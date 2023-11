Comando del ‘En contra’ responde a acusaciones por “fake news” en la franja: “Siempre hay gente que le molesta que uno diga la verdad”

Luego de que tanto la UDI como Amarillos y Demócratas -colectividades por el ‘A favor’- los acusaran de difundir “noticias falsas”, la vocera del comando ‘Chile En Contra’, Carolina Leitao (DC), respondió que “siempre hay gente que le molesta que uno diga la verdad”.

“Cuando uno dice la verdad es porque, analizando el texto, se da cuenta de que hay cosas que vienen de alguna manera escritas, torcidas o dadas vueltas para que finalmente la gente logre adherir a un texto. Por tanto, creo que lo más importante es contarle a la gente la verdad, cada persona definirá”, expresó ayer martes en medio de una “abrazatón” por el ‘En contra’ en pleno Paseo Ahumada.

21 NOVIEMBRE DE 2023 / SANTIAGO. Comando del “En Contra” realiza un volanteo y "abrazatón" en el Paseo Ahumada llamando a votar por su opción para el próximo plebiscito constitucional. Foto: Francisco Vicencio / AgenciaUno.

Leitao defendió que desde el comando que lidera “hay cosas, que nosotros estamos señalando, que es absolutamente cierto que se ponen en peligro”.

“Esta es una Constitución que propone cosas que ponen en peligro determinadas materias. No es que lo diga expresamente, pero al no decirlo, al no expresarlo. O sea, más que lo que contiene, son muchas cosas que no contiene, para poder asegurar la protección de niños, niñas y adolescentes, sobre el ámbito de salud y pensiones, entre otras muchas materias”, argumentó la también alcaldesa de Peñalolén.

A modo de ejemplo, la vocera del ‘En contra’ mencionó que la propuesta constitucional “propone que haya personas que no pagan contribuciones, que son además de las comunas mas ricas de Chile, lo que aumenta la inequidad social que hoy día existe”. Así lo han comunicado en la campaña, sin embargo, “ellos (el comando ‘A favor’) dicen que eso es una fake news”.

“Perdóneme que le diga, pero hay dos cosas: es verdad que existe un artículo transitorio, pero entonces le están mintiendo a la ciudadanía, porque es algo que no se va a cumplir, que no se va a hacer”, aseguró.

En ese sentido, hizo hincapié en que “decir la verdad y las implicancias que este texto pueda tener es lo que tenemos que hacer, es lo que hace una campaña y, por supuesto, es la responsabilidad que tenemos de transmitirle a la ciudadanía el verdadero impacto que va a tener en sus vidas un mal texto”.

Son “interpretaciones”

El excomisionado experto y ahora vocero del ‘En contra’, Gabriel Osorio (PS), también respondió al comando del ‘A favor’: “El texto que se plebiscitará el 17 de diciembre no encierra criminales, ni pone freno a la migración, ni da más empleo, ni pone fin a las listas de espera en salud. Afirmaciones como esta son incorrectas, confunden y engañan a la ciudadanía”.

Además, Osorio esgrimió que lo que se ha acusado de la campaña por el ‘En contra’ no serían fake news, sino que interpretaciones.

“Interpretar una norma es bien parecido a la música. Frente a una partitura, dos personas pueden leerla y ejecutar la misma obra de manera completamente diferente. No significa que una interpretación sea verdadera o correcta y la otra falsa o incorrecta”, ejemplificó a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Por medio de la misma plataforma, la excomisionada Antonia Rivas (CS) se mostró en línea con lo explicado por Osorio y puntualizó en que “la tarea de un abogado es interpretar normas, frente a una misma norma siempre hay interpretaciones distintas”.

“Eso no es fake news sino hacer nuestro trabajo, sobre todo si se trata de un texto constitucional con deficiencias técnicas y ambigüedades”, subrayó.