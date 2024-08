Carmona emplaza a Montes tras críticas a postura del PC por Venezuela: “Hay canales para hacer saber las cosas”

El timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, respondió a las críticas hechas por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, quien señaló que hay una “diferencia profunda” entre el gobierno y el PC en torno a la legitimidad de las elecciones en Venezuela que dieron como presunto ganador a Nicolás Maduro, en unas elecciones cuestionadas por distintos organismos internacionales.

Montes indicó que “cuesta entender la posición del Partido Comunista” y añadió que “no es la primera vez que ocurre de esta manera, en que tienen una posición respecto a lo internacional que no tiene que ver con el resto de los actores de la izquierda”.

Sobre estas declaraciones, el líder de la tienda manifestó que “no voy a asumir cuñas que no he hecho yo. No vale la pena entrar en un debate sobre esa afirmación. Hay canales para hacer saber las cosas”.

“Hay cuestiones que tienen que ver con la formación casi personal que supera la política de relacionarse. Yo por lo menos soy respetuoso y pido que me respeten. No recibo mensajes así”, agregó Carmona.

Al ser inquirido sobre el informe del Centro Carter, uno de los veedores acreditados por el CNE, que afirmó que el proceso “no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad” y que la elección “no puede ser considerada como democrática”, Carmona remarcó que “no soy el encargado de opinar sobre el proceso de Venezuela, yo no soy venezolano. Si el Centro Carter tomó una posición, la explica el centro Carter. Nosotros ya hemos hecho saber una opinión”.

“No quiero ser parte de una controversia en la política nacional que está afectando el tema de nuestros desafíos como partido de un pueblo, que es el pueblo de Chile, por procesos que uno tiene que ver con respeto”, zanjó.

Con respecto al pronunciamiento de diferentes políticos sobre Venezuela, Carmona dijo que espera “que este tema se despeje a la brevedad dentro de los procedimientos institucionales que tiene otro país, porque yo no soy quien para cambiarle su institucionalidad” y llamó a que no sea utilizado como “pretextos para manifestar observaciones críticas respecto a tal o cual dirigente o liderazgo que afectan el rendimiento que pueda tener en la confrontación electoral de octubre. Espero que cada cosa tenga mérito en su formulación y en su gestión”.

La postura del PC

La colectividad emitió un comunicado en el que manifestó su confianza en la institucionalidad electoral de Venezuela y afirmó que “transparentará los mecanismos y procedimientos que validan el mencionado proceso” que resultó en la cuestionada reelección de Maduro.

Además de la postura oficial de la tienda, Carmona aseguró que no tiene otra alternativa “que no sea sea asumir los resultados”. Previo a estas declaraciones, otros personeros de la tienda como la diputada Carmen Hertz y el parlamentario Boris Barrera, también han abogado por la legitimidad de los comicios.