UDI lanza página web para denunciar “fake news” sobre la propuesta constitucional

Con el objetivo de denunciar desinformación respecto de la propuesta de nueva Constitución, el Partido Unión Demócrata Independiente (UDI) lanzó este lunes la página web www.nolescreemos.cl.

“Desde la UDI queremos lanzar un sitio web a la ciudadanía para que denuncie y para que no se deje engañar por la campaña del ‘En contra’, tanto de lo que vemos en las frases como en sus voceros y en todos los dirigentes. Esta página se llama ‘No les creemos’ porque realmente no les creemos, señaló la secretaria general de la tienda, María José Hoffmann.

La idea, explicaron, es contrarrestar las fake news que circulan en las distintas plataformas en línea sobre el texto elaborado por el Consejo Constitucional, además de disponer de una “fuente confiable” para que las personas “verifiquen” algunas afirmaciones que han emanado desde la campaña por el ‘En contra’.

La exdiputada esgrimió que la iniciativa surge porque -como colectividad que apoya la opción ‘A favor’- están “muy preocupados por la campaña engañosa, mentirosa y falsa que estamos viendo por parte de la campaña del ‘En contra’”. En ese sentido, llamó a la ciudadanía a que “denuncie, a que se informe, a que sepa la verdad”.

Además, el partido presidido por Javier Macaya dispondrá de un “contador de mentiras” presuntamente dichas desde los comandos por el ‘En contra’.

“¿En qué es lo que están mintiendo? Dicen que (la propuesta constitucional) protege las AFP, que se va a terminar la seguridad social, que no se va a recoger la basura, que está en contra de las mujeres, que bloquea el combate con el narcotráfico, que está en contra de la ley Papito Corazón, que se termina la salud pública. Ridiculeces que queremos denunciar”, aseveró Hoffmann.

Críticas a la campaña informativa del gobierno

La secretaria general del gremialismo apuntó al gobierno por avalar -a su juicio- “las mentiras de lo que supuestamente dice este nuevo texto”. Por ello, le exigió a la ministra vocera, Camila Vallejo, que no “se sume a esta campaña de desinformación”.

Asimismo responsabilizó a La Moneda por lo revelado esta mañana por la Encuesta CEP, donde se consignó que un 53% de los chilenos aún no decide qué votar en el plebiscito del próximo 17 de diciembre. “Cuando vemos las encuestas y los números de todavía más de un 50% de chilenos que no sabe cómo votar, eso es responsabilidad del gobierno. Vemos que no informa, desinforma y todos sus voceros mienten todos los días a través de la franja y de sus vocerías”, aseguró.

En la misma línea, el presidente de la UDI acusó que desde el gobierno “no han invertido un peso en campañas de información, para hacer algo al menos similar que lo que se hizo el año pasado para el plebiscito del 4 de septiembre”.

Pese a ello, Macaya se mostró optimista respecto al referéndum y afirmó que, aunque las encuestas muestran una ventaja del ‘En contra’, “hay una posibilidad muy relevante de ganar el próximo 17 de diciembre”.

“Tenemos mucha confianza de que esto se da vuelta, que esto es parte también de una campaña donde necesitamos que la ciudadanía se vaya informando de cuáles son las principales virtudes de una propuesta de Constitución que va a cerrar definitivamente un capítulo y cuatro años muy dolorosos, donde tenemos que hacer que se termine octubre del 2019 en diciembre del 2023″, proyectó el senador.