Cordero confirma que Boric tuvo a la vista informes desfavorables de Gendarmería para seis indultados: “Están todos los antecedentes en esos expedientes”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, se refirió este domingo a los informes desfavorables entregados por Gendarmería para seis indultados por delitos cometidos en el estallido social, y confirmó que el Presidente Boric sí los tuvo a la vista al momento de tomar la decisión.

En conversación con el programa Estado Nacional, el titular de Justicia declaró que “están todos los antecedentes en esos expedientes. Basta leer la resolución, la resolución cuando uno las lee señalan el énfasis de cuáles son los antecedentes y documentos que pesaron más para efectos del otorgamiento de los indultos”.

Lo anterior después de que la jornada del viernes Ex-Ante diera a conocer que el director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra envió en 2022 a la entonces titular de Justicia, Marcela Ríos una serie de oficios reservados. En ellos se daba cuenta que en los 6 indultos que son cuestionados ante el TC por Chile Vamos y Demócratas- y que fueron entregados a condenados por el 18-0- tenían un informe negativo por parte de Gendarmería.

En específico, los informes mencionaban que los ya indultados tenían riesgos de reincidencia “altos”, “muy altos” y una “falta de conciencia de los delitos cometidos.

En el caso de Luis Castillo, por ejemplo, quien estaba condenado a 4 años de cárcel por atacar el Registro Civil de Copiapó y otros 6 puntos de la ciudad, y que tenía, además, 5 condenadas previas al estallido social, Gendarmería indicó que “desde su proceso de reinserción social se puede indicar que presenta aplicación de inventario para la Gestión de Caso e Intervención (IGI), donde se indica un riesgo de reincidencia muy alto”, y que “se considera desfavorable la solicitud de indulto presentada por el interno”.

En tanto, para los casos de Brandon Rojas Cornejo, Claudio Romero Domínguez se determinó que “no presentan posibilidades reales de favorecer su proceso de reinserción social”. Mientras que Bastián Campos Gaete y Jordano Santander Riquelme “se estimó que su riesgo de reincidencia era alto”. En el caso de Felipe Santana Torres, “no tiene conciencia del delito cometido y no cuenta con referencia estable que (le) permitan proyectarse en el medio libre”, señaló el informe entregado por Gendarmería.

Bajo ese contexto es el ministro de Justicia señaló que “curiosamente existen muchos precedentes hacia atrás”, y que “el caso de informes desfavorables de Gendarmería con decisiones diversas es más regular de lo que se cree”.

“Los informes desfavorables o favorables de Gendarmería también cumplen un rol a propósito de otro instrumento que es la libertad condicional, porque uno de los aspectos donde la jurisprudencia de la Corte Suprema se ha pronunciado con mayor cantidad en este punto es sobre esos informes. Y en general no sólo dice que no son vinculantes, sino que, además, en algunas ocasiones pueden tener problemas de fundamentación”, recalcó.

Y agregó que “los especialistas del derecho saben perfectamente que el hecho de que existan informes desfavorables con una decisión distinta porque se ponderan otros elementos no es una situación excepcional”.

Una nueva solicitud de indulto

El jueves pasado, además, en el marco de los alegatos que se llevaron a cabo en el Tribunal Constitucional tras el requerimiento interpuesto por Chile Vamos y Demócratas para impugnar el indulto a Mateluna y otros seis condenados, un consejero del CDE relevó que existe una nueva solicitud de indulto por delitos cometidos durante el estallido social, la cual se encuentra en tramitación.

El caso, según dijo el jefe de la cartera de Justicia, corresponde a un hombre que fue condenado por el uso de aparatos incendiarios.

Cabe recordar que luego de escuchar los alegatos correspondientes, los ministros del TC determinaron que los hechos expuestos no eran suficientes para fallar sobre el fondo de la causa. En consecuencia, decretaron medidas “para mejor resolver” la acción presentada por senadores de Chile Vamos y Demócratas.

Por otro lado, el organismo determinó que la adopción de un acuerdo (votación) será el martes 21 de marzo. Ese día los ministros decidirán si acogen o rechazan la impugnación patrocinada por senadores de Chile Vamos y Demócratas, quienes buscan se declaren inconstitucionales los actos del Presidente.

De todas maneras, Cordero declaró que el expediente se encuentra en tramitación dentro de la División de Indultos del Ministerio, por lo que aún no conoce el detalle de este. Incluso, declaró que ni el mismo Presidente Boric ha visto la solicitud.

“El detalle de esa solicitud no lo conozco todavía porque no ha llegado, aún queda plazo para que llegue a mi despacho. No será en el corto plazo”, finalizó.