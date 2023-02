Incendios: Chile Vamos y Republicanos piden al gobierno toque de queda y Vallejo afirma que medida está en “permanente evaluación”

A las 08.00 de la mañana comenzó en La Moneda la reunión entre el gobierno y los representantes de los distintos partidos políticos de oposición y oficialismo para abordar la crisis que vive el país a raíz de los incendios forestales.

La cita, realizada en la Sala de Consejo de Presidencia, fue liderada por la ministra vocera Camila Vallejo y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y tuvo como objeto buscar ideas y colaboración para ir en ayuda de quienes se han visto afectados por la emergencia principalmente en las regiones del Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía.

Es así como personeros desde el Partido Republicano al PC, pasando incluso por partidos en formación como Demócratas, llegaron al Palacio para ponerse a disposición del gobierno y proponer formas de ayudas a los damnificados.

Tras la cita, representantes de Chile Vamos y Republicanos valoraron la convocatoria, pero al mismo tiempo solicitaron al Ejecutivo que se decretase toque de queda en algunas zonas donde el fuego arrasó todo, ante los reportes de robo de algunos enseres y, también pidieron ayudas directas a las familias.

“Necesitamos ser una oposición constructiva, pero porque va a ser muy importante que no existan espacios para la improvisación. La improvisación trae dolor a los chilenos, trae tardanza y es por eso que queremos colaborar y ponernos a disposición desde las distintas fuerzas políticas de derecha para poder colaborar en todo con el gobierno”, indicó la secretaria general UDI, María José Hoffman sobre las razones que los llevó a acudir a la convocatoria del gobierno.

En el mismo tenor detalló que “necesitamos que en esto el gobierno y su gestión esté muy atento, sea muy rápido y, por supuesto, que con la humanidad necesaria. Hay bastante políticas públicas que hemos visto, hemos propuesto otras, como lo que hizo un senador por La Araucanía, que propuso más poder para las municipalidades”.

“Conversamos también sobre un eventual toque de queda para aquellas comunas donde las personas están alojando fuera de sus casas para que no se les robe los pocos enseres que les quedan y eso está siendo evaluado, caso a caso, en cada una de las comunas, porque todavía hay mucho movimiento”, agregó.

Por lo anterior es que Hoffmann calificó la reunión como “bastante positiva, donde nosotros no solo nos ponemos a disposición del gobierno para poder colaborar como corresponde, sino que también queremos evitar, no solamente en el manejo de la emergencia, sino sobre todo en lo que viene en la reconstrucción. Se necesitan liderazgos con mucha gestión, con mucha voluntad y eso vamos a colaborar como corresponde con el gobierno”.

Por su parte, el secretario general de Renovación Nacional, Diego Schalper sostuvo, sobre el eventual toque de queda, que “el subsecretario Monsalve ha dicho que lo va a conversar con el EMCO, la experiencia que nos transmiten las antiguas autoridades de gobierno que estuvieron a cargo gestiones de crisis, es que el toque de queda permite dar tranquilidad a las familias (...) Importantes los toques de queda, en el sentido de dar tranquilidad a las familias, de facilitar los desplazamientos durante la noche”.

Sobre la cita, el diputado complementó que “necesitamos un gobierno que delegue, que descentralice, que empodere a los municipios, un gobierno que le dé tranquilidad a las familias”.

Y aseguró que “vemos con preocupación que las familias van a tener que enfrentar un marzo duro, un marzo donde probablemente van a tener que hacer los gastos corrientes, pero además, sumar lo que ha sido ser damnificado con los incendios, por lo mismo lo hemos dicho al gobierno optar por transferencias directas a las familias”.

En tanto, la presidenta del Partido Republicano, Ruth Hurtado también valoró la instancia de coordinación, pero dejó en claro que el gobierno había llegado tarde a la emergencia.

“Compartimos la necesidad de que se anticipe está decisión (toque de queda). Si bien ha habido reuniones, coordinaciones con los distintos organismos de las FF.AA. en las regiones donde hay un delegado para enfrentar estos Estados de Excepción, creemos que es importante anticiparse y decretar los toques de queda, ya que van a empezar a haber saqueos de los pocos enseres que los ciudadanos pudieron rescatar de sus viviendas”, aseguró como primer punto.

Afirmó, también, que “solicitamos que se comuniquen los protocolos de acción que se están llevando adelante en cada una de las regiones, conocer cuáles son los enlaces para el voluntariado. Pero también que haya más presencia del gobierno en terreno”.

Finalmente planteó que “hoy no es el momento para responsabilizar a nadie, pese a que sentimos que el gobierno llegó tarde, llegó mal a enfrentar esta situación que ya se preveía de alguna manera, incluso hoy se nos anuncia que hay otras regiones que están con posibilidad de propagación de los incendios”.

Por su parte el secretario general del PC, Lautaro Carmona, opinó sobre el toque de queda que “creo que deben tomarse todas las medidas que sean contribuyentes al mejor proceso de, primero, combate contra el siniestro y, luego, recuperación de la situación en que quedan los territorios después del siniestro. En ese plano no hay una regla que sea preestablecida y que haya que votar si decretamos o no toque de queda, tiene que ser lo que sea eficaz para ele efecto. Por ahora, no es digamos lo que plantean los comités de emergencia como recomendación, pero no es que esté cerrado, puede haber otro tipo de restricciones”.

Gobierno y toque de queda: “No tenemos ningún problema en aplicarlo”

Tras concluir los diálogos, la ministra vocera Camila Vallejo realizó un punto de prensa donde abordó las principales conclusiones de la cita y abordó otros temas como la petición de toque de queda.

Sobre dicho punto, la secretaria de Estado aseguró que “el gobierno no tiene ningún problema en aplicarlo. Lo que pasa es que esto se evalúa con los jefes de la defensa nacional”.

“Obviamente la preocupación central está en la seguridad de las personas, en primer lugar sus vidas, pero también de su equipamiento, de lo que pueda quedar de las viviendas. Pero eso se evalúa a partir de la jefatura de la defensa nacional en la medida que contribuyan y no sea un obstáculo”, agregó.

A pesar de lo anterior, Vallejo fue clara en señalar que “está en permanente revisión y evaluación ese tipo de medidas, se lo hemos explicado a los partidos que lo señalaron en al reunión. Como gobierno no tenemos ningún problema en aplicarlo, siempre y cuando haya una evaluación pertinente de la jefatura de defensa nacional”.

Durante esta semana el gobierno ha sostenido diversas reuniones con varios actores políticos y del mundo empresarial. Ayer, por ejemplo, personeros de la actual administración se reunieron con exministros de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet que también debieron enfrentar emergencias forestales y el fin de semana, el Presidente Boric sostuvo un encuentro con algunos empresarios.