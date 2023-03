Monsalve afirma que Presidente Boric conocía los antecedentes penales previos al estallido social de indultados

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, afirmó que el Presidente Gabriel Boric tuvo a la vista todos los antecedentes penales previos al estallido social de quienes fueron indultados a fines del año pasado.

Al ser consultado en Tolerancia Cero, de CNN Chile, específicamente sobre el conocimiento del Jefe de Estado sobre los antecedentes penales previos al estallido de los beneficiados, el subsecretario indicó que “el Presidente tuvo a la vista los antecedentes, obviamente, de las personas que iba a indultar”.

Al volver a ser abordado sobre el conocimiento del Mandatario del prontuario de los indultados, Monsalve agregó que “evidentemente los indultos no fueron llevados a cabo bajo los procedimientos administrativos. Me salgo de la discusión respecto de las facultades constitucionales y a la legalidad de los indultos, pero evidentemente se le aceptó la renuncia a la ministra de Justicia y al jefe de Gabinete del Presidente. Lo que es evidente es que el Presidente no consideró que se había hecho de la manera que él esperaba”.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, se había referido este domingo a los informes desfavorables entregados por Gendarmería para seis de los indultados, e indicó que el Mandatario sí los tuvo a la vista al momento de tomar la decisión.