Camilo Escalona (PS) dice que la posición que ha tomado el PC respecto a las elecciones en Venezuela “no va con su historia”

El secretario general del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, se refirió este sábado a la posición que ha tomado el Partido Comunista (PC) sobre los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela, las cuales dieron como vencedor el pasado 28 de julio al actual presidente Nicolás Maduro.

Este jueves, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela certificó “de forma inobjetable” los resultados presentados por el CNE.

Ante esto, el Presidente Gabriel Boric criticó la decisión y calificó al gobierno venezolano como una dictadura.

“Hoy el TSJ de Venezuela termina de consolidar el fraude. El régimen de Maduro obviamente acoge con entusiasmo su sentencia que estará signada por la infamia. No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo solo comparable con el de Siria producto de una guerra”, señaló al respecto en X.

Mientras tanto, el Partido Comunista, a través de su presidente, Lautaro Carmona, han insistido en que esperarán la presentación de las actas que certifiquen el resultado exhibido. Respecto a la posición de Boric, señaló que no siente presión del mundo político para entregar su posición al respecto.

Además, explicó que la postura del partido será discutida y se podría despejar “en las próximas horas”.

En ese contexto, Escalona, en una entrevista con El Mercurio dijo que él comparte la postura del Presidente Boric y que “hace muchos años lo considera una dictadura (el régimen venezolano)”.

Respecto a la posición que ha tomado el PC, explicó que “el Partido Comunista se arrincona solo”.

“No sé por qué ellos toman una posición que, por lo demás, no va con su historia (...) Por eso yo hago la pregunta cruda, así como la hago: ¿Por qué el Partido Comunista se siente obligado a apoyar una dictadura como esa? No tiene por qué”, problematizó al respecto.

Polémica por liderazgo en seguridad

El lunes pasado, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, emplazó al Presidente Gabriel Boric a “liderar la política contra la acción criminal”, esto luego de que el fin de semana pasado se registraron al menos ocho homicidios.

“La propuesta no es que el Presidente (Boric) encabece las reuniones, es que dirija la política contra la acción criminal. No de reuniones, de reuniones estamos todos cansados”, señaló en una entrevista con Radio Universo.

Tras ello, el Ejecutivo respondió y señaló, por medio de la vocera de gobierno, Camila Vallejo, que “esperaría que el oficialismo tenga más sentido responsabilidad respecto a las estrategias”.

“El gobierno no solo ha comunicado ante la prensa, sino que directamente a cada uno de los partidos respecto a cómo se ha abordado el tema de la seguridad. Pero además porque es importante recordar que aquí no hay medidas mágicas. No hay soluciones que sean milagrosas y que tengan resultados de la noche a la mañana. No porque el Presidente encabece un operativo policial el resultado va a ser distinto”, explicó.

Consultado sobre este asunto, Escalona señaló que “es un tema que se tiene que superar”.

“No es la intención de la presidenta del partido una confrontación con el gobierno ni mucho menos. Nosotros hemos manifestado una línea de apoyo permanente al Gobierno en las circunstancias más difíciles, y la presidenta Vodanovic ha sido quien ha encabeza esto”, señaló respecto a la polémica.