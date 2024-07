Carmen Hertz insiste en crítica a Interior por allanamiento en Villa Francia: “¿Se está estigmatizando cualquier opinión distinta?”

La diputada del Partido Comunista (PC), Carmen Hertz, acusó de estigmatización por el operativo policial en donde se allanó dependencias de la radio Villa Francia y del comedor popular Luisa Toledo.

Fue en conversación con CNN Chile, que la parlamentaria volvió a cuestionar la decisión del Ejecutivo al realizar el procedimiento. “¿Qué respaldo tienen? Porque yo entiendo que esta causa que lleva adelante la Fiscalía Centro Sur es una causa antigua de un artefacto explosivo que se habría colocado en una automotora y otro más. Es una causa no de ayer, no de anteayer. Es una causa antigua”, indicó Hertz.

En esa misma línea, la diputada del PC expresó su opinión ante las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Tohá, en las cuales señaló que desde la colectividad se veía una “una sombra de duda sobre los procedimientos de la justicia y policiales en esta materia”, y que eso le parecía “grave”.

“Entonces, en definitiva, yo lo que no entiendo es la escandalera que se arma, ¿no es cierto?, y las acusaciones que se hacen contra quienes estamos fiscalizando allanamientos en una población que tiene características propias”, respondió.

Agregó que esto no se trata de “desconfiar” o “de no desconfiar”, sino que como parlamentaria “yo estoy haciendo uso de mi actividad fiscalizadora y tengo el deber de hacerlo”.

Asimismo, Hertz apuntó contra el Ejecutivo, el Ministerio del Interior y de Tohá “¿Qué está pasando aquí? ¿Se está estigmatizando cualquier opinión distinta? ¿Se está estigmatizando a un espacio como es el comedor popular de la Villa Francia?”.

“¿Qué es lo que quieren instalar? ¿Visualizar que en Villa Francia están las organizaciones criminales? porque yo no veo que se haga lo mismo con delincuentes que están involucrados en graves delitos. No, yo no he visto que se haya ido a allanar los lugares donde estas personas viven”, insistió la parlamentaria.

Añadió que “yo no estoy dispuesta a aceptar estigmatizaciones, criminalizaciones y el hecho de que no se pueda tener opiniones divergentes para ser inmediatamente estigmatizadas esas opiniones y acusadas de aquí, de allá, de esto, de lo otro. No, eso no lo voy a aceptar”.