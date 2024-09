María José Gatica (RN) tras polémica por audio con Omar Sabat (UDI): “Me toca dar la cara en la región por una decisión que fue impuesta desde Santiago, pese a las alertas”

La senadora por Los Ríos, María José Gatica (RN), abordó la polémica por el audio filtrado en que el candidato de la UDI al gobierno regional, Omar Sabat (UDI), la insulta por haber presentado reparos a su candidatura luego de haber sido detenido por conducir en estado de ebriedad en junio pasado, hecho por el que será prontamente formalizado.

En el registro -y tras las presiones para que baje su postulación- el exseremi de Agricultura del gobierno de Sebastián Piñera, señaló que “no hueón, no me bajo ni cagando. No me baja la UDI, va a mandar ahora un comunicado a todos lados, firme a nivel nacional. Esas hueás de la María José Gatica y compañía, y todos estos otros hueones que han estado hinchando las bolas”.

En entrevista con CNN Chile, la legisladora se refirió a la situación y a su presente en Renovación Nacional (RN) en medio de la evaluación a su permanencia en el partido, luego de advertir las dificultades que significaría la situación judicial de Sabat en medio de la campaña de cara a las elecciones del 26 y 27 de octubre próximos.

En ese sentido, aseguró que tras la polémica desde la directiva de la UDI ni Sabat la han contactado. “No, no me ha pedido disculpas. No hemos conversado tampoco, no me ha llamado. Para mí también es bastante fuerte, no me había tocado estar en una polémica de este tipo, por lo tanto, tener que exponerme y tener que hablar sobre esto para mí es incómodo, no me gusta, no me acomoda, pero fui aludida, y lamentablemente, lo tengo que hacer”, señaló la legisladora.

“Es fuerte, es fuerte, es triste. De repente está el rumor que hablan así de ti, pero que se haya filtrado un audio y denostando de esa manera, obviamente que es fuerte, pero más allá del audio que es por eso que se genera la polémica, salí a hablar por estar aludida, pero también salí a hablar porque con antelación coloqué las alertas de todo lo que esto iba a significar. Es decir, las alertas con respecto a llevar un candidato de Chile Vamos por haber sido detenido porque supuestamente estaba con influencia del alcohol. Hoy se registra que no era influencia del alcohol, sino que estaba en este caso con estado de ebriedad. Esta semana, se anunció el día lunes, que sería formalizado ahora en septiembre, donde siempre se hace una campaña por todo lo que significa beber en las ramadas, etc, para que si va a beber no conduzca, entregue las llaves”, explicó la senadora por Los Ríos.

En esa línea, sostuvo que ella alertó que la candidatura podría significar inconvenientes para Chile Vamos en diferentes estamentos de RN. “Yo puse las alertas porque si ya había tenido problemas, una supuesta falta que hoy parece que será un delito, por algo habrá una formalización, yo coloqué las alertas de lo que esto iba a significar en campaña. Coloqué las alertas al presidente de RN, Rodrigo Galilea, coloqué las alertas desde la directiva regional acá en mi región hacía Santiago y logramos tener una posición firme con los consejeros generales del partido, es decir, recolectamos cerca de 120 firmas colocando las alertas y la dificultad que significaba para RN apoyar al candidato”, explicó Gatica.

“Lo mínimo que espero es que se acepte públicamente que existe un error y se tiene que asumir, porque al momento en que esta persona la anuncian que va a ser formalizada, a quién le toca dar la cara en la región, a mí, por una decisión que fue impuesta desde Santiago, pese a las alertas”, reclamó.

Consultada sobre qué le respondieron desde RN luego de alertar las problemáticas de la candidatura de Sabat, Gatica afirmó que le dijeron que “la UDI se impuso y por ende había que llevarlo”.

“Desconozco si (Rodrigo Galilea) concordaba con lo que le estábamos planteando, pero lo que sí en todo momento él manifestó en todo momento de negociación, es que la UDI impuso su candidato y pese a todo lo que había ocurrido, la UDI estaba firme con su candidato y que no había más que hacer que aceptarlo”, afirmó respecto a si el timonel de RN, el senador Rodrigo Galilea, coincidía con su postura.

