Caso Monsalve: asesor de Interior y cercano a Boric le recomendó a la víctima tomarse licencia o unos días libres para pensar qué hacer

Camilo Araneda es uno de los funcionarios de gobierno que se enteraron de la acusación contra Manuel Monsalve varios días antes de que la denuncia ingresara a la Fiscalía. Y, según las declaraciones judiciales del padre de la víctima y del propio Araneda -jefe de la unidad de gestión de conflictos de la División de Gobierno Interior-, este último le recomendó a la denunciante que pidiera una licencia médica para pensar cómo proceder al respecto.

De acuerdo con la declaración de Araneda ante la Fiscalía, dada a conocer por The Clinic, el sociólogo se enteró por la mujer de lo sucedido el 22 de septiembre en el Hotel Panamericano una semana antes de que la denuncia se hiciera pública, y reconoce que le aconsejó tomarse los días de licencia luego de que la afectada le solicitara no contarle a nadie lo que le había relatado.

Sin embargo, en la declaración del padre de la mujer, este afirma que Camilo Araneda le “bajó el perfil” a lo sucedido y, más aún, asegura que habría disuadido a su hija de hablar con la ministra de la Mujer, Antonia Orellana.

Según consta en la propia declaración de la denunciante, ella le comentó a Araneda la agresión de la que habría sido víctima, con el fin de que la orientara y la ayudara a presentar la denuncia contra Monsalve. “Fue la última persona a quien le conté. Siento que en el momento necesitaba que alguien me ayudara a denunciar, a orientarme, porque no me atrevía”, sostuvo la mujer ante los fiscales.

El relato de Araneda

En la declaración prestada ante los fiscales el pasado 24 de octubre, Camilo Araneda -quien aseguró no tener una relación directa con Monsalve- indica que tras cruzarse con la afectada en el Palacio de La Moneda una semana antes de que la denuncia apareciera en la prensa, la notó preocupada y le preguntó cómo estaba. Tras esto, afirma que la afectada le contó lo sucedido en busca de orientación.

“Recuerdo que una semana antes que esto saliera a la luz en las noticias, no recuerdo en exactitud la fecha, me encontraba en el Palacio de La Moneda, donde en un momento del día nos cruzamos (...) Al consultarle cómo estaba, ella se queda callada, dándome a entender que estaba afectada, donde si bien no se encontraba llorando, sí pude percibir que estaba incómoda en el lugar. Ante esto, le dije que conversáramos, instancia que se dio en ese periodo, y que no fue más allá de unos 5 minutos aproximadamente, en la que salimos hacia calle Teatinos y nos fumamos un cigarrillo”, señaló Araneda ante los fiscales.

Agregó que “ante esta situación, le pregunté si lo había conversado con sus superiores, y ella me responde que no, pues se trata del subsecretario (…) Le dije que el mejor consejo que le podía dar era tomarse una licencia o días libres, porque en su espacio de trabajo la estaba revictimizando, y así poder tomar la decisión que ella estimara pertinente”.

Asimismo, sostuvo que tras esto, “entramos juntos al Palacio, solicitándome a través de una promesa que no contara a nadie lo que ella me develó, como también que no hiciera nada al respecto. Hechos que hasta este momento recién hago presente ante esta declaración”.

Hasta este punto, las declaraciones de Camilo Araneda, de la víctima y de su padre coinciden. Sin embargo, este último asegura que en la conversación, su hija le habría comentado a Araneda que estaba pensando en recurrir a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, pero el sociólogo la habría disuadido de esa idea, y recién tras esto le habría sugerido tomarse la licencia médica.

En la declaración ante los fiscales, afirmó que su hija “me comentó que le dijo al encargado de conflictos, de nombre Camilo Araneda, quien trabaja dentro del Palacio de La Moneda, que a él también le contó todo lo que le sucedió y ésta persona como que le bajó el perfil. Mi hija me dijo que le comentó a Camilo que tenía pensado hablar con la ministra de la Mujer, pero éste le respondió que mejor sacara licencia médica para que lo pensara bien”.

Sin embargo, Araneda no mencionó en su declaración la alusión a la ministra Orellana que habría hecho la mujer en esa conversación de calle Teatinos, la que, asegura, fue la última vez que tuvo contacto con la denunciante.