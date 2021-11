Cámara de Diputados aprueba nueva solicitud de extensión de Estado de Excepción en Macrozona Sur: ahora debe ser visado por el Senado

En una discusión que estuvo marcada por la segunda vuelta presidencial donde se enfrentarán Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y José Antonio Kast (Frente Social Cristiano), la Cámara de Diputados visó la extensión del estado de Excepción en la Macrozona Sur.

La mantención de la medida por otros 15 días más (a partir del sábado 26 de noviembre) fue visada por la Cámara Baja por 80 votos a favor, 53 en contra y 6 abstenciones. El diputado y abanderado por La Moneda, Gabriel Boric, votó en contra de esta nueva extensión.

Por su parte, Kast en la previa había pedido al Congreso mantener la medida y emplazado al frenteamplista: “Hoy se vota la renovación del Estado de Excepción en la Araucanía. Espero que esta vez Gabriel Boric y el Partido Comunista voten a favor de los chilenos honestos y no sigan apoyando a terroristas”.

La medida que permite mantener la presencia militar en Cautín, Malleco, Biobío y Arauco, comenzó a regir el pasado 12 de octubre. Tras sus primeros 15 días, el Presidente Sebastián Piñera decidió extender la disposición, que por ser la primera no requería apoyo del Parlamento. Pero cumplido ese plazo, debió recurrir a la opinión de los legisladores.

Es así como el 9 de noviembre pasado, el Congreso ya había otorgado una primera prórroga. En esa oportunidad, tanto la Cámara como el Senado respaldaron la prórroga de la medida, la cual se extendió desde el 11 al 26 de noviembre.

Esta segunda solicitud al Parlamento, en tanto, se dio tras la petición de que los parlamentarios oficialistas le hicieron al gobierno en el marco del Comité Político Ampliado, que reúne a las directivas de los partidos de la coalición de gobierno y a ministros de Estado.

Ahora el proyecto deberá pasar al Senado, cámara que verá la iniciativa durante la tarde y de visarla, la extensión se dará como aprobada.

Debate en la Cámara

Las intervenciones respecto a la mantención del estado de Excepción estuvo marcado por la segunda vuelta presidencial.

El diputado por La Araucanía, Miguel Mellado (RN), indicó que “este fin de semana los habitantes del Biobío y La Araucanía nos dieron otra señal aún más potente. En Contulmo, Cañete, Los Álamos, Los Ángeles, también en Lumaco, Victoria, Curacautín, Collipulli y Ercilla, arrasó José Antonio Kast. ¿Qué les dice eso y por qué? Porque a diferencia de la izquierda y del candidato del PC, los diputados de este sector nos hemos puesto siempre del lado de la paz y hemos condenado la violencia y el terrorismo”.

“Mientras nosotros apuntamos a proteger a las víctimas, ¿qué hace el candidato presidencial del PC? Se reúne con los familiares de los terroristas y narcotraficantes que ahogan la Macrozona Sur”, agregó.

La también parlamentaria por la zona, Andrea Parra (PPD), aseguró, en tanto, que “frente a la amenaza que enfrentamos todos los demócratas en la segunda vuelta presidencial , quiero hacer un llamado directo a los liderazgos del mundo mapuche, y es que dejen de hacerse los desentendidos con la violencia. Ahí también hay negacionismo y sí hay un negacionismo absurdo que intenta bajarle el perfil a los actos violentos como si nada pasara. Y yo creo que esa conducta beneficia a la polarización y la estrategia del oficialismo”.

Y advirtió que “cada atentado que ocurra en la Macrozona Sur le va a seguir sumando puntos a la candidatura de Kast”.

Emilia Nuyado (PS), declaró que: “Hago un llamado a toda la oposición a que no le tengamos miedo hoy al resultado electoral, que muy bien hemos analizado y donde el candidato que restringe la democracia, que no quiere avanzar en DD.HH, que tiene actitudes racistas y discriminatorias, no nos dejemos tampoco guiar por ello. Creo que hoy el llamado es a votar en contra de este estado de excepción”.

La militante socialista agregó que “de igual manera quiero hacer un llamado al pueblo mapuche, a quienes no tuvieron el ánimo de ir a votar, que lo hagan ahora. Porque no podemos permitir que se siga militarizando el Wallmapu”.

Por su parte el UDI, Sergio Bobadilla se preguntó: “¿El candidato del PC a La Moneda sabrá cuántos atentados han habido en el último tiempo? ¿Cuánta casas y pymes han sido destruidas en la zona? ¿Cuántas personas muertas han existido en esa zona producto de las acciones de estos grupos de narcoterroristas? Yo digo que no las conoce. Yo invitaría al candidato Boric que se informe y ordene a las bancadas que lo apoyan para que voten a favor de las víctimas y no a favor de los narcoterroristas. porque quién vota en contra del Estado de Emergencia se convierte en cómplice de los narcoterroristas”.

Mientras que Diego Schalper (RN) indicó: “La pregunta que uno se hace es si en este repentino ímpetu que le hemos visto al candidato de Apruebo Dignidad, porque se ha transformado en el guaripola del orden público de manera repentina. Si eso se va a expresar en su votación de hoy, porque la vez pasada no votó. Entonces, la pregunta es si votará a favor hoy (...) ¿La diputada Vallejo votará a favor de las víctimas de La Araucanía, de la inmensa mayoría de ciudadanos que se expresó en la consulta o votará en contra como lo hizo el 9 de noviembre?”.

Su par de RD, Jorge Brito declaró, por su parte, que desde el gobierno “utilizan las FF.AA. en medio de un contexto electoral. Están provocándole un daño a Chile que va a trascender (...) Lo que quiero juzgar es como este gobierno con su candidato presidencial están llevando a Chile a la mayor polarización posible, porque no son capaces de ofrecer más que militares y policías”.

Gobierno: “Este estado de Excepción no es contra un pueblo determinado”

Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado defendió la mantención de la medida por 15 días más.

“Este estado de Excepción no es contra un pueblo determinado, es justamente contra aquellas cosas que le molestan y duelen al Chile profundo en todas las regiones del país: crimen organizado, uso de armas, drogas, narcotráfico, robo de vehículos y madera”, afirmó ante los parlamentarios.

El secretario de Estado agregó que “efectivamente la consulta ciudadana y si queremos llevarlo a los resultados electorales en la Macrozona Sur, dan cuenta que la gente se cansó de un discurso en donde para defender una causa determinada, que puede ser justa, que puede tener adhesión o muchos puntos a favor, que desde ahí también se defienda el crimen organizado. Eso no lo podemos seguir permitiendo. La gente se cansó de ese relato”.

Y de pasó entregó una serie de cifras de lo que ha sido el rol de las FF.AA en la zona desde el 13 de octubre al17 de noviembre de 2021.

“Quiero entregarles algunas cifras: 93 detenidos en patrullajes y controles mixtos; que la gran mayoría de ellos tenían causa pendiente con la justicia o no las personas, pero si conducían un vehículo robado. Entonces cuándo alguien dice ¿qué estamos haciendo, qué estamos tratando de solucionar con esto? Entonces, ¿esas personas deben seguir circulando? ¿Eso debo entender? (...) Más de 35.850 controles, 40% menos de hechos de violencia, 11% menos de atentados incendiarios, 81% menos de usurpaciones. En lo que va del 2021, tenemos 557 detenidos”, indicó.