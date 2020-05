Carolina Goic (DC): “Querer que al gobierno le vaya bien no significa decir amén a todo”

Para la senadora de la DC Carolina Goic, la polémica iniciativa del gobierno de entregar cajas de alimentos para enfrentar los efectos económicos del coronavirus, grafica cómo ha actuado La Moneda durante la pandemia: una gestión con contradicciones e inconsistencias.

En ese sentido, la legisladora advierte que las autoridades deben mantener una sola línea sobre las medidas de prevención. “Me alegro que en el Parlamento hubo una señal clarísima (con las cuarentenas), a diferencia de lo que vimos con los ministros”, dice.

-La semana pasada se volvió a postergar el proyecto de fin a la reelección. El senador Moreira acusó que había “ganado el matonaje”. ¿Lo comparte?

-No me voy a quedar en esas expresiones. Este es un proyecto que presentamos junto a varios diputados hace ocho años y tiene que ver con la convicción de que necesitamos dar señales concretas en política. No estar dispuestos a dar este debate es desoír lo que la gente nos dijo en el estallido social.

-En el Senado dicen que usted busca sacar “por secretaría” al senador Carlos Bianchi con este proyecto. ¿Tiene esa intención?

-Si hay algo que siempre he hecho en mi vida política es actuar por convicción. Tratar de personalizar el debate es tan burdo como las triquiñuelas que se han hecho para postergar y dilatar su discusión. Postergar el debate genera desconfianza.

-Esta semana se supo que el segundo examen que se tomó el senador Quinteros por coronavirus fue negativo, caso que antes había abierto una polémica porque él viajó sin el resultado. ¿Fue irresponsable?

-El propio senador reconoció que se equivocó. Él ha pedido disculpas, señaló además su disponibilidad de someterse a la investigación que corresponda y va a colaborar con eso, como lo tiene que hacer cualquier ciudadano sin ningún privilegio.

-Pero más allá de eso, él pudo haber expuesto a personas, ¿no cree que se configura el delito que investiga la fiscalía?

-Eso es un tema que está en manos de la autoridad y no tengo dudas de que espera tener el trato que tendría cualquier ciudadano.

-¿Las autoridades deben tener estándares más altos respecto de su comportamiento?

-Por supuesto, y en todas las materias. Quienes somos representantes tenemos una doble responsabilidad en lo que hacemos y en el ejemplo que damos. Me alegro de que en el Parlamento hubo una señal clarísima, con dos semanas en que vamos a funcionar sólo telemáticamente, a diferencia de lo que vimos con los ministros, que en algunos casos consideraron que tenían que ser menos días, o cinco días después de hacerse el PCR. Unos hicieron cuarentena, otros no. Eso es confuso para la ciudadanía.

-¿Se refiere a los ministros Sichel y Briones?

-Por supuesto.

-¿La Moneda, entonces, ha sido irresponsable con esto?

-Uno espera una actuación consistente. Estamos en el momento más duro de la pandemia, durante las próximas semanas probablemente vamos a tener solo malas noticias y es más necesario que nunca que haya una actuación consistente. Después del error que ya cometió el gobierno de relajar el discurso, tiene que ser mucho más riguroso.

-Y sobre la gestión del gobierno, ¿qué cosas destaca y cuáles están al debe?

-El gran error que ha cometido el gobierno es poner el foco central de la estrategia en la letalidad. Lo que tensiona la red y la tiene al borde del colapso es que estamos yendo detrás de los casos. Cómo puedes adelantarte al caso en vez de reaccionar una vez que ya lo tienes y tienes diseminado el virus es lo que le ha faltado al gobierno.

-Entonces, ¿el gobierno se ha centrado en atacar la posible muerte más que el contagio?

-Exacto. Aquí la discusión y el foco han estado en la ventilación mecánica, que es lo que pasa en la UCI, que es superrelevante, pero lo que tenemos que hacer para aplanar la curva es actuar antes de eso.

-El gobierno también ha tenido varios conflictos con la oposición, como la negativa a aumentar los montos del IFE o las cajas de alimentos…

-Hay una frase que repiten mucho los ministros, que cuando hay momentos excepcionales se requieren soluciones excepcionales, pero una solución excepcional no es la entrega de cajas de alimentos. El gobierno tiene que dejar la lógica de tratar de salir con el anuncio aplaudido y entender que aquí se requiere un diálogo distinto.

-Sin embargo, desde el oficialismo se quejan de la falta de la colaboración de la oposición. ¿Han sido obstruccionistas?

-Prácticamente en todos los proyectos hemos estado superdisponibles desde el principio, pero no puede ser que el gobierno en cada cosa donde uno plantea una opinión distinta lo tome como un ataque. Querer que al gobierno le vaya bien no significa decir amén a todo lo que plantean y el tiempo nos ha dado la razón. El gobierno no puede tratar de justificar sus errores en la disposición de la oposición, y hoy queda demostrado con la entrega de canastas que había espacio fiscal para generar apoyos más contundentes.

-¿Es hoy el momento de un pacto económico social?

-Ahora es el momento, pero para que prospere no puede venir del mundo de la política, tiene que ser con los actores sociales y privados en la mesa, si no está condenado a fracasar.

-Varios presidentes de la centroizquierda se distanciaron de la idea. ¿Se equivocan?

-Frente a desafíos de esta envergadura la política de trincheras no tiene ningún sentido ni viabilidad, es estar absolutamente desconectados de lo que pasa.

-¿Y el Presidente ayuda a ese objetivo cuando llama a la unidad?

-Él también tiene que entender que para que se construya unidad nacional no basta ponerlo en un discurso. No puede ser una frase vacía y tiene que ser consistente con las acciones.