Comisión aprueba enviar cuestionarios sobre indultos a Boric y al contralor en medio de cuestionamientos de diputados oficialistas

Durante esta mañana la comisión de la Cámara de Diputados sobre indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric sesionó para acordar las preguntas del cuestionario que se enviarán al Mandatario y al contralor, Jorge Bermúdez, tras el término del periodo de audiencias.

Si bien las preguntas fueron aprobadas, la instancia estuvo marcada por cuestionamientos de parlamentarios oficialistas respecto al origen del cuestionario dirigido al Presidente, pues argumentaron que “no procede hacer este cuestionario ya que no hay norma expresa que así lo establezca ni en la ley orgánica ni en el reglamento del Parlamento”, aseguró la diputada de Convergencia Social, Lorena Fries.

En la misma línea, Claudia Mix (Comunes), acusó que las preguntas “no llegaron antes” del inicio de la sesión y que era “impresentable que estén avalando un procedimiento así”.

La comisión aprobó enviar un cuestionario de preguntas al Presidente Boric por 4 votos a favor y 2 en contra.

Tras ello, la presidenta de la instancia, Sofía Cid, señaló que la votación “se hizo de acuerdo al reglamento”, y que “se está procediendo como corresponde”.

Lo anterior fue refutado por Marcos Ilabaca (PS), pues, según dijo, “el acto de votación respecto a la solicitud que se está desarrollando, es inconstitucional, es ilegal, y antireglamentario”.

“En un sistema presidencial como el nuestro, se establece claramente la forma en que los parlamentarios en uso y atribuciones fiscalizadoras llevan adelante la relación con el Presidente, y eso es a través e los ministros de Estado, por eso en la Constitución, la ley orgánica y el reglamento están todas las normas respecto a su relación”, explicó.

Además, hizo el punto en que a la comisión ya asistieron previamente ministros que contestaron todas las preguntas, y que “hasta el momento no se ha entregado respuesta por parte de la secretaría respecto a esta innovación jurídica, esta creación legislativa respecto a un tema esencial y sensible”.

A pesar de las críticas, el cuestionario para el contralor fue aprobado por 6 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones.

Finalmente, la presidenta de la comisión afirmó que “no es primera vez que en una comisión se envían preguntas”, dando como ejemplo los casos Caval, Catrillanca y Cascadas.

“Esto no es nada que sobrepase el reglamento ni las facultades que tenemos como diputados. Si esto se rechazara tengo la facultad de enviarle el mismo cuestionario al Presidente y al contralor”.

En esa misma línea, el diputado Miguel Mellado (RN) manifestó entender a los parlamentarios de gobierno porque “nosotros hicimos lo mismo, me tocó estar en la comisión de Catrillanca e hicimos lo mismo para defender al Presidente Piñera”.

“Ahora se aprobaron las preguntas, el punto en cuestión es ¿vamos a ejercer la democracia real? porque esta es la democracia real donde efectivamente la mayoría de los diputados presentes votó a favor un cuestionario al Presidente de la República, ¿cuál es el hecho malo? Me parece bien que protejan a su Presidente pero eso no significa que no podamos ejercer la democracia”.