Cámara Baja aprueba sexta extensión de Estado de Excepción en Macrozona Sur y medida se despacha al Senado

La mañana de este martes la Cámara de Diputados y Diputadas sometió a debate y votación una nueva prórroga del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en las provincias del Biobío y Arauco, en la Región del Biobío, y en las provincias de Cautín y Malleco, en la Región de La Araucanía.

La medida impulsada por el Ejecutivo fue visada con 74 votos a favor, 52 en contra y 3 abstenciones, y se da ad portas al vencimiento del estado que estaba programado para el 10 de enero. De esta manera, se extiende la norma por 15 días más en la Macrozona Sur, es decir, hasta el 25 de enero.

Tabla de votación Cámara de Diputados y Diputadas.

Con la aprobación de la iniciativa por parte de los diputados, la cual entrega facultades especiales a las Fuerzas Armadas para apoyar la labor de las policías en la llamada Macrozona Sur, la medida continúa su tramitación en el Senado y se podría convertir en la sexta extensión.

El Estado de Emergencia comenzó a regir en la zona el pasado 12 de octubre -vía decreto- tras una seguidilla de actos de violencia en la zona, las cuales fueron calificadas como “grave alteración del orden público” vinculadas al terrorismo y al narcotráfico, los cuales se siguen desarrollando y donde incluso los últimos días se han registrado múltiples incendios que son materia de investigación.

Sin embargo, para las siguientes prórrogas de la iniciativa el Ejecutivo ha necesitado la aprobación del Congreso. La primera de ellas tuvo lugar el 26 de octubre, la segunda el 10 de noviembre, la tercera el 25 de noviembre, la cuarta el 7 de diciembre y la quinta el 22 de diciembre, todas ellas por un periodo de 15 días.

Gobierno: “Frente a situaciones excepcionales, soluciones extraordinarias”

En esta ocasión, desde el gobierno intervino el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien indicó que “hemos visto incidentes de violencia que han sido inusitados, quizás incomprensibles para el resto de la ciudadanía de nuestro país porque este tipo de atentados no son parte de la normalidad que vive el resto de Chile, pero lamentablemente estaban pasando a ser parte de cierta normalidad, atemorizante, terrorífica, para los residentes de las provincias de Arauco y Biobío”.

Continuó señalando que la violencia se ha mantenido y que es reivindicada. “Como si nosotros fuéramos voces en el desierto señalando que había presencia de narcotráfico y robo de madera, pero esas son palabras que aparecen en la reivindicación de la CAM (...) es decir, no somos solo nosotros los que identificamos la presencia de este tipo de fenómenos delictuales, sino que las propias orgánicas así lo reconocen”.

En ese sentido añadió: “¿Cuál es la fuente del Estado de Excepción? poner todas las capacidades del Estado frente a un riesgo que es inusitado (...) es importante que frente a situaciones excepcionales tengamos soluciones extraordinarias. Aquí se propone como respuesta el diálogo, por supuesto que hay que tener diálogo y hay que conocer las demandas que tenemos al frente, pero la complejidad es que al frente hay múltiples demandas”.

También argumentó que en la Macrozona se ha visto reiteradamente que “las mafias dedicadas al robo de madera se esconden detrás de reivindicaciones del pueblo Mapuche, narcotráfico escondido detrás de reivindicaciones. Con los que tenemos que dialogar es con aquellos que quieran buscar la paz duradera, no con aquellos que con fusiles de guerra atentan en contra de trabajadores forestales”.

Debate en Sala

El diputado por la Región Metropolitana, Cristhian Moreira (UDI), fue el primero en hablar en el hemiciclo antes de dar paso a la votación. En su intervención hizo un llamado a aprobar el Estado de Emergencia y señaló que “el Estado de Chile de alguna manera ha propiciado esta violencia por promesas incumplidas durante décadas, dan pretexto a grupos terroristas sin Dios ni ley a imponer la violencia y el terror (...) el terrorismo cobarde la CAM, imperante en la Macrozona Sur, hay que aislarlo políticamente y seguir desarticulándolo con mayor fuerza”.

Andrea Parra (PPD), parlamentaria por la Región de la Araucanía, también manifestó su apoyo a la medida. “Las cosas no son blanco y negro. Hay grupos radicales que han optado por la vía armada y no necesariamente están relacionados con el narcotráfico, hay víctimas de la violencia a quienes debemos escuchar y por eso, en particular en mi caso, voy a seguir aprobando los Estados de Excepción aún cuando tengo claro que es una medida temporal. Espero que el próximo gobierno instale el diálogo sin veto”, puntualizó.

“Esto ya parece un ritual, vamos a estar invitados para fines de enero (...) cuando la excepción se convierte en la regla comienza a ocurrir que se convierte en normalidad, los atentados se desplazan de territorios, ¿vamos a extender el Estado de Emergencia hacia la Región de Los Ríos y Los Lagos?”, emplazó el diputado por la RM, Pepe Auth (independiente).

El diputado por la Región del Biobío, Sergio Bobadilla (UDI), fue enfático: “El narcoterrorismo se combate con las armas y por eso creo que el Estado de Excepción de Emergencia es insuficiente, se debe y se tiene que declarar Estado de Sitio para que sean las Fuerzas Armadas quienes tomen el control de este territorio, de lo contrario seguirán operando estos narcoterroristas que le han cambiado la vida para mal a miles de chilenos”.

En esa línea el legislador abordó las críticas, por parte de algunos parlamentarios, sobre las renovaciones reiteradas del estado. Ante eso indicó que junto a la bancada de su colectividad presentaron un proyecto al respecto, el cual busca que la medida sea prorrogable por 30 días y no 15 como lo es actualmente. “Porque estamos conscientes que en 15 días no vamos a erradicar la violencia”, afirmó.