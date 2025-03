Chile Vamos marca distancia del gobierno y alista acto paralelo por promulgación de reforma de pensiones

Con un acto multitudinario en la comuna de Peñalolén, este jueves el Presidente Gabriel Boric encabezará la promulgación de la reforma de pensiones.

La iniciativa emblema de esta administración fue despachada a fines de enero -tras un acuerdo entre el Ejecutivo y Chile Vamos- y la tramitación estuvo en manos de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC) y del titular de Hacienda, Mario Marcel (PS). Ambos secretarios de Estado tendrán un rol protagónico en el despliegue de gobierno que se realizará en el Centro Deportivo Cultural Chimkowe.

Aunque la invitación fue extendida a los dirigentes de la coalición opositora que tuvieron una participación activa en la negociación en el Senado -el senador y presidente de RN, Rodrigo Galilea y los senadores Juan Antonio Coloma (UDI) y Luciano Cruz-Coke-, los parlamentarios optaron restarse de la instancia. Y en las últimas horas, definieron realizar una actividad aparte, en la misma comuna a eso del mediodía.

¿La razón? El senador Galilea explica a La Tercera que “la reforma previsional es un paso muy importante para los adultos mayores de este país (...). En ella hemos participado muchos partidos: RN, Evópoli, la UDI, el PS, la DC, el Frente Amplio. Fuimos muchos los que trabajamos para llegar a este gran acuerdo. Para este jueves el gobierno ha anunciado la promulgación y ha invitado a un acto que, a nuestro juicio, se transformó en un acto no sé si de campaña, pero muy cercano a eso, invitando a la expresidenta Bachelet, saliéndose de lo que a nosotros nos hubiera gustado: una actividad que mostrara la amplitud de un acuerdo”.

El reparo al que alude el líder de Renovación Nacional no es nuevo en Chile Vamos. Y es que en La Moneda no esconden que Jara jugará un papel crucial dentro de la puesta en escena de la promulgación. Todo ello, ad portas de la definición presidencial del Partido Comunista que podría levantar a la ministra del Trabajo como su candidata durante este fin de semana. Esa performance fue vista con recelo desde la oposición, quienes se manifestaron no disponibles a participar de un hito que se pueda convertir en “la foto de despedida” de la secretaria de Estado en la antesala de su definición presidencial y a una eventual salida del gabinete.

La presencia de la exmandataria, que a inicios de este mes declinó competir por una tercera vez a La Moneda, y que hace tan solo unos días acompañó a otra actividad de gobierno a la titular de Trabajo, sólo acrecentó los reproches de Chile Vamos al carácter político del acto de promulgación.

“Vamos a hacer una actividad, muy sencilla, con adultos mayores para recalcar lo importante que es esto, de cómo el ahorro de las personas de protege, de cómo se incrementa el ahorro previsional de parte de los empleadores”, adelanta Galilea.

En todo caso, en la coalición la apuesta no es solo alejarse del gobierno, sino también resaltar el rol que cumplió Chile Vamos para destrabar los principales nudos y sacar adelante la reforma, lo que -enfatizan- les permitirá diferenciarse de sus pares en la oposición como el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario (PNL), colectividades que han criticado duramente a la coalición por aprobar el proyecto emblema del Ejecutivo.

La estrategia del bloque también apunta a destacar la capacidad del bloque de llegar a acuerdos y también de generar gobernabilidad. Esto, en un contexto en el que uno de los principales focos de la campaña de Evelyn Matthei se ha centrado en destacar tanto su experiencia de gobierno como de los equipos que la acompañan, en su mayoría integrados por excolaboradores de las dos administraciones del fallecido expresidente Sebastián Piñera.