevo a dar una fecha exacta, pero debería terminar mi periodo presidencial, si la gente me elije, sin delegados presidenciales (...) Me gustaría dejar el gobierno ya habiendo solucionado ese tema y que la autoridad del gobernador sea plenamente reconocida”.

Lo que sí se comprometió a eliminar en un año es el rol de delegado provincial: “Espero que en el plazo de un año los delegados provinciales dejen de funcionar como tal. Tenemos que hacer una nominación al menos por un año para que se vaya ordenando el tema”.

Norma que propone avanzar en la destitución de un gobernador

Uno de los puntos más cuestionados fue la propuesta número 86 del plan de gobierno de Kast que sugiere avanzar en la destitución de un gobernador regional que no le permita avanzar en su programa de gobierno. “Convocatoria anticipada a elección de gobernador regional cumplidos dos años de mandato”, señala la propuesta del presidenciable que generó preocupación en los gobernadores.

“El punto 86 claramente va a ser objeto de una revisión y te aseguro que no va a estar en el plan de gobierno. Nosotros no buscamos generar una tensión, sino que armonizar y sacar adelante un país”, aseguró Kast tras el emplazamiento de las autoridades regionales.

Migración “controlada”

Por otro lado Kast se comprometió a avanzar en una migración “controlada” y ante los gobernadores expuso las complejidades que representa el alto número de extranjeros que llegan a Chile.

“Nosotros hablamos siempre de que tiene que haber una migración controlada, la gente tiene que entrar por pasos habilitados, no por pasos ilegales. Y también el acogimiento a los migrantes, porque una cosa es que digamos que vamos a cerrar las fronteras, pero qué hacemos con las personas que ya están adentro o las personas que de alguna forma pueden vulnerar los pasos habilitados. Hay que recibirlos con dignidad”, indicó.

“Una cosa es que entren de manera ilegal y otra es que se les trate de manera indigna. Y ahí ver una vez que ya están con acogimiento en algún refugio o algún lugar, ver cuál es su situación: si tienen que volver al país de origen o al país por donde ingresaron o si se puede llegar a regularizar su situación. Pero primero debemos controlar el ingreso. Porque la presión sobre el tema habitacional que genera una migración como la que tenemos en Chile, que es más del 10% de nuestra población, es muy alta y lo viven todos ustedes”, cerró Kast.

Viaje a Estados Unidos

Finalmente el republicano también abordó lo que fue su viaje exprés a Estados Unidos donde sostuvo reuniones con diversas figuras políticas, económicas y distintas organizaciones.

“Algunos se preguntaban, ¿por qué un viaje a EE.UU.? Porque nosotros necesitamos abrirnos al mundo, necesitamos recibir inversión. Y la mirada desde el exterior era de incertidumbre y resquemores por lo que estaba ocurriendo en Chile. Tanto por cómo se maneja la pandemia, por como se maneja el tema posterior al 18 de octubre, la instalación de la Convención, que tiene que cumplir un rol, ojalá sacar adelante el proyecto de la nueva Constitución. Nosotros hemos dicho siempre dentro de los plazos con todas las facilidades que el gobierno tenga que darles”, indicó.

“Pero necesitamos cerrar el capítulo de la incertidumbre constitucional. El viaje que hice ahora fue para decirles ‘mire, nosotros logramos un equilibrio en el Congreso, que las fuerzas políticas se equipararan en el Senado y está muy equilibrado el tema en la Cámara’. Y eso le da certezas a las personas que miran a Chile”, cerró el exparlamentario.