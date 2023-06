Gobierno pedirá una “aclaración” a la Suprema por dichos de Vivanco sobre devolución de excedentes de isapres

La ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó que desde el gobierno pedirán una “aclaración” a la Corte Suprema por dichos de la Jueza Ángela Vivanco sobre devolución de excedentes de isapres. En entrevista con La Tercera, la jueza señaló que los excedentes de las aseguradoras serán devueltos solo a las personas que demandaron y no a todos los afiliados.

La ministra del Interior, entrevista con Mesa Central, expresó que “esto es una novedad, por decir lo menos. Obviamente lo que vamos a hacer a través de la Superintendencia (de Salud) es pedir una aclaración respecto al alcance que tienen estas declaraciones”.

Por ello, planteó que “el planteamiento de la ministra subrogante se hizo en el contexto de una entrevista y hay que buscar que se aclare de manera formal a través de un recurso de aclaración”.

Esto, luego de que Vivanco dijera en entrevista con La Tercera: “Al no haber nunca usted demandado, no tiene nada hacia atrás que cobrar. Los excedentes que las isapres tienen que devolver son a las personas que demandaron. Lo que sí, el resto de los afiliados, a partir de este fallo, pueden exigir que se les ajusten sus planes hacia adelante. Pero como le digo, si se quiere una puntualización de ese punto respecto del fallo, hay que hacerla formalmente, porque yo no sé cómo lo están calculando. Yo he escuchado lo que se ha dicho por la prensa, de que se están calculando sobre 700.000 afiliados, y ese es un número parecido a los que han demandado, pero eso es un cálculo que solamente se lo puedo decir de acuerdo a lo que hemos recibido vía medios de comunicación”.

Sin embargo, Tohá señaló que “esta pareciera ser una materia en la que no había dudas” y que además, “las isapres tampoco han pedido aclaraciones respecto a esto”.

Aun así, la ministra aseguró que estas declaraciones “no alteran el curso” del proyecto de ley corta de isapres que presentó el Ejecutivo y explicó que “este proyecto no hace mención a montos, sino a mecanismos que se ocuparán para pagar los montos que correspondan, cualesquiera estos sean”.

“El proyecto de ley no se ve afectado ni se basa en un número específico, hay evidentemente evaluaciones de lo que podría ser, pero cambiando ese número, el mecanismo funcionaría de todas maneras”, añadió Tohá.

Otras reacciones

Por otro lado, el exministro de salud, Jaime Mañalich, a través de Twitter dijo que “las precisiones que hace hoy la vocera de la C. Suprema, producen un cambio de paradigma en los equivocados conclusiones y cálculos de la Superintendencia de Salud”.

“Devoluciones de las Isapres por tabla de factores solo a quienes reclamaron”, agregó.

Además, señaló que “el efecto La Tercera reduce, combinado con el efecto Eduardo Engel, reduce el monto a lo que había señalado correctamente la Ministra de Salud”.

Para finalizar aseveró que “permite hacer lo que que corresponde, un gran acuerdo, a través del Consejo Constitucional, para un sistema de salud justo y eficiente”.

También, el presidente de la Comisión de Salud, el senador Juan Luis Castro (PS) señaló que bajo este escenario, “la lista de esos beneficiados alguien tiene que entregarla, porque está en manos del Poder Judicial”.

Además, dijo que, ahora, el “sistema de isapres tendría un monto distinto de deudas con esos afiliados y eso tiene que ser muy bien precisado y mañana en la Comisión de Salud eso se va a aclarar”.

“Esto es, a estas alturas, es más que necesario que se despeje”, cerró.

El diputado Tomás Lagomarsino (PR), presidente de la comisión de Salud de la Cámara, dijo por su parte que las declaraciones de Vivanco “son un cambio de criterio, producto de que el fallo de la Corte Suprema es claro en indicar que debe aplicarse a todos los contratos de las isapres con sus afiliados”.

Asimismo, agregó que “de ser esto aclarado mediante un escrito formal, cambiaría el escenario en el cual se está discutiendo la crisis de las isapres”. Esto, debido a que “la ley corta de estas mismas entidades presentada por el gobierno y todos los esfuerzos que hemos hecho durante meses habrían sido del todo inútiles”, remató.