Gobierno sale en bloque a cuestionar dichos de Vivanco sobre devolución de excedentes de isapres: “No calzan con el fallo conocido por todos”

Sorpresa y malestar han provocado en el Ejecutivo las declaraciones de la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, quien en entrevista con La Tercera Domingo señaló que el fallo de noviembre de 2022 de la Tercera Sala del máximo tribunal, que puso en jaque al sistema de salud privado, obliga a las isapres a restituir los cobros en exceso por las tablas de factores solo a los usuarios que demandaron a las aseguradores y no a toda la cartera de cotizantes.

Ante las declaraciones, desde el gobierno confirmaron que solicitarán un recurso de aclaración a la Corte Suprema, que será ingresado lo “antes posible”, según ratificó esta mañana la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien confirmó lo expresado ayer por la jefa de Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá. “Esto es una novedad, por decir lo menos. Obviamente lo que vamos a hacer a través de la Superintendencia (de Salud) es pedir una aclaración respecto al alcance que tienen estas declaraciones”, confirmó la jefa de gabinete.

En la misma línea, el Presidente Gabriel Boric en entrevista con Chilevisión se reconoció sorprendido ante los dichos de la vocera del máximo tribunal y confirmó el curso de acción sugerido por Tohá. “Por supuesto que sorprenden las declaraciones de la ministra Vivanco, pero como en Chile las instituciones funcionan lo que nosotros vamos a hacer es presentar un recurso de aclaración, tal como ya lo hiciéramos en enero y esperar cuál es la resolución de esto porque es muy importante que todos convengamos. Yo creo que todo el mundo tiene que estar de acuerdo en que los fallos hay que cumplirlos”, detalló.

Es por ello que, desde este lunes, los ministros del comité político han salido en bloque a expresar su sorpresa por los dichos de Vivanco y han cuestionado que sus declaraciones “no son coincidentes” con lo que ella misma expresó en entrevistas anteriores y que “controvierten parte de la sentencia ya señalada”.

“En el fallo de la Corte Suprema se había señalado textualmente que la aplicación del fallo era de carácter general y así se leyó por parte de los organismos durante mucho tiempo. Dicho esto, no basta con las solicitudes de aclaración presentadas por el Ejecutivo, no es primera vez que se presenta un recurso de aplicación, ya se ingresó uno en enero y por lo tanto lo que corresponde es insistir en la precisión que se requiere a propósito de las últimas declaraciones, que como lo ha señalado nuestro ministro de Justicia, no calzan con el fallo conocido por todos y que generan consecuencias distintas”, expresó la vocera de gobierno, Camila Vallejo.

En la misma línea, esta mañana el ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró que “la aclaración se hace indispensable primero, porque el tenor de las declaraciones, en algún sentido, controvierte parte de la sentencia ya señalada”.

“Cuando se resolvió en el mes de noviembre, la Corte explícitamente dijo, si me permiten la cita específica: ‘para dar adecuada protección al recurrente y a todos los afectados con la aplicación de la tabla de factores empleada por la recurrida a sus planes, con pleno respeto’. Entonces eso decide acoger y lo decide acoger no solo para el recurrente, sino que también para todas las personas que tenían contratos con esa Isapre en el caso concreto”, recordó el ministro en entrevista con Radio Duna.

Por su parte, el titular de la Segpres, Álvaro Elizalde, a las afueras de La Moneda refrendó lo expresado por el Presidente Boric y los demás ministros del comité político. “Las declaraciones de la ministra no son del todo coincidente con lo que ella misma dijo en entrevistas anteriores. Ahora, los tribunales hablan a través de sus fallos y por lo tanto se va a solicitar una aclaración a la Corte Suprema a través de un recurso, de manera de establecer la correcta interpretación de su fallo, porque las declaraciones de prensa no son una fuente de prensa en nuestro país”, cuestionó.

Presidente de la Corte Suprema: “Son declaraciones personales de ella, así que cualquier explicación le corresponde a ella dar su versión”

Hasta ahora, el Presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes Belmar, no se había expresado respecto a las declaraciones de Vivanco. Sin embargo, esta mañana a su llegada al máximo tribunal fue consultado esta mañana por el planteamiento que hizo la vocera del órgano que él preside.

“No les puedo decir que va a haber un cambio o no va a haber un cambio, porque esas decisiones son de las salas, no del Pleno de la Corte Suprema”, precisó la máxima autoridad del Poder Judicial.

Ante preguntas respecto a eventuales contradicciones en lo expresado por la ministra en la entrevista y planteamientos que había hecho anteriormente, Juan Eduardo Fuentes evitó también pronunciarse.

“No voy a hacer ninguna crítica a la ministra, porque no me corresponde y esas son declaraciones personales de ella, así que cualquier explicación le corresponde a ella dar su versión”, comentó.

Por otro lado, Fuentes Belmar dijo que no había llegado al Poder Judicial la solicitud de “aclaración” que anunció el gobierno que presentaría por el tema y afirmó que no le correspondía respaldar o no lo expresado por Vivanco, haciendo hincapié en que se relaciona a la decisión de una sala de la Suprema y “no es la decisión del Pleno de la Corte”.

“Yo no puedo estar diciendo que respaldo o no respaldo porque si hay un tema que llega al Pleno en el Pleno se analiza”, precisó el presidente del máximo tribunal.