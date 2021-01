Claudio Orrego, candidato a gobernador de la Región Metropolitana: “La foto de quien gane la RM va a ser súper relevante como señal política para la presidencial”

Una crítica a las directivas de los partidos hace el candidato a gobernador por la Región Metropolitana de Unidad Constituyente Claudio Orrego. “A la élite de los partidos les falta entender lo gravitante que van a ser las elecciones de gobernadores”, dice el democratacristiano, quien, además, lamenta que el 11 de abril no solo se tendrá que enfrentar a las dos cartas de la derecha, sino que también a otros tres dirigentes de la oposición.

En ese sentido, el exintendente asegura que el sector tiene posibilidades de imponerse en la región y que, a diferencia de lo que ocasiona la dispersión en las elecciones municipales y de convencionales constituyentes, en su caso la suerte aún no está “jugada”.

¿Cuáles van a ser sus ejes anclas para la región?

La Región Metropolitana es la más desigual en todos los planos. Esa es la herida más profunda y cualquier autoridad que aspira a gobernarla tiene que ponerlo como prioridad. Después, se agregan los temas como movilidad, seguridad, segregación social, vulnerabilidad ambiental.

Hay cuatro candidatos de oposición hoy disputando el cargo. ¿Teme que la dispersión le dé el triunfo a la derecha?

Es una campaña difícil, se da en un marco de pandemia, hay mucho votante nuevo, tiene un umbral del 40% y obviamente la dispersión es una amenaza. Ahora, la gente me asocia más al territorio que a la política que está tan desprestigiada. También apelo a la responsabilidad de quienes estamos en la oposición de que si queremos tener una alternativa de gobierno progresista, podemos tener muchos votos en la constituyente, en las municipales, pero en la regional hay que concentrar.

Pero ya no hubo una candidatura única...

El exceso de confianza es un pésimo consejero en tiempos de campaña. Tenemos una trayectoria y una primaria que nos avalan, pero eso no es suficiente. Hay que convencer que esta es la verdadera alternativa progresista para la Región Metropolitana, la que no tiene solamente más posibilidades, sino la que tiene más experiencia y capacidad para llevar adelante proyectos muy difíciles.

¿Por qué deberían elegirlo y no a Catalina Parot o Karina Oliva?

Catalina Parot tiene una larga trayectoria, es una fiel representante del equipo de Piñera y tiene todas las fortalezas y debilidades que eso trae consigo. El resto de los candidatos tiene menos trayectoria, representan a grupos políticos emergentes. Lo que la gente hoy espera es un tipo de liderazgo que tenga tres facetas: que sepa escuchar, que sea de terreno y que sepa hacer.

¿Esos atributos no los tienen quienes representan al Frente Amplio?

Esta es una elección para un cargo ejecutivo. Tengo un plan de gobierno avalado por mi experiencia en el territorio. La gente hoy no está por los extremos, no solo los polarizados políticamente, sino que aquellos que dicen que el nuevo gobernador no puede hacer nada porque le faltan facultades o quienes dicen que el nuevo gobernador lo puede hacer todo como si fuera Presidente.

¿Las directivas de los partidos han dejado a la deriva a sus cartas a gobernadores por concentrarse en la convencional?

La suerte esta jugada de alguna manera en la dispersión que lleva la oposición en listas a la constituyente; la derecha demostró pragmatismo, nosotros nos enfrascamos en un exceso de perfilamiento individual, tomando poco en consideración los números. Vamos a tener una situación difícil en el mundo municipal, hay comunas que llevan nueve candidatos. En eso a la élite de los partidos les falta entender lo gravitante que van a ser las elecciones regionales en general y muy especialmente la metropolitana. El gobernador metropolitano va a ser la segunda persona con más votos en Chile después que el Presidente. Espero que en los próximos dos meses y medio logremos mostrar cuán gravitante va a ser este cargo en el futuro de la democracia.

Es un crítica a los partidos.

El desafío es recalibrar lo que tenemos de por medio. Si sabes que tienes dificultades en el mundo municipal, que tenemos una enorme dispersión en la constituyente, es importante darle la importancia a la elección de gobernadores, que va a posicionar un espacio que no ha existido hasta ahora.

Parot sostuvo que si no hay unidad en la RM podría afectar a la presidencial. ¿Eso se podría replicar en la centroizquierda?

Si miras las encuestas, son más bien los candidatos de Chile Vamos los que están arriba, a pesar del descalabro de apoyo político del gobierno de Piñera. La foto de quien gane la RM va a ser súper relevante como señal política para la presidencial.

¿Cómo ve el escenario presidencial de la oposición?

Hace dos meses hubiese dicho que estábamos entrampados, pero el PS está proclamando a Paula Narváez, tenemos a Ximena Rincón, mi candidata, el domingo hay primarias del PPD, está Maldonado, en fin. Estoy mucho más optimista, reconociendo que el escenario está súper líquido.

¿Espera tener a los candidatos presidenciales de Unidad Constituyente apoyándolo?

Absolutamente. Hablé con Paula Narváez el miércoles y por supuesto apenas pueda se va a sumar a nuestra campaña.

Rincón dijo que la DC no va a ir directo a primera vuelta y que esperan una primaria de la Unidad Constituyente. ¿Lo comparte?

Tenemos que hacer primarias con quienes quieran estar con nosotros y que tengan un diagnóstico compartido de lo que el país necesita y cómo hacerlo. Lo que corresponde ahora es avanzar en el espacio de la centroizquierda y tener una primaria con nuestros socios.

¿Entonces, no es de la idea de Narváez, que se incluya al PC y FA?

No me gusta hacer de esto un debate sobre partidos en particular. Todos los que estén de acuerdo con nosotros respecto de lo que hay que hacer y cómo hacerlo, bienvenidos sean.

Hay diferencias ideológicas...

Uno no está obligado a estar de acuerdo en todo, pero lo que no puede hacer es negar cuando hay diferencias que dejan de ser marginales. Por algo ni siquiera tuvimos acuerdo en un cargo que es práctico como el de gobernador. Y ahí no fue la Unidad Constituyente la que puso el dedo de tope. Hay algunos que parecen querer perfilarse a costa de la posibilidad del triunfo.

En la DC muchos dicen que no sería coherente ir con el PC, ¿es así?

No hablemos solo del PC, no es coherente aparecer juntos con quienes discrepan en cosas fundamentales contigo. Ellos tienen que responder esa pregunta, no nosotros. No estuvieron por la unidad a nivel regional, han cuestionado la convención constituyente, de hecho, ni participaron en ese acuerdo.