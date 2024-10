Cámara de Diputados aprueba Ley Antiterrorista y despacha el proyecto a tercer trámite al Senado

La tarde de este miércoles la Cámara de Diputados aprobó en general y particular la Ley Antiterrorista.

Aunque la votación en general fue prácticamente unánime -solo se abstuvo la diputada Emilia Nuyado (PS)-, en la votación en particular de artículos clave el oficialismo nuevamente se vio dividido, evidenciándose las dos almas del gobierno en materia de seguridad.

Por lo mismo es que la oposición logró aprobar gran parte de los artículos que venían impulsando desde la Comisión de Seguridad Ciudadana, instancia donde el proyecto se discutió largamente.

El primero de ellos fue la figura del “lobo solitario”, es decir, aquella persona que cometa un acto terrorista de manera individual y no siendo parte de un grupo. Aquí la bancada del Partido Comunista votó en contra, mientras que el Frente Amplio se abstuvo.

En un siguiente inciso de ese artículo, donde se establecía la pena para los delitos como “socavar las estructuras políticas del Estado” o “desmoralizar a la población civil”, se sumaron con su negativa los diputados del Partido Socialista.

Respecto al catálogo de delitos -el corazón del proyecto-, nuevamente el PC y el FA repitieron su votación: mientras que los primeros estuvieron en contra, los frenteamplistas se abstuvieron.

Así, a medida que pasaban los artículos -los cuales la diputada Alejandra Placencia (PC) junto a otros de sus pares solicitaba que se votaran de manera separada- iban contando con el voto en contra, principalmente de la bancada de su partido, más la abstención del FA. Incluso, el artículo que hacía mención al atentado contra distintas autoridades como el Presidente de la República, ministros de Estado, fiscal nacional, entre otras, se encontró con la negativa de los PS y otros oficialistas como Vlado Mirosevic.

La colocación, envío, activación, arrojo o detonación de un artefacto explosivo también se votó en contra por parte del PC.

La única derrota de la oposición fue el artículo que disponía el cambio de jurisdicción para los delitos terroristas. En este punto la derecha sufrió un doble revés, pues se intentó aprobar una norma que explicitaba que dicho cambio fuera a petición únicamente del Ministerio Público, y posteriormente se intentó con otro artículo que, además del ente investigador, incluía a las víctimas, pero también se cayó.

Las cuentas alegres de la derecha

Culminada la votación, las bancadas de Chile Vamos hicieron un punto de prensa para valorar la aprobación de la iniciativa y, además, apuntar al gobierno y al Partido Comunista por la votación que se registró en la sala.

El diputado Andrés Longton (RN) señaló que “hoy día aprobamos una ley que lamentablemente, una vez más, no contó, en gran parte del proyecto, con los votos de la coalición de gobierno”.

“Una vez más, quienes dicen que están dando una lucha contra la delincuencia y el terrorismo se oponen a que estas conductas sean sancionadas más duramente”, apuntó Longton.

Henry Leal (UDI), en tanto, indicó que “estamos contentos por Chile, pero sí defraudados una vez más del partido del Presidente Boric, porque el Frente Amplio no respaldó a su gobierno”. “Esperamos que ahora, que pasó a tercer trámite constitucional, tenga una tramitación expedita”, agregó el diputado gremialista, señalando que se coordinarán con los senadores de Chile Vamos para el paso que viene en dicha Cámara.

El diputado José Miguel Castro (RN), por su parte, emplazó a la ministra Carolina Tohá (Interior) y Álvaro Elizalde (Segpres) “para poder cuadrar sus votos; es necesario que de una vez por todas que este gobierno, en base a sus parlamentarios, se cuadre con la seguridad ciudadana”.

Diego Schalper (RN), en tanto, agregó: “No entiendo cómo la ministra Tohá no está aquí, no se la juega por completo y no logra que todos sus parlamentarios voten en esa dirección. Una vez más este gobierno fracasó en lograr que sus parlamentarios den una señal clara en el combate al terrorismo y al crimen organizado”.

La ministra Tohá, por su parte, valoró el avance de la iniciativa: “Chile tendrá una nueva Ley Antiterrorista. Hoy se dio un paso clave para eso, con la votación en la sala de la Cámara y el paso a tercer trámite de este proyecto”.

Y agregó: “Desde la recuperación de la democracia, nuestro sistema político no había logrado generar un acuerdo para dictar una ley eficaz y moderna para perseguir este tipo de delitos y hoy lo estamos logrando. Agradecemos al Congreso por esto, así debemos seguir avanzando”.