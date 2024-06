Cariola (PC) acusa a ministro Pardow de no entregar información precisa sobre alza de tarifas eléctricas

La presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC), arremetió este miércoles en contra del ministro de Energía, Diego Pardow, debido al alza de las tarifas eléctricas que se proyecta para los próximos días.

En diálogo con Radio Pauta, la representante de la Corporación se sumó a los cuestionamientos hacia el secretario de Estado respecto a la tramitación del proyecto que descongela las cuentas de la luz.

“Yo le pedí al ministro poder informar abiertamente cuál era el porcentaje de alza que se proyectaba. Y la verdad, es que esa información nunca estuvo a disposición de manera precisa en el debate”, acusó la parlamentaria oficialista.

Y luego agregó: “Yo no sé si el ministro no lo tenía proyectado tan claramente, si habían datos que todavía no tenía en ese momento”.

Con todo, Cariola dijo que no pretendía “elucubrar mala fe ni mucho menos”, sino que estaba planteando “que efectivamente -al menos a mí me consta- de que hubo varios oficios solicitando información al respecto, y esos elementos quizás no fueron tan completos dentro del debate”.

El ministro de Energía, Diego Pardow.

Así mismo, sostuvo que ella junto a otros legisladores han planteado que es un error “trasladar este costo así totalmente a las familias, de un día para otro, generar un alza que además, durante la discusión, no se entregaron los datos concretos de cuál iba a ser el alza real que se iba a provocar”.

“Ahí es donde los parlamentarios han manifestado que tienen preocupación, porque estos elementos no estaban completamente abiertos en la discusión previa”, postuló.

La presidenta de la Cámara ya se había pronunciado este lunes sobre el alza de las tarifas eléctricas, instando al gobierno, incluso, a renegociar contratos con las empresas.

“Quiero manifestar una vez más mi preocupación por la proyección en el aumento de las cuentas de la luz. Esto va a afectar a las familias chilenas, a las más pobres, a las de clase media, también a las pymes y las mipymes. Transversalmente, las y los parlamentarios de distintos partidos políticos de distintos sectores me han manifestado su preocupación y la necesidad de tomar caminos para resolver esto a través de la política pública”, partió diciendo.

La parlamentaria dijo que el alza que se proyecta “es un abuso, cuando además sabemos que existen contratos que son contaminantes, que son fósiles, que son antiguos y que no dan cuenta de la realidad actual de antes del 2015. Contratos que creemos que deben ser renegociados”.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC). FOTO: DEDVI MISSENE.

De acuerdo a Cariola, se trata de propuestas que se han hecho al gobierno en más de alguna oportunidad. “Esperamos que nos escuchen en esta tarea, en esta dimensión y en esta idea, que nos parece que es una solución de fondo al problema”.

“Pero también queremos plantear de que es importante frenar las alzas ahora. Buscar los caminos a través de la política pública. Y, por supuesto, si es una posibilidad aumentar el subsidio, también deberíamos hacerlo”, expresó.