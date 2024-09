“Cometí un error”: Jorge Alessandri (UDI) da marcha atrás en sus críticas contra Omar Sabat y se alinea con su sector

El diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jorge Alessandri, se desmarcó de los dichos que dio en el programa Desde la redacción de La Tercera, en contra del candidato gremialista por Chile Vamos a la Gobernación de Los Ríos, Omar Sabat, quien está siendo presionado por Renovación Nacional (RN) para que baje su postulación luego de que fuera detenido por conducir bajo estado de ebriedad.

En concreto, Alessandri dijo: “El estándar de los candidatos tiene que ser muy alto. Primero en lo profesional, me encantaría que todos tuvieran una buena formación, porque el cargo de alcalde, de gobernador significa administrar mucho dinero y equipos. Me gustaría también que hubiera irreprochable conducta anterior”.

Por lo mismo, fue consultado si Sabat tiene dichos requisitos para representar a Chile Vamos, a lo que Alessandri respondió que “es una decisión del presidente del partido, pero yo creo que no los cumple”.

Tras desmarcarse de la decisión de su sector, que ratificó la candidatura de Sabat, pese a que había sido detenido por conducir ebrio, mediante su cuenta de X, dio marcha atrás a sus declaraciones.

“Por falta de información, cometí un error al referirme a lo que ocurre en la Región de Los Ríos. Omar Sabat cuenta con todo mi apoyo, el de la UDI y el de Chile Vamos en la elección de gobernador. Estaremos próximamente en la región trabajando juntos”, reflexionó el parlamentario.

El round de Gatica con Sabat

El postulante de la UDI ha sido duramente criticado luego de que se diera a conocer una conversación en la que se negaba a reiterar su candidatura y se refería en duros términos contra la senadora María José Gatica (RN).

“No hueón, no me bajo ni cagando. No me baja la UDI, va a mandar ahora un comunicado a todos lados, firme a nivel nacional. Esas hueás de la María José Gatica y compañía, y todos estos otros hueones que han estado hinchando las bolas”, expresó Sabat.

Declaraciones que fueron transversalmente repudiadas por el Estamento Mujeres de RN, y en especial por la senadora Gatica, quien emplazó a la UDI a replantearse la candidatura de Sabat: “Piensen en el daño que está generando a la imagen de nuestro sector, hay muy buenos candidatos que se ven perjudicados por su actuar”.