Respecto a si hará campaña o no por Sabat, la legisladora afirmó que “yo en este momento estoy evaluando si voy a mantener en este caso la militancia o si voy a hacer una pausa con la militancia en RN, porque también merezco la libertad frente a todo lo que ha pasado, de tomar una decisión de acuerdo a mis principios, a mis valores, a mis ideas, de quien voy a apoyar en este caso a la gobernación regional”.

En ese sentido, afirmó que en los próximos días zanjará la decisión sobre si mantenerse en el partido y agregó que de momento no ha dialogado con Galilea. “No sé tampoco cuál va a ser su postura frente a esto. Probablemente no me diga nada, probablemente para él es más cómodo que yo haga eso, probablemente si no ha dicho nada ni me ha manifestado nada con respecto a lo que ha pasado, es porque él espera quizá que yo salga”, planteó.

Asimismo, requerida sobre si estima que sus opiniones son “problemáticas” en Chile Vamos, Gatica aseveró que “sí, últimamente quizá he dado opiniones que para el club de Toby (grupo cerrado de hombres) no eran las más acordes” y ejemplificó con el caso que involucró la condena por abuso sexual para Eduardo Macaya, el padre del expresidente de la UDI, el senador Javier Macaya. “Eso no gustó mucho”, señaló.

“Probablemente hay una pasada de cuenta y bueno, es política, uno lo entiende”, complementó.

Sebastian Nanco/Aton Chile

Caso Audio y defensa a Andrés Chadwick.

Durante la conversación, también fue requerida por la postura adoptada por Chile Vamos en el denominado caso Audio, que involucra al abogado Luis Hermosilla, de quien se han revelado mensajes vía WhatsApp con el exministro del Interior de Piñera, Andrés Chadwick.

Durante el fin de semana pasado, Galilea defendió la relación entre el otrora secretario de Estado con el abogado y, también el presidente del Senado, el también RN José García Ruminot, manifestaron su respaldo a Chadwick, apelando a la cantidad de años desde que lo conocen.

“Con respecto al caso Hermosilla, esto ha sido como un reality en realidad, porque aparece todos los días en los medios, sale información nueva y hay suspenso respecto a esto. Creo que Chile Vamos no ha tenido la mejor de las posturas, siento yo, que aquí lo que tenemos que hace es ser claros. Si la justicia tiene que ser pareja para todos. Esa es la base (…) los chilenos están aburridos de que existan esas diferencias de que aquel que tiene poder y mejores contactos, va a poder saltarse los procesos judiciales como corresponde y la ley, por ende, no va a poder ser efectuada en un 100%”, opinó la parlamentaria respecto a la postura del bloque de derecha.

Respecto al respaldo entregado al exministro, la senadora planteó que “no es necesario hacer ese tipo de defensa, quizá. Hay que dejar que la justicia actúe y sigan su conducto regular, porque de repente hacer ese tipo de comentarios, en vez de ayudar, perjudica más públicamente, coloca mayor atención a lo que ellos quieren resguardar”.

“El club de Toby puede decidir en este caso ‘no vamos a hablar’, así de sencillo y para eso se van a meter las mujeres y hablamos las mujeres muchas veces. Y en otros ahí sí deciden hablar. Yo no sé si en esta oportunidad han decidido omitirse o ir en la defensa de ciertas personas, lo desconozco. Pero aquí hay que mantener una postura clara y dejar que el proceso se lleve como corresponde y, por ende, si un actor público o político, si está metido en un delito, que se investigue el delito”, afirmó, asegurando que el bloque pudo tomar una postura con mayor fuerza.

Durante la conversación, también respaldó la postura adoptada por el Presidente Gabriel Boric en el caso de Luis Hermosilla. “Si Gabriel Boric hoy es Presidente es porque él ha tenido una capacidad que algunos no tienen, tiene sus méritos el hombre, y él ha tenido la capacidad de despojarse de sus ideologías políticas, de despojarse todo lo que dice su sector político y ha pasado esa barrera, marcando esa distancia (…) pero hoy también ha tenido una postura que a mí me agrada bastante, la que tomó también con el tema de Venezuela. Hoy con Hermosilla también tiene una postura bien firme, ha dicho que nadie está por sobre la ley”, señaló.