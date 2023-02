Chile Vamos afina últimos detalles de negociación y Republicanos cierra la puerta a pactos por omisión

A partir de las 20.00 horas y a través de un Zoom se reunían telemáticamente los presidentes y secretarios generales de RN, UDI y Evópoli -al cierre de esta edición- para cerrar los nombres pendientes en regiones y definir la nominación del pacto electoral para el Consejo Constitucional con el que se presentarán ante el Servel a las 12.00 horas del lunes. Para esto, se barajaban tres opciones: “Chile seguro, buena Constitución”, “La lista del Rechazo del 4 de septiembre” y una propuesta de la UDI que tiene la palabra libertad como idea fuerza.

Aunque cada vez menos frecuentes hasta ayer continuaron los llamados y gestiones para intentar convencer al Partido Republicano de omitirse en algunas regiones. Es decir, que tanto Chile Vamos o Republicanos se restaran de ir con candidatos en ciertos territorios para facilitar la elección a sus pares. En un escenario donde el oficialismo competirá en dos listas, en la derecha vieron como una oportunidad -en vista de que no pudieron formar un pacto único- juntar fuerzas y evitar la dispersión de votos. Sin embargo, los intentos fueron en vano porque la presidenta del partido fundado por José Antonio Kast, aseguró que la decisión está tomada: no habrá pactos por omisión.

“Lo que nos podría llevar a que no haya candidatos en alguna región es precisamente que no tengamos o que se bajen por razones personales. En ese sentido, no haríamos campaña por personas que sentimos que no van en la línea nuestra, los militantes tendrán libertad de acción para votar por el menos malo”, afirmó Ruth Hurtado.

En esta última colectividad ya habían asistido presencialmente hasta el Servel la tarde del viernes, donde ingresaron su declaración de candidatura como partido al Consejo Constitucional. La inscripción de nombres, aseguran, ya comenzó y se está haciendo de manera online. Hasta ayer, se esperaba que tuvieran el 90% de la lista ingresada. Entre los nombres confirmados están los de los excandidatos a convencional, el abogado Luis Alejandro Silva y la cientista política Macarena Bravo en la RM. Por la Región de O’Higgins va el director ejecutivo de Acción Republicana, Sebastián Figueroa; en Los Lagos la abogada Beatriz Hevia y en Valparaíso, la abogada y excandidata a convencional María de los Ángeles López, junto con uno de los fundadores de Republicanos, Antonio Barchiesi.

Salvo por los últimos llamados a Republicanos, en la UDI se tomaron el domingo para descansar de las gestiones y esperar la reunión final de anoche. El gremialismo tuvo la tarde del sábado su Consejo General para ratificar el pacto con RN y Evópoli, instancia en la que no escondieron su molestia con Republicanos por haberse restado de participar con ellos en una lista única. “Nos parece una irresponsabilidad tremenda de parte de los partidos que se han restado, especialmente de parte del Partido Republicano el no entender que esta no es una elección para medirse, que esta es una elección para estar más unidos que nunca. Los volvemos a emplazar e invitar para poder tener y pensar un pacto entre todos”, afirmó el sábado la secretaria general, María José Hoffmann.

En esta última colectividad señalan que el número de candidatos que presentará no se zanjará hasta mañana en la tarde. Sin embargo, su apuesta más fuerte es la del exministro del Interior, Rodrigo Delgado en la RM, quien iría acompañado con una mujer que aún no estaría confirmada, pero se especula que pueda ser la exgobernadora de la provincia de Maipo, María José Puigrredón. En la V Región llevan al expresidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Eluchans; el exdiputado Carlos Recondo en Los Lagos y a Arturo Philips en Los Ríos.

En RN, en tanto, también se tomaron el domingo con tranquilidad. Hasta la tarde de ayer, confirmaban que ya había regiones cerradas con candidatos listos como en Iquique, Antofagasta y Coquimbo. Sus nombres fuertes y confirmados serían el expresidente del directorio de TVN Bruno Baranda, con su dupla la administradora pública, Eleonora Espinoza. También es un hecho el exdiputado Germán Becker y la exconcejal y abogada Solange Carmine en La Araucanía. Otros nombres confirmados son el historiador e investigador del CEP, Juan Luis Ossa en Puerto Montt y el empresario Juan Sutil en O’Higgins, tal como la colectividad había anunciado hace unos días.

El secretario general, Diego Schalper, comentó que no existe aún una repartición de cupos entre los tres partidos, sino que privilegiarán los nombres fuertes que tenga cada uno. “Si por ejemplo, en una región de tres cupos, todos los mejores candidatos los tiene la UDI, entonces será la UDI, y si es RN, será RN, hay algunos casos en los que también tendremos independientes, todo eso se está viendo”, dice.

Quienes sí estuvieron operativos el fin de semana fue Evópoli, quienes hasta anoche seguían realizando gestiones y llamados antes de la reunión de las 20.00 horas. La tarde del sábado la colectividad también tuvo su Consejo General en donde, al igual que la UDI, ratificaron ir en lista con Chile Vamos y aprobaron la lista de 27 nombres de candidatos para 12 regiones del país.

En este último partido reconocen que no ha sido fácil la búsqueda de candidatos precisamente porque los incentivos para participar son pocos: poco tiempo en el cargo e inhibición para las municipales y parlamentarios. Por eso, transmiten, la lista de nombres más bien es “de apoyo”, donde varios no son tan competitivos como esperaban. De hecho, varios de los nombres competitivos que se han intentado levantar han terminado cayéndose. Es el caso del diputado Pablo Kast que iba a ir por el Maule, pero después desistió, o la excandidata a gobernadora, Catalina Parot, que hasta ayer intentaban convencer de que se presentara, sin éxito.

De todas formas, en la colectividad calculan que deberían sacar mínimo tres consejeros, que es lo más parecido a lo que Evópoli tiene en el Senado, siendo su apuesta más fuerte la dupla del exministro Jaime Ravinet y la actual presidenta del partido, Gloria Hutt.

En el caso del Partido de la Gente, quienes anunciaron la semana pasada que irían en lista propia pese a los coqueteos con el Partido Republicano e, incluso, en algún momento con Evópoli, aseguran tener lista la nómina. En total, son 72 nombres quienes van distribuidos en todas las regiones del país, con aproximadamente cuatro nombres por región y seis en el caso de la RM, Valparaíso y El Maule. “Tenemos a Sergio Ríos en Arica, a Carlos Mella en Tarapacá; Carolina Cisternas en Atacama y en Coquimbo, a Lilibeth Huerta”, nombra el secretario general, Emilio Peña. A esos nombres también se suma el de Jorge Rojas en El Maule, Betty Solis en Ñuble, Astrid Arzúa en Bíobío, Daniela Medel en La Araucanía, Hilda Cerda en Los Ríos y Marcela Piccolini en Aysén.