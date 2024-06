Comisión de Salud del Senado solicita al Minsal entregar detalles por cambios al reglamento de aborto en tres causales

La comisión de Salud del Senado acordó esta jornada durante una sesión que tenía por objeto revisar el proyecto sobre enfermedades poco frecuente, solicitar al Ministerio de Salud que entregaran mayores detalles referente a la modificación que presentaron al reglamento de aborto en tres causales.

Según el escrito al que tuvo acceso La Tercera, las modificaciones enviadas por la cartera sanitaria apuntan a favorecer a aquellos que no se oponen al procedimiento y asegurar el procedimiento para quienes lo busquen.

En este contexto, la solicitud de pedir al gobierno mayores detalles sobre la modificación fue solicitada en primera instancia en la sesión por el senador Sergio Gahona (UDI).

“Nos gustaría conocer un poquito mucho más en detalle algo que se desarrolló vía decreto, me imagino que está dentro de los parámetros normales y que no requiere materia de ley estas modificaciones, pero de todas maneras, en principio y a priori, a primera vista, nos parece que hay una reducción importante en materia de objeción de conciencia en cuanto a los profesionales y técnicos que están en el sector público”, explicó.

La solicitud fue aceptada por el presidente de la comisión, el senador Javier Macaya (UDI), quien indicó que era “un tema bien relevante”, en el sentido que hoy en día hay “una falencia importante de profesionales”.

“A mí me parece que amarrarse de mano y restringirse respecto de ciertos profesionales, me gustaría entender bien las razones, porque entiendo que dentro de las prestaciones del sector salud, el aborto en tres causales está en un porcentaje ínfimo de las prestaciones que se aplican en el sistema (...) me gustaría entender la lógica que hay detrás de eso, y si se analizó”, sostuvo.

“Me imagino que la Contraloría podrá ser el punto en particular respecto a las implicancias también de la afectación de un derecho constitucional dentro de la libertad de trabajo, del ejercicio de trabajo. Me parece que podría haber un tema que colisione ahí respecto a los profesionales que queden excluidos en virtud de esta disposición”, continuó.

Asimismo, el senador Francisco Chahuán (RN) expresó que también le gustaría saber en qué trámite está. “Creo que eso es vital para nosotros, por lo menos desde el punto de vista de que se pretenda modificar justamente el reglamento de aborto por secretaría”, añadió.

La modificación al reglamento fue cuestionado esta mañana por el exministro de Salud, Jaime Mañalich, quien sostuvo que merecía “un análisis crítico” ya que proponía “una discriminación de contratación probablemente inconstitucional”.