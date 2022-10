Cámara aprueba proyecto de resolución presentado por la UDI en defensa de Sergio Micco

A las 13.00 horas de este miércoles, en la Sala de la Cámara de Diputados se discutió el proyecto de resolución presentado por la UDI en defensa del exdirector del Instituto de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco.

El objetivo del proyecto es “respaldar con la mayor convicción” a Micco, y en el documento, además, apuntan directamente al Partido Comunista, al asegurar que el exdirector del INDH recibió “presiones políticas e ideológicas que sufrió -según sus propias declaraciones- por parte de diputados y exconstituyentes del Partido Comunista y del Frente Amplio, para que el organismo declarara que existían violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos en el país.

El debate estuvo marcado por un ambiente de agitación tras las declaraciones de los diputados Cristian Labbé y Gonzalo Winter (Convergencia Social).

Fue Labbé quien abrió la discusión asegurando que “hombres como el señor Micco es lo que necesita hoy la república (...) presentamos esta resolución por solidaridad por estar siendo atacado. El señor Micco debe ser valorado como defensor de los derechos humanos, lo reivindicamos”.

Luego, Winter intervino en rechazo del proyecto. “Por diversos motivos se hace imputaciones injuriosas al Presidente de la Republica (...) es peligroso para la democracia. Es cuestionable aquello que hace la UDI de defender ahora al INDH, cuando han pretendido incluso remover a una concejera por sus opiniones políticas”, señaló.

Asimismo agregó que “nos parece inadmisible que sea la UDI quien plantea que este proyecto, mientras que el diputado Bobadilla, firmante de este proyecto, era un alcalde designado por la dictadura, Sergio Micco era perseguido, golpeado y encarcelado”.

De esta forma, entre gritos y aplausos, el proyecto fue aprobado por 78 votos a favor, 39 en contra y 18 abstenciones.

Previo a la discusión

Durante estos días, la UDI también criticó al gobierno del Presidente Gabriel, porque, a juicio de los gremialistas, en medio de la renuncia de Micco al organismo, se “dio cuenta de una burda operación política orquestada desde el propio Ejecutivo, con el ánimo de instalar a un consejero afín al programa como director, desconociendo, por lo demás, el carácter de autónomo e independiente del que goza por ley”.

El proyecto generó bastante molestia en la ministra Secretaria General de la Presidencia, (Segpres), Ana Lya Uriarte, quien dijo este martes que la bancada UDI, redactó un “proyecto de acuerdo en términos irrespetuosos respecto del gobierno y el Presidente de la República”.

Al mismo tiempo, que señaló que la moción atribuye “intenciones, sino actuaciones respecto del Instituto Nacional de Derechos Humanos, organismo que es autónomo, que tiene su propia vida y sus propios mecanismos de defensa de asignación de consejeros”. Sobre ello, remarcó que desde el Gobierno no han intervenido “salvo en aquello que corresponda hacer al Ejecutivo”.

Por último, la secretaria de Estado, lamentó “que se instrumentalice la figura de una persona a quien en lo personal valoro y respeto profundamente, como es Sergio Micco”.

Horas después, fue el propio presidente de la UDI, el senador Javiera Macaya, quien respondió a los dichos de la titular de la Segpres.

“A mí me parece que no hay ninguna falta de respeto, es solamente una muestra de respaldo a una persona que fue importante en una institución que ha sido desacreditada y de alguna manera vulnerada en su esencia que es el INDH por personas cercanas al actual presidente de la República, por personas cercanas más bien al actual oficialismo. No hay una falta de respeto en exponer hechos son de público conocimiento por varios actores y por el propio afectado”, sostuvo Macaya a La Tercera.

Detalles del proyecto

La iniciativa, en específico, busca respaldar la gestión desempeñada por Sergio Micco, “quien no sólo actuó conforme a derecho según el mandato legal de plena autonomía de la que goza la institución, sino que además resistió estoico a las presiones políticas e ideológicas”.

De esta forma se reconoce su trayectoria “incólume, sólida y con pleno respeto a los tratados internacionales en materia de defensa a los Derechos Humanos”.

Además, el proyecto de resolución rechaza “los insultos gratuitos, inconsecuentes y parciales que recibió el Sr. Micco durante el ejercicio de su cargo, por ejemplo de parte de la actual diputada del Partido Comunista, Doña Carmen Hertz”, quien había señalado anteriormente que “nombraron a Sergio Micco precisamente por ese perfil, muy ignorante en materia de Derechos Humanos”.

Por último, apoyan a Sergio Micco “ante la injusta e ideologizada querella presentada en su contra por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, y que fue alentada por el Partido Comunista y otros movimientos políticos de extrema izquierda, por carecer de fundamentos jurídicos y de hecho, y por constituirse más en una venganza política que en una acción jurídica válida”.