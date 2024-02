Chile Vamos anuncia acto para rescatar legado de Piñera en distintos ámbitos: será el 6 de marzo

La mañana de este lunes el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Javier Macaya, anunció que el próximo miércoles 6 de marzo, cuando se cumpla un mes del deceso del expresidente Sebastián Piñera -quien murió en un accidente de helicóptero el pasado martes- Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) planea ejecutar una junta donde participarían los familiares del exmandatario, sus colaboradores y militantes de la coalición. El objetivo, según señaló el timonel del gremialismo, es “iniciar un trabajo de revisión y compendio de todas las medidas y políticas públicas que constituyen el legado del presidente Piñera”.

En conversación con radio Infinita, Macaya valoró el legado de Piñera y señaló que, a su parecer, su “figura es bien irreemplazable”.

En ese sentido, y con miras a las futuras elecciones municipales y presidenciales, el senador señaló que el objetivo “es tener la capacidad de aglutinarnos en torno a una unidad de propósito de la oposición”. A raíz de ello, anunció que su coalición está preparando un encuentro para analizar el trabajo del expresidente.

“Por eso el mejor legado que le podemos hacer, nosotros estamos preparando para el próximo 6 de marzo, cuando se cumpla un mes del deceso del presidente Piñera, un encuentro con personeros, con profesionales que trabajaron en los dos periodos de gobierno del presidente Piñera con el objetivo de iniciar un trabajo de revisión y compendio de todas las medidas y políticas públicas que constituyen el legado del presidente Piñera. En cada una de las áreas sectoriales y territoriales que le correspondió al presidente gestionar en sus administraciones”, destacó el timonel de la UDI.

Imagen de archivo: 21 Diciembre 2022. El expresidente Sebastián Piñera se reunió en su oficina de la comuna de Vitacura con los presidentes de Chile Vamos, Gloria Hutt (Evópoli), Javier Macaya (UDI), y el otrora timonel de RN. Francisco Chahuán. Foto: Andrés Pérez.

En esa línea, anunció que se hará “un acto público donde vamos a invitar, por cierto, no solamente a colaboradores, a personas de la familia, a gente que quiere proyectar el trabajo en unidad de propósito de la oposición hacia adelante”.

“Nosotros creemos que la unidad de propósito de la oposición es mucho más que una coalición, es mucho más que una estructura política de un pacto. Y para eso pensar que este año vienen las municipales, entender de que más allá de no tener pacto, por ejemplo, con el Partido Republicano, o no tener una alianza formal con ellos, si es importante tener una unidad de propósito para no llevar candidatos a alcaldes, desde la oposición, más de uno”, explicó el senador.

Fijar las líneas de trabajo

Más tarde, desde Chile Vamos, emitieron un comunicado en el que señalaron que la decisión del encuentro fue tomada el domingo, en medio de una reunión que protagonizaron las directivas de los partidos. “Nos hemos reunido para fijar nuestras líneas de trabajo, a partir de las hondas reflexiones que surgen de las expresiones masivas de cariño y reconocimiento de la ciudadanía a la gestión de los gobiernos que le correspondió encabezar (a Piñera)”, señala el documento.

En la cita, las directivas acordaron cuatro puntos principales, el primero contempla el acto fijado para el 6 de marzo. Según indicaron, este será “un encuentro de los personeros y profesionales que trabajaron en ambos períodos, con el objeto de iniciar un trabajo de revisión y compendio de todas las medidas, políticas públicas, proyectos e iniciativas que constituyeron el legado del Presidente Piñera, en cada una de las áreas sectoriales y territoriales que le correspondió gestionar a dichas administraciones”.

En segundo lugar, anunciaron una “nueva fase de trabajo”, la que, “en su método y modelo de organización, tendrá la impronta de servicio y profesionalismo que caracterizó el estilo de gestión” de Piñera.

Además, señalaron que mantendrán “todos los puentes que sean necesarios para generar la unidad de nuestro sector”. Junto con ello, afirmaron que como oposición, cumplirán “este rol con racionalidad y firmeza, con el ánimo de reconstruir el futuro del país, relevando los valores democráticos e institucionales que han sido ampliamente reconocidos en la persona del Presidente Sebastián Piñera”.