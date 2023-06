Catalina del Real renuncia a vicepresidencia de RN acusando “diferencias irreconciliables con la conducción” del partido

Durante esta tarde se dio a conocer la renuncia de la diputada Catalina del Real a la vicepresidencia de Renovación Nacional. Por medio de una carta dirigida a los miembros de la directiva del partido, da a conocer las razones que sustentan su decisión, acusando principalmente que “existen diferencias irreconciliables con la conducción”.

Quien también se desempeñaba como encargada nacional de Mujeres RN, sostuvo que “por primera vez en la historia del partido” el área mujeres realizó un “trabajo de gran envergadura”, en específico, se capacitó a más de dos mil mujeres, se entregaron becas a militantes y se implementó una plataforma e-learning certificada.

Sin embargo, acusó que nunca recibieron el apoyo comunicacional para poder difundirlo. “Más aún, en el gran evento recientemente realizado por la celebración de los 36 años del partido, el Estamento de Mujeres RN ni siquiera fue nombrado, ni incluido en el video, invisibilizando absolutamente el trabajo realizado”, aseguró en el escrito.

En esa línea, del Real fue crítica en afirmar: “Hoy me doy cuenta de que esto no es casualidad y que no solo mi estamento fue ninguneado, sino que también el trabajo de cada uno de los demás vicepresidentes y estamentos. Lo que deja de manifiesto, que para quienes conducen esta directiva ya no existe el trabajo en equipo ni el proyecto colectivo, más bien solo persiguen agendas y proyectos personales”.

Añadiendo que ya no se les consideraba en “decisiones relevantes” y que “casi no tenemos reuniones periódicas y la información se nos entrega a medias (aún estamos esperando la planilla de sueldos del partido, la información de encuestas y la apertura de algunas cuentas del balance)”.

Del Real señaló que cuando pasó a formar parte de la mesa directiva hace dos años, lo hizo “con la convicción de que Renovación Nacional necesitaba un cambio de conducción, basado en el trabajo en equipo, la revalorización de nuestros principios como partido de derecha y la ejecución de un proyecto colectivo convocante que reencantara a los militantes y dejara atrás los conflictos y desconfianzas”.

Y que en su rol dentro del Estamento de Mujeres, recorrió el país y trabajó “arduamente sin importar el alto costo personal y familiar que ello significaba, velando siempre por un bien superior que era ‘recuperar RN’”.

“Por las razones expuestas, y en vista que existen diferencias irreconciliables con la conducción, he tomado la decisión de presentar mi renuncia a los cargos de vicepresidenta nacional y encargada nacional de Mujeres RN”, finaliza la carta.

Desde el partido atribuyen la decisión a supuestos intereses electorales. En esa tienda, creen que ello obedeció a que la diputada se quiere alejar de RN, debido a que en su distrito (Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén) el Partido Republicano ha adquirido mayor poder y la legisladora busca reelegirse nuevamente. En esa línea, es que en RN dicen que se han marcado algunas diferencias con la parlamentaria desde que votó en contra del “Acuerdo por Chile” que dio paso a un nuevo proceso constitucional.