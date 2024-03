Canciller da por superada polémica con embajador de Argentina en Chile, pero reconoce que fue un “episodio lamentable”

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, se refirió este lunes a la polémica con el embajador de Argentina en Chile, Jorge Faurie, a raíz de dichos que incomodaron a una delegación nacional.

El episodio ocurrió el pasado viernes 15 de marzo, en un encuentro entre el representante diplomático de Javier Milei en nuestro país con personeros nacionales, entre ellos el delegado presidencial provincial de Los Andes, Cristián Aravena Reyes.

El incidente en cuestión se dio en el marco de una reunión en el Complejo Internacional Cristo Redentor, conocido como Paso Los Libertadores.

En aquella jornada hubo dos hechos puntuales que derivaron en la molestia posterior, consignó El Mostrador.

“Mi país (Argentina) ya era potencia agrícola mientras ustedes recién aprendían a comer”, habría sido una de las expresiones del embajador Faurie dirigidas a la delegación.

De acuerdo al citado medio, el embajador Faurie además ignoró al delegado provincial de Los Andes, argumentando que el gobierno argentino no reconoce dicho cargo. “El Estado chileno acostumbra a crear figuras de representación, en especial esta de delegado, ¿qué es eso, qué es un delegado? Nuestro gobierno no reconoce tal cargo y no le atribuye ninguna importancia ni validez a la misma”, habría dicho.

La situación derivó en una nota desde Cancillería al diplomático. “Se le hizo notar al embajador Faurie nuestra preocupación” a través del secretario general de la Cancillería, Rodrigo Olsen.

El embajador de Argentina en Chile, Jorge Faurie. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO.

Al respecto, esta mañana el secretario de Estado señaló: “No fueron palabras muy afortunadas, de eso yo creo que tiene conciencia el propio embajador Faurie, pero la verdad es que él dio las explicaciones del caso y lo más importante, presentó disculpas públicas”, dijo en dialogo con Radio Cooperativa.

“Yo creo que efectivamente es un episodio lamentable, pero la verdad es que la relación con Argentina va mucho más allá de este tipo de episodios. Han habido en tiempos anteriores también algunos desencuentros menores, pero yo creo que ninguno de esos desencuentros daña lo que es una relación que para nosotros es absolutamente fundamental y también para Argentina”, destacó.

El canciller dijo que las relaciones con Argentina están en buen pie. De hecho, contó que la semana pasada hubo dos reuniones en Buenos Aires “en las que participó nuestro director de Fronteras y Límites, nuestro secretario general de Política Exterior, con sus contrapartes argentinas, y justamente estuvieron evaluando todo el tema de la facilitación de los pasos fronterizos, que es un tema que interesa mucho a a la ciudadanía. Pensemos en lo que viene ahora, la Semana Santa, el tráfico entre los dos países.

“Al final, más allá de estos chascarros o exabruptos, lo que importa es justamente nuestra relación bilateral”, recalcó.

Disculpas del embajador

Tras la polémica, el pasado viernes Faurie restó importancia a sus palabras y explicó que “la primera parte de la frase formó parte de un diálogo que mantuvimos en el ámbito del comité de fronteras binacional Mendoza-Zona central el viernes pasado, donde de alguna manera, en alguna parte del diálogo, yo recordé la tradición argentina como un gran productor agropecuario y productor de alimentos”.

“La segunda parte, creo que es un agregado simpático de alguien que genera un poco de ruido”, dijo entre risas en relación a la frase que se le endosa de “(...) mientras ustedes recién aprendían a comer”.

En ese sentido, respecto a la cuestionada declaración, afirmó que “entendiendo que no debería haber sido así, pero si salió o quedó así, todas mis disculpas”.

El diplomático acusó que “han hecho una lectura de alguna frase más adelante del diálogo e hicieron algún acortamiento de frase, lo que fuera, pero bueno, lo importante es que tenemos que trabajar para una mayor integración, que sea más expeditiva, que nos beneficie a los dos”.