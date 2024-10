Cataldo y posibilidad de salir del gabinete en medio de discusión del FES por carrera al Parlamento: “Uno no tiene que escupir al cielo”

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, abordó la mañana de este viernes la posibilidad de abandonar el gabinete del Presidente Gabriel Boric ante una eventual carrera al Parlamento.

Esto, cuando recién se inicia la tramitación del proyecto de ley de Reorganización y Condonación de Deudas Educativas y nuevo Financiamiento para la Educación Superior, conocido como FES, y con el cual se pone fin al Crédito con Aval del Estado (CAE).

La iniciativa fue presentada la noche de este lunes en cadena nacional por el Mandatario, donde detalló los principales ejes, y firmada el martes -en una ceremonia en el Foro Griego de la Universidad de Santiago (Usach)- por Boric junto a los ministros de Hacienda, Mario Marcel, y el propio Cataldo, para su posterior ingreso -esa misma noche- al Congreso Nacional.

En diálogo con Radio Infinita, el titular de Educación fue inquirido por su futuro inmediato al mando de la cartera, ante una eventual candidatura para convertirse en legislador.

-¿Qué va a ser el 16 de noviembre con la tramitación del CAE y usted? Ya que se vence el plazo para que las autoridades que están hoy día en el gobierno decidan si se quedan o no se quedan. Y usted es uno de los nombres que suena como un posible ministro renunciado para ser candidato al Parlamento.

Ante la pregunta, el secretario de Estado respondió: “Ni siquiera sabía cuál era la fecha. No lo sé, la verdad es que eso no está en mi perspectiva hoy día. Hemos estado muy concentrados en sacar este proyecto (FES), otros más, tramitando”.

Santiago, 8 de octubre 2024 El Presidente Gabriel Boric presenta el Proyecto de Ley de Reorganizacion y Condonacion de Deudas Educativas y nuevo Financiamiento para la Educacion Superior. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

“La verdad es que el desafío de la cartera es grande. Me tocó llegar muy tarde, además, a asumir el rol de ministro, creo yo. Había cuenta del estado de avance de la agenda legislativa del ministerio”, recordó.

Con todo, Cataldo sostuvo que en la medida en que esa posibilidad llegue a estar encima de la mesa, “evidentemente que es un dilema”, aunque reconoció “que lo que pasa es que nadie ha hablado conmigo ni me ha propuesto nada”.

“Yo no lo tengo tampoco como parte de mis prioridades. Yo estoy concentrado en ser ministro de Educación. Lo conversé con el Presidente (Gabriel Boric) también, porque me hizo una pregunta hace un tiempo atrás. Lo que le dije es que yo estoy trabajando para ser ministro hasta el final del gobierno”, reveló.

En esa misma línea, apuntó que no le parece muy razonable “haber hecho el esfuerzo de moverme a este rol, ordenar, enfrentar las crisis que hemos enfrentado, comenzar a trabajar la agenda legislativa, empezar ya a tramitar, a avanzar en la agenda e irme en medio de ese proceso”.

“Entonces, yo al menos no lo tengo contemplado, pero yo he aprendido también que uno no tiene que escupir al cielo”, cerró.