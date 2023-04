Comisión política del PS ratifica a Paulina Vodanovic como carta para suceder a Elizalde en el Senado

La tarde de este domingo, la comisión política del Partido Socialista se reunió durante poco más de una hora para ratificar a la presidenta de la tienda, Paulina Vodanovic, como la sucesora del cupo en el Senado que dejó Álvaro Elizalde, quien fuera designado como ministro de la Secretaría General de la Presidencia de Chile (Segpres) el miércoles 19 de abril, tras la renuncia de Ana Lya Uriarte por temas de salud.

El pasado viernes la mesa del PS confirmó a Vodanovic como carta para asumir el escaño vacante del ahora ministro Elizalde.

Ese día, el senador Alfonso de Urresti, jefe de bancada en la Cámara Alta y vicepresidente de la mesa ejecutiva, confirmó a La Tercera que la actual timonel socialista ya contaba con los respaldos para ser ratificada por en la comisión política.

“Se reunió la dirección del partido, se estableció el procedimiento y es la comisión política quien resolverá esto, como resolvimos también hace varios años el reemplazo del diputado Juan Bustos, donde se propuso a Marcelo Schilling. (Desde la mesa) se ha propuesto a la presidenta del partido, Paulina Vodanovic. Los respaldos están, hemos manifestado nuestro respaldo a su figura, a lo que ella representa. Es una mujer destacada, es la presidenta del partido y su nombre será respaldado en la instancia”, señaló el senador De Urresti.

Así las cosas, se resolvió por unanimidad la designación de Paulina Vodanovic como senadora de la Región del Maule entre el 2023 y 2026. Durante la sesión híbrida -con algunos dirigentes presentes en la sede partidaria, otros conectados de forma telemática-, además de los respaldos a Vodanovic, hubo palabras de reconocimiento al período de Álvaro Elizalde en el Senado, particularmente durante su presidencia en la Cámara Alta.

El Partido Socialista confirmó vía Twitter la decisión.

Más tarde, a través de una declaración oficial, el Partido Socialista agradeció la gestión de Ana Lya Uriarte “en el compromiso permanente de colaboración al gobierno del presidente Gabriel Boric, como así también expresar nuestro cariño y reconocimiento hacia ella y una pronta recuperación”.

También reconocieron al ex presidente del Senado, que “a través de su gestión se logró construir un acuerdo nacional mayoritario para avanzar en la consecución de lograr definitivamente una nueva Constitución para Chile”.

En declaraciones a la prensa desde la sede partidaria, la nueva senadora por la Región del Maule, expresó su agradecimiento por “la confianza” y dijo que “aquí hay un equipo de trabajo solido importante como se ha demostrado en esta votación fuera unánime”.

Agregó que su compromiso es que “la política se siga haciendo acá también desde el partido. Tenemos que saber combinar como lo hemos hecho hasta ahora los parlamentarios, alcaldes, etc”.

Ante la semana legislativa que viene, Vodanovic planteó que “hay asuntos muy imperantes como el proyecto del royalty minero y la orientación que me ha dado la comisión política del partido dice relación con establecer un trabajo con las bases del Maule”. En ese sentido recalcó que “el Partido Socialista tiene un compromiso con la Región del Maule”.

Horas antes de que la comisión del partido ratificara el nombre de Paulina Vodanovic, Elizalde afirmó que ella “cumple con todos los requisitos para ser un gran aporte al trabajo legislativo, por tanto una buena representante de las ideas del progresismo”.

Además, el ministro de la Segpres no dudó en mostrar su apoyo a la timonel del partido, destacando su trayectoria política y compromiso con la región del Maule “si realmente fuera ratificada, no me cabe duda que va a ser una gran contribución al trabajo legislativo del Senado”.

La comisión política, instancia que confirmó la llegada de Vodanovic al Senado, está conformada por los 10 miembros de la Mesa Ejecutiva y por otros 15 representantes del Comité Central.