Carmona descarta tesis de Tohá por relación entre PC y gobierno: “No tengo ninguna diferencia”

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, abordó la mañana de este lunes la creciente tensión durante el último tiempo entre su colectividad y el gobierno.

Primero, la relación se resintió por la salida del ex asesor de la Subsecretaría del Interior, Juan Andrés Lagos, luego de una serie de presiones de la oposición por la postura de la figura del partido oficialista respecto a Venezuela y su apoyo al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

Un nuevo episodio se vivió este fin de semana tras el operativo policial en Villa Francia, debido a que dirigentes del PC, entre ellos Carmona, cuestionaron el actuar de Interior. Incluso, el timonel del partido pidió que “exista absoluta y plena transparencia” desde dicha cartera.

La respuesta a este cuestionamiento llegó de parte de la propia ministra del Interior, Carolina Tohá, quien este lunes apuntó que le sorprende y preocupa que haya “desconfianza” desde un partido oficialista. “Esto no fue un montaje”, retrucó.

Al profundizar sobre la relación del gobierno con la tienda de Carmona, la ministra aseguró que nunca ha existido “una mala relación”. De hecho, contó que el lunes de la semana pasada se mantuvo una reunión con la colectividad, la que fue “muy abierta, muy cordial”.

En esa línea, precisó que no hay “un problema de relación, no es que estemos peleados, no es que no nos hablemos, es que hemos tenido diferencias”. “Ha habido diferencias, varias diferencias el último tiempo y yo espero que las superemos con madurez, porque tenemos tareas muy importantes en común, pero creo que efectivamente han sido varias diferencias complejas el último tiempo, que se han una sumado a otra”, sostuvo.

Inquirido por las preocupaciones expresadas por la secretaria de Estado ante estas discrepancias, el presidente del PC descartó la tesis de Tohá.

“No tengo ninguna diferencia”, fue su escueta respuesta, y luego, ante la insistencia de la prensa, reiteró: “Yo no tengo diferencia con ella”, en referencia a la titular de Interior.