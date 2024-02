Restituir el cargo de primera dama: la idea que tomó fuerza en RN tras el funeral del expresidente Piñera

Fue durante las exequias de Sebastián Piñera, que la idea de restituir el cargo de primera dama comenzó a tomar fuerza en algunas figuras de Renovación Nacional.

En conversación con La Tercera, la diputada Ximena Ossandón (RN) explica que en en el funeral de Estado del otrora Mandatario “quedó claro que la gente, la ciudadanía, aprecia mucho el rol de la primera dama”. “Me impresionó el cariño de la gente, el reconocimiento hacia ella (Cecilia Morel) por la labor que hace la primera dama, que es una labor bastante sacrificada, es decir, tener que dirigir esta cantidad de instituciones que son muy valiosas y muy reconocidas por la gente. Esto tenemos que recuperarlo”, añade.

Sobre el origen de la idea -que será presentada como proyecto de ley- le legisladora comenta que inició con las gestiones de la ex-primera dama Irina Karamanos para eliminar el cargo: “Cuando ella decide que va a hacer cambios, porque quiere terminar con esa institucionalidad, me pareció que eso se debió haber preguntado a la ciudadanía. Ella después con el tiempo dijo que “usó el poder para desarmarlo” y pensé ¿quién le dio el poder a ella? si no fue electa y justo estaba terminando su relación con el Presidente Gabriel Boric. Me pareció tremendamente injusto que a una institucionalidad que es muy apreciada sobre todo por la gente más vulnerable, fuera desarmada”.

Irina Karamanos.

La propuesta encontró eco en otros parlamentarios, entre ellos el diputado RN Diego Schalper que hizo pública la idea un día después del funeral de Estado del expresidente a través de X. “Hay varias tareas que surgen. Pero una que es urgente es reponer y organizar la figura de la primera dama. Cuánto cariño despierta y qué importante es en el corazón de Chile (...) Ayer lo conversábamos con Ximena Ossandón, Andrés Longton y Sofía Cid y haremos proyecto de ley”.

“Nos parece que algunos no aquilatan lo suficiente el tremendo aporte que implica el que el compañero o compañera del Presidente o Presidenta pueda jugar un rol. Chile es un país pro-familia, cosa que demuestran las encuestas de manera sistemática y constante en el tiempo. Cuando decimos que hay que organizar el tema, es que por cierto debe ser en la medida que la persona quiera; que haya cierta estabilidad; y que se refiera a emprender ciertas tareas de representación y de interacción con la ciudadanía, pudiendo emprender proyectos como ‘Sonrisas de Mujer’, ‘Elige Vivir Sano’ y/o el MIM, todos legados de otrora Primeras Damas. Queremos un punto medio: ni la derogación que se implementó por la Sra. Karamanos; ni tampoco estar a cargo de instituciones permanentes como Integra, que pareciera ser más razonable que estén bajo el Ministerio de Educación”, detalla Schalper a La Tercera.

Cecilia Morel. FOTO:CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIAUNO

En cuanto a la voluntariedad del cargo, la diputada Ossandón precisa que “que tenga la libertad para hacerlo o no, que no sea una obligación, pero que exista, que no se destruya. Por lo menos, exigir que tengan algún vínculo legal con la pareja, para que de alguna forma sí se le pueda transmitir el poder para hacer estos cambios profundos”.

“Creo que es lo correcto. Yo apoyo la idea de la diputada Ximena Ossandón que apunta a un tema de fondo. Se trata de que el cargo de primera o primer marido exista y se reserve para los cónyuges o convivientes civiles (Acuerdo de Unión Civil), donde existen una estabilidad social y legal del vínculo. Y si no es el caso, que el cargo quede vacante, pero sin que se pierda el trabajo e impacto que puede tener la figura”, expone la diputada Sofía Cid.

Por su parte, el diputado Andrés Longton (RN) hizo alusión al rol que cumplió Cecilia Morel como primera dama bajo el gobierno de Sebastián Piñera. “La compañera de vida del Presidente, tiene una connotación pública evidente que complementa al Jefe de Estado, entregando como lo hacía Cecilia Morel y tantas otras que la precedieron, una mirada más humana y empática con ciertas problemáticas que es necesario realzar. También se le da la relevancia necesaria a la familia, que es esencial para lograr transmitir valores tan relevantes para nuestra sociedad”, argumentó.

“Sin duda que la eliminación responde a un tema ideológico que no comparto. Los liderazgos de mujeres como Cecilia Morel permitieron entre otras cosas visibilizar y desarrollar políticas públicas tan relevantes como el Elige Vivir Sano. Sin esa impronta difícilmente habría sido una realidad”, agregó el parlamentario.

Según explica la diputada Ossandón el proyecto será presentado en marzo, una vez que finalice el receso legislativo.