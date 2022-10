Comisión política de RN analizará pedir la expulsión de Juan Castro del comité de senadores

Será este próximo lunes cuando la comisión política de RN -instancia formal donde el partido adopta decisiones sobre las líneas políticas- tocará un tema que incomoda a la tienda: La situación del senador independiente, pero en comité de RN, Juan Castro. Ese día está en tabla que los dirigentes del órgano -junto a la directiva liderada por el senador Francisco Chahuán y su secretario general, Diego Schalper- hagan una petición a los senadores de expulsar a Castro del comité.

Particularmente en el partido ha molestado que el senador ha actuado en línea contraria al resto de la tienda en el proceso constituyente. Todo partió cuando la semana pasada se unió a un grupo de legisladores independientes para participar de la mesa que actúa en forma paralela a las reuniones formales que se dan en el Congreso Nacional para discutir la elaboración de una nueva Constitución.

Cuando se anunció el grupo, Castro criticó la gestión de Chahuán por las negociaciones del proceso constituyente y dijo no sentirse representado por él. “Es la derecha la que tiene que poner la música”, decía el parlamentario por esos días a modo de crítica.

A eso se sumó además la molestia dentro de RN porque Castro justificara el miércoles la invitación a Francisco Muñoz, más conocido como “Pancho Malo”, a exponer en la mesa paralela. Muñoz ha sido criticado por funar a los políticos que participan de la negociación por el proceso constituyente y, además, ha sido condenado por homicidio. De ahí que la comisión política tratará el tema, que fue solicitado por una idea del comisionado Víctor Blanco.

“Nosotros tenemos una mesa paralela como se nombra, coordinadora de varios parlamentarios, donde estamos escuchando a diferentes organizaciones de civiles, que tienen que ver con la gente y Francisco Muñoz es una persona que tiene una organización (Team Patriota) y nos ha pedido también ser parte y poder exponer sus ideas y nosotros estamos para escuchar las diferentes opiniones de todas las organizaciones de la sociedad civil, por lo tanto no tiene nada de malo invitarlo”, dijo Castro el miércoles por el tema.

No es primera vez que Castro es disidente con el resto de los senadores, a lo que se suma su estilo confrontacional, que inquieta entre sus pares. De todas maneras, en el entorno del senador han desestimado las consecuencias de una posible expulsión, pues el parlamentario se quiere mantener como independiente y ha sido sondeado por partidos como el Partido de la Gente y Amarillos por Chile.

“Si me tengo que ir mañana me voy, no tengo problema”

“Eso a mí no me preocupa, yo soy un senador que me eligió la gente del Maule”. Con esas palabras -en diálogo con CNN Chile- abordó Castro la determinación de la comisión política de RN.

Su respuesta se dio poco más de una hora después de que trascendiera la noticia, momento en que apuntó directamente contra la instancia formal de la colectividad.

“A mí no me preocupa lo que esté opinando una comisión política, si esa comisión política jamás nos ha invitado a los senadores a una reunión a conversar, a hablar de política, a hablar qué queremos como país para el futuro”, afirmó.

“Entonces, no me preocupa lo que piensen ellos, si yo me tengo que ir mañana me voy, no tengo problema”, sentenció el senador